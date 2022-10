Acta y certificado de defunción: la diferencia de ambos documentos y cómo debe ser su trámite desde ahora

Luego de develarse los casos de personajes como Segundo Alejandro Sánchez Sánchez quien a la fecha se encuentra como no habido, pero que el día que el Poder Judicial ordenó su detención preliminar en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil aparecía como persona fallecida, la jefa de la mencionada entidad anunció que no se iban a generar más certificados de defunción por oficio.

La pregunta ahora es, ¿Cuál es la diferencia entre un certificado y acta de defunción?

El Reniec a través de sus redes sociales detalla que, el certificado de defunción es el documento emitido por el profesional de la salud en el que se registra los datos del fallecido y las causas de su muerte.

la supuesta ‘muerte’ del dueño de la casa de Sarratea es la clara muestra de lo frágil, vulnerable, manipulable e inseguro que son los sistemas informáticos del Estado

Este podía ser emitido en línea a través del Sinadef el cual es utilizado por el ministerio de Salud (aunque esta entidad sostiene que quien se encarga de la administración de dicho sistema es el mismo Reniec) con el cual el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil registra automáticamente la defunción.

El certificado también puede emitirse de forma manual, esto se genera cuando uno de los parientes de la persona fallecida, registra la defunción en cualquier oficina registral del Reniec.

Una vez que se haya configurado el certificado, éste debe registrarse en el Reniec para que posteriormente se emita el acta de defunción correspondiente.

Por su parte, el acta de defunción es el documento que acredita legalmente el fallecimiento de una persona. Este también es emitido por el Reniec y da constancia de la inscripción del fallecimiento en el Registro Civil.

El acta se emite una vez que la defunción figure registrado en el Reniec con el cual se anula el documento nacional de identidad de la persona fallecida y se incluye su condición de fallecida en el Registro Único de Identificación de Personas Naturales.

En caso de no registrarse una defunción en el Reniec, la persona seguirá figurando como “viva” en el RUIPN.

Un dato no menor a considerar es que realizado el registro, se emitirá el acta de defunción con el cual los familiares podrán realizar trámites y gestiones que requieran. No olvidar que si tienes un certificado de defunción manual que aún no ha sido registrado en el Reniec, debes inscribirlo en cualquiera de las oficinas de la entidad, de lo contrario la persona fallecida seguirá figurando como vivo en su base de datos.

