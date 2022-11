Romeo Santos logra sold out para su tercer concierto en el Estadio Nacional

Romeo Santos dará tres conciertos en Lima. (Instagram)

Romeo Santos rompió récord de ventas de entradas para sus tres conciertos en el Perú. El cantante estadounidense había programado un recital en Lima en el Estadio Nacional, el recinto más grande para shows de la capital. Sin embargo, luego de que se vendieran todos los tickets se abrió una segunda fecha, sucediendo lo mismo.

Los boletos se agotaron en cuestión de horas, por lo que la organización del show decidió abrir una tercera fecha para que ninguno de los fanáticos se quedara sin la posibilidad de ver al artista. Incluso, fue el propio ‘Rey de la Bachata’ quien anunció a través de sus redes sociales que esperaba encontrarse con todas sus seguidoras peruanas en estos tres inolvidables días de show.

“Qué tal Perú, quiero agradecerle los sold out en tiempo récord en el Estadio Nacional. Quedo en deuda con muchos peruanos por su amor y su apoyo incondicional. Sin embargo, sé que muchos se quedaron insatisfechos ya que no lograron adquirir sus boletos. La buena noticia es que vamos a abrir la tercera y última función, porque no quiero que se me quede ni un solo fanático del Perú fuera de lo que será tres noches épicas, inolvidables, donde haremos un recorrido de todos mis éxitos. Nuevamente gracias Perú”, comentó.

Es así que este jueves 17 de noviembre, salieron a la venta las entradas para la tercera fecha del concierto que será el próximo 12 de febrero en el coloso de José Díaz. Tal como era de esperarse, los boletos para asistir a este show se agotaron, generando el tercer sold out de un mismo cantante en nuestro país.

Romeo Santos logró sold out en sus tres fechas en Lima.

Cabe mencionar que la gira lleva el nombre de su álbum ‘Fórmula Vol. 3′, por lo que cantará temas que tiene en colaboración con artistas como Rosalía, Justin Timberlake, Chris Lebrón, Christian Nodal y más. Sin embargo, aún se desconoce que temas de su exitoso repertorio también cantará en Lima.

Entradas para el show de Romeo Santos serán nominadas

Como una medida preventiva para evitar fraudes, Teleticket ha dispuesto la nominación de boletos, que no es más que la validación de datos de las entradas con el asistente que se corroborarán al momento de ingresar al recinto. Esta modalidad se inició con los conciertos de Bad Bunny, tras las múltiples estafas en los shows de Daddy Yankee.

“Todas las personas que adquieran entradas para el concierto de Romeo Santos deberán nominar sus entradas (registrar nombre, apellido y DNI de cada asistente al evento)”, expresa en parte del comunicado de la ticketera. Cabe señalar que este proceso se realizará solo días antes de los conciertos, específicamente del 3 al 9 de febrero del 2023.

Entradas para Romeo Santos también se tendrán que nominar. (Instagram)

