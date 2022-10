La ingeniera peruana que descubrió un ‘supermaíz’ y dio origen al mejor whisky del mundo

Alicia Medina, la última de ocho hermanos, prefería el campo. Era una niña de seis años cuando su padre la llevó por primera vez a la chacra familiar, en el distrito de Cupisnique, en Cajamarca. Allí cultivaba maíz amiláceo, un grano dócil y esencial en la alimentación de las comunidades rurales.

“No me gustaba quedarme en casa —recuerda ahora, con 58 años—. Mejor era salir a sembrar, estar en la chacra; me hacía feliz”. A esa edad reconoció los desafíos de la agricultura familiar y la condicionada rentabilidad de los cultivos. Los reconoció, pero aún no podía entenderlos. Después de la escuela asistía al secado y desgrane de la siembra.

Una tarde le prometió a su padre que iría a la universidad para reconfigurar ese panorama. “Por supuesto era un simple dicho, pero soñaba”, dice más de medio siglo después, convertida en ingeniera agrónoma, investigadora del Instituto Nacional de Innovación Agraria y descubridora de la variedad de maíz morado INIA 601, un producto mejorado genéticamente en el que trabajó a lo largo de trece años y que el mundo conoció gracias a un whisky.

Parece un código, pero es una variedad peculiar: tiene un alto valor nutracéutico y un cuerpo cargado de pigmento natural o antocianina, lo que permite utilizarla sin desechar la tusa, la panca o el grano. “En rigor, la presencia de más antocianinas significa más materia prima y, con ello, valor adicional para los productores”, precisa Medina, magíster en planificación para el desarrollo.

Para obtener este ‘supermaíz’ hicieron falta 42 ensayos en la Estación Experimental del Instituto donde trabaja. La académica del Programa Nacional de Maíz y Trigo lideró una estrategia que, en principio, consistió en agrupar dos poblaciones de granos —una de Áncash y otra de Cajamarca— para sembrarlas en un lote donde se cruzaran libremente.

“El maíz tienen libre polinización, de modo que se mezclaron rápido —dice la ingeniera—. Luego el equipo realizó procesos de recombinación para obtener mejores resultados y la llevamos a campo para compararlos con otros. Fue un trabajo arduo y alentador”.

Había surgido una nueva variedad de maíz —en el país existen más de 50— con alto potencial comercial: fue lanzada oficialmente a inicios del segundo mileno e inscrita en el Registro de Cultivares. Entre 2016 al 2019, los estudios se focalizaron en la antocianina, un poderoso agente quimioprotector con gran potencial para reemplazar a los colorantes sintéticos.

Esa evidencia científica revolucionó la agricultura de la región: INIA 601 copó los campos de Cajamarca —se cultiva en 12 de las 13 provincias—; la semilla certificada llegó hasta Áncash, La Libertad, Lambayeque, Arequipa, Ayacucho, Pasco, Apurímac, Huancavelica y Lima; y empezaron los despachos a los mercados globales.

El ‘supermaíz’, declarado semilla del Bicentenario, también produjo que Alicia Medina sea reconocida por su aporte a la innovación agraria desde el Colegio de Ingenieros y el Gobierno chileno. Transnacionales con sede en Lima empezaron a adquirir el maíz morado para extraer el pigmento y enviarlo a Estados Unidos, Japón y España.

El rubro de bebidas

Otro porcentaje era destinado a la industria cosmética y al proceso de panificación —para elaboración de pan, bizcochos y panetones—, pero no había registro en el rubro de bebidas alcohólicas hasta junio de 2019, cuando la ingeniera conoció a Michael Kurylal, un estadounidense radicado en Lurín que había empezado a experimentar con granos andinos en su destilería.

Fue durante una reunión latinoamericana de maíz, donde Medina expuso su hallazgo.

Kurylal, un aficionado al valetodo y dueño de la fábrica Don Michael, entrevistó a los productores de INIA 601. Bastó ese encuentro para que iniciara la negociación de la harina gruesa del grano y, cuatro meses después, en noviembre, creó un destilado estilo bourbon, el Black Whiskey, proclamado hace una semana como el mejor del mundo en la Competencia Mundial de Licores 2022.

Brad Japhe, periodista especializado en bebidas espirituosas, ha halagado esta bebida que emplea el ‘supermaíz’ (en un 60%), trigo nacional (30%) y un porcentaje restante de cebada malteada. El Black Whiskey ha llegado a diez países, entre ellos Taiwán, Australia, Alemania, Inglaterra, España, EE. UU., Canadá, México, Polonia; y se degusta en restaurantes selectos como Central, Rafael, La Mar y Astrid&Gastón.

Pero es probable que muy pocos catadores reparen en la ingeniera detrás del destilado.

Medina viste camisa y habla pausado. Con el último reconocimiento, apunta al desarrollo sostenible de las comunidades de Cajamarca, pero sobre todo a visibilizar la presencia de más mujeres en la academia en un país con mayor índice de ingenieras egresadas de Latinoamérica.

Pretende, además, que INIA 601, el grano que tardó más de una década en descubrir, ingrese a la industria farmacéutica: “No es un sueño lejano, lo sucedido con el whisky repercutirá en los consumidores, en las autoridades y empresarios que irán apostando por este producto andino”.

La investigadora que creció entre pastizales está enfrascada en buscar tecnologías alternativas contra plagas —un aceite contra un gusano mazorquero, por ejemplo— y en diagnosticar el rendimiento y contenido de antocianina en el ‘supermaíz’ mediante la exposición de semillas a campos magnéticos, un trabajo conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de Chota.

“Este trabajo busca que los productores extraigan las antocianinas a nivel local y las exporten desde acá, una iniciativa que repercutirá en sus ingresos”, apunta Medina. No recuerda si alguna vez la rozó la desigualdad de género. “Seguro hubo dificultades o algunas experiencias que me intentaron limitar, claro —dice un sábado por la tarde al otro lado del teléfono—. Pero ya las he olvidado”.

