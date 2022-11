Vendedor de emoliente fallece al ser atropellado mientras trabajaba en San Miguel

Atropellan a vendedor de emoliente en San Miguel. (América Noticias)

En el distrito de San Miguel, una miniván atropelló a un vendedor de emoliente y lo dejó sin vida. Asimismo, el vehículo habría estado transitando con alta velocidad en la zona.

Este hecho ocurrió en la avenida La Marina, a la altura de la intersección con Av. Rafael Escardó. El afectado fue identificado como Marcelo Escobar Acuña, de 59 años de edad, quien trabajaba en la venta de emoliente.

Por otro lado, quien produjo el accidente fue Arturo Bocanegra Loro, quien iba manejando el auto. “La Policía presume que el exceso de velocidad del conductor de la minivan habría hecho que este pierda el control”, informó América Noticias.

“Nuestro familiar es de la selva y quisiéramos llevarlo. A las 5:40 am ha sido, él se estaba yendo a trabajar y pasa esto. Quisiéramos que nos ayuden por favor”, dijo la hermana del fallecido al medio.

Familiares de la víctima piden ayuda a las autoridades para trasladar el cuerpo de Marcelo hacia su región natal, mientras que el chofer involucrado acabó detenido en la Comisaría de Maranga.

Accidente en Punta Hermosa

En el kilómetro 41 de la carretera Panamericana Sur en el distrito de Punta Hermosa, siete personas fallecieron y cuatro quedaron heridos por un accidente de tránsito.

Entre los fallecidos se encuentran dos menores de edad, mientras que los heridos fueron llevados a la Clínica Santa Martha en el distrito San Juan de Miraflores, de acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP)

El hecho ocurrió cuando una miniván negra, que transportaba 11 personas, chocó contra un camión de carga pesada de color blanco, de la empresa Trocha Cargo, que se encontraba en la auxiliar de la carretera en la dirección de sur a norte.

De ese modo, el mayor PNP Hugo de la Vega, encargado de la Policía de Carreteras de San Bartolo, señaló que se trata de un choque por alcance. En esa línea, aseguró que el conductor de la miniván sostiene que el camión se encontraba en movimiento.

Accidentes de tránsito

Un total de 2.147 fallecidos dejaron 55 mil accidentes de tránsito en los primeros ocho meses del presente año. Sobre ello, el presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (Aviactran), Carlos Villegas, expresó su malestar al asegurar que no hay justicia para todos esos casos.

Carlos Villegas indicó que el 85% de las víctimas de accidentes de tránsito a nivel nacional no tienen justicia. (Andina)

“El 85 % de las víctimas a nivel nacional no tenemos justicia en el país. Solamente el 15 % que tiene los recursos económicos para tener abogados (obtiene justicia)”, expresó en RPP Noticias.

Del mismo modo, agregó que cuando una víctima llega a un hospital no es atendida rápidamente. “En nuestro país, no existe la ley de emergencia en los hospitales. Existe, pero no se cumple”, acotó.

“Las indemnizaciones o las sanciones a los conductores que en estado de ebriedad o exceso de velocidad cometieron muertes o lesiones graves, hay que esperar que el Poder Judicial dé una sentencia. Lamentablemente, después de 6 u 8 años, la vida para los jueces vale mil soles y 500 soles para el que tenga una lesión grave”, acotó en el citado medio.

