Reniec emplaza al Minsa a asumir responsabilidad por vulneración en el registro de actas de defunción

Reniec emplaza al Minsa por certificados de defunción falsos

La jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Milagros Velarde Koechlin, le respondió enérgicamente al ministro de Salud, Jorge López, quien esta mañana intentó limpiarse de acusaciones sobre la falsa muerte del empresario y dueño de la casa de Sarratea, Alejandro Sánchez, cuya supuesta acta de defunción lo declaraba como fallecido desde el 11 de octubre pasado.

“Nosotros damos la viabilidad y fortaleza a este sistema, porque es un sistema vulnerable. Nosotros cuidamos nuestras bases de datos, pero hay que tener presente que este no es un programa que nosotros manejamos. Lo usamos, pero quien lo maneja es Reniec”, dijo López esta mañana al ser consultado sobre el falso fallecimiento de Sánchez.

Velarde Koechlin sostuvo al respecto que “no hay peor ciego que el que no quiere ver. Nosotros estamos para servir a la ciudadanía y el primer acto de gestión para servir es saber que si hay algún problema que está afectando en mi entidad tengo que resolverlo y no tratar de defenderme”

“Quisimos darle la confianza al Ministerio de Salud en las reuniones que han tenido nuestros funcionarios con las autoridades del Minsa. Les pedimos ‘danos a conocer quiénes son tus usuarios. Tienes 67 mil usuarios autorizados, dinos si efectivamente son validados por ti’. Lamentablemente, Minsa dijo que necesitaba 15 días hábiles, que vencen el 21 de octubre, para entregarnos las actas”, dijo Velarde.

La funcionaria sostuvo que este pedido no les pareció bien, porque “uno debe tener la lista de los usuarios que genera”, pero se les dio la confianza para que entreguen esta lista el 21 de octubre.

“Debido a que siguieron apareciendo estas irregularidades, nosotros hemos hablado con ellos, hemos buscado reuniones, hemos enviado documentos, pero la reunión recién se realizó el 11 de septiembre donde no tuvimos la presencia del ministro de Salud. Se les ha propuesto que se autoricen las modificaciones al Sinadef para que los médicos utilicen el DNI electrónico y con este documento se autentique, firmen digitalmente y también pasen la evaluación biométrica antes de generar un certificado de defunción”, indicó la jefa del Reniec.

(Reniec).

Indicó que en los próximos meses aplicarán este sistema por el cual cada médico que quiera entrar al Sinadef, tiene que identificarse con su DNI electrónico.

“Lamentablemente, las situaciones que vienen ocurriendo han significado un malestar en el uso indebido de las claves y usuarios de los médicos para generar certificados de defunción de personas que no se encuentran fallecidas y que se encuentran cuestionadas a través de delitos. El Reniec es un sistema electoral y, por lo tanto, neutral y es un organismo técnico. No vamos a dejar que esto siga ocurriendo”, aclaró.

Velarde anunció que desde hoy se cerrarán y dejarán sin efecto la resolución general que permitía la inscripción de actas de defunción de oficio. “Lamentamos mucho esta decisión y pedimos perdón a la ciudadanía, porque generalmente son entre 12 mil y 15 mil personas las que fallecen diariamente, pero la seguridad jurídica y la situación que vive el país amerita que le demos esa prioridad y por lo tanto Reniec no estará emitiendo actas de defunción de oficio desde hoy”.

Explicó que desde hoy los familiares o cualquier persona autorizada va a tener que acudir al Reniec con el acta de defunción impreso, manual, emitido por un médico con su firma y huella digital. “Van a tener que declarar la defunción, así sabremos qué persona está declarando la muerte de alguien y el posible interés que pueda tener una persona si es que alguien no ha fallecido”.

Fiscalía y PNP investigan

Asimismo, la jefa nacional del Reniec indicó que han puesto de conocimiento a la Fiscalía de todos los casos que se han registrado desde el 25 de septiembre (64) en donde se han declarado defunciones que no han sido reales. “Tambien hemos tenido reunión con los altos mandos de la Divindat para que puedan ellos investigar estos actos”.

Finalmente fue enfática al sostener que “no es Reniec quien emite los certificado de defunción y no estamos incurriendo en un problema, sino que es el Ministerio de Salud quien no quiere ver y ni siquiera tiene un control de los usuarios. No quiere ver lo que está pasando”

“Hoy también vamos a tener que cerrar todos lo usuarios del Minsa que emiten certificados en línea, por lo que se pide a los médicos a emitir estos documentos de manera manual, con su huella y con su firma. Queremos cuidar a la ciudadanía y de los propios médicos que están siendo denunciados por estos casos.

Hizo un llamado a las autoridades del Ministerio Público, del Poder Judicial y la Policía Nacional a investigar estos casos. “No es un tema de hackeo. Investiguen en el Minsa. Recuerden que cuando el Reniec llevaba el padrón de vacunación no hubo ningún problema, pero cuando este pasó al Minsa a inicios de este año empezaron los problemas.

“La ciudadanía merece funcionarios probos, que cuando halla un problema no lo tapen sino que lo investiguen”, declaró Velarde Koechlin.

