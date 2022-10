Directivo de San Martín se refirió al futuro del club tras perder la categoría

Alberto Masías, directivo de la Universidad San Martín, se refirió al futuro del club tras perder la categoría en la penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2022.

Los ‘santos’ perdieron 2-1 ante Deportivo Municipal en el estadio Iván Elías Moreno y descendió a la Liga 2 del fútbol peruano, junto a Carlos Stein. Los ‘albos’ necesitaban un triunfo para mantener una chance en la última fecha del Clausura.

El directivo, Alberto Masías, en primera instancia lamentó la baja del equipo, pero expresó su confianza en un pronto regreso a la Primera División. “Es una lástima, una pena, pero creo que el club tiene las herramientas y la cantera para soñar con revertir este asunto y volver”.

El dirigente ‘santo’ dio a conocer su postura respecto a las versiones que señalan que el equipo no participará de la Liga 2 el próximo año y se optaría por la disolución del club.

“La semana pasada tuve una conversación con los directivos y la pregunta fue directa: ‘¿Qué pasa si bajamos?’ El proyecto sigue, esa es la única versión oficial que he tenido. Ahora que se ha concretado la baja podría ser que hubiera otra noticia, pero la oficial es que San Martín sigue. En el vóley, el club San Martín bajó a la Liga 2, jugó la Liga 2, fue campeón y ahora está en la liga 1. Supongo que será un símil con el fútbol”, afirmó Masías en declaraciones a radio Ovación.

En otro momento, Masías explicó las razones por las que el club realizó una mala campaña en la presente temporada. “Lamentablemente este año muchos chicos que tenían contrato a diciembre del año pasado, al darse la baja en ese momento culminaron sus contratos, y se fueron a otros clubes. Ese fue el caso de Ynamine, Zanelatto y Llontop. Terminaron sus contratos porque pensaron que no iban a jugar en Primera División. Luego, cuando decidieron que San Martín se quede, fue una semana antes que empiece el campeonato y obviamente ya no había jugadores como para poder tener un plantel experimentado y se optó por darle oportunidad a chicos nuestros y de otros clubes, eso pasó factura”.

El directivo ‘santo’ manifestó que para la presente temporada el club contó con un presupuesto adecuado. “La entidad supervisora de universidades acotó algunas supuestas irregularidades que no son y se optó por reducir el presupuesto para no ser descalificados como universidad. La universidad cumplió todos sus compromisos, pero manejó el presupuesto de acuerdo a lo que ingresaba, no soñó con querer una gran defensa o un gran ataque invirtiendo y después no pagando”.

Alberto Masías fue consultado por la labor del gerente deportivo, Álvaro Barco, y no dudó en ponderar su gestión, pese al descenso del equipo. “No tengo más que palabras de elogio para Álvaro, he visto el gran trabajo que ha hecho, las grandes contrataciones de chicos extranjeros, escogiendo bien. Hoy (domingo) le escribí después del partido y no he notado que quisiera irse, son cosas personales, a mí me gustaría que sigue porque tiene una enorme experiencia”.

San Martín perdió 2-1 con Municipal por el Torneo Clausura y descendió a la Liga 2

El futuro de la San Martín

Masías habló del proyecto de menores de la San Martín y afirmó que se esté recuperando el tiempo perdido por la pandemia y ya se están dando buenos resultados.

“San Martín tiene una muy buena cantera, este año y el siguiente, difícilmente podamos hacer uso de ella, porque la mayoría de chicos perdieron 2 a 3 años de trabajo, estamos tratando de recuperarlo. Nuestras categorías más grandes no han tenido buenos resultados, pero las más chicas son punteras. Hemos vuelto a renacer con los más chicos con un trabajo sostenido”, finalizó.

