San Isidro, Miraflores y San Borja fueron los distritos con mayor ausentismo en las elecciones municipales de Lima

Serán 24 millones 760 mil 62 de peruanos y extranjeros que se encargarán de elegir a los próximos gobernadores regionales, así como alcaldes provinciales y locales.

Ayer se realizaron las elecciones municipales y regionales en Perú. Eventualmente, más de 24 millones de ciudadanos estaban habilitados para acudir a las urnas y escoger a sus nuevas autoridades para el periodo 2023-2026. Sin embargo, registros oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) muestran que hubo ausentismo. Especialmente en Lima Metropolitana.

San Isidro es el distrito con la mayor cantidad de electores que no cumplieron con su deber cívico: 25,578 personas no sufragaron que representa el 33,8 %. Aquí los resultados de la entidad electoral es que Nancy Vizurraga (Renovación Popular) será la nueva alcaldesa. Luego, Miraflores le sigue con este fenómeno al no tener a 41,645 (32,3%) de sus vecinos que hayan acudido a sus urnas.

Después sigue San Borja con 32,003 ausentes en la jornada electoral que representan el 26,6% de habilitados en esa jurisdicción. De igual forma, viene en la lista Surco (85,124), Lince (21,414), Jesús María (29,407), Pueblo Libre (24,097) y Barranco (10, 458).

Multas

Los ciudadanos que no cumplan con su deber cívico deberán pagar multas y enfrentar ciertas restricciones.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicó que las multas por no concurrir a votar este domingo oscilan entre S/ 23 y S/ 92, mientras que por no asistir o negarse a desempeñar el cargo de miembro de mesa es de S/ 230.

Estas sanciones económicas se aplicarán conforme a la tabla de multas electorales actualizada a partir de una clasificación por localidad y nivel de pobreza que estableció el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y conforme a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente al año 2022.

Electores omisos

El JNE señaló que, según la Ley Nº 28859, corresponde una multa de:

- S/ 92 a los omisos al sufragio en las circunscripciones consideradas “no pobres”

- S/ 46 a los omisos al sufragio en distritos catalogados como “pobres no extremos”

- S/ 23 en los distritos calificados como “pobre extremo”

Miembros de mesa

En tanto, la multa a pagar por los miembros de mesa, titulares y suplentes, que no cumplan con su deber cívico es de S/ 230, en la cual se incluye a los ciudadanos que se nieguen a integrar las mesas de sufragio.

Para el desarrollo de este proceso electoral se ha convocado al menos 500 mil miembros de mesa en todo el Perú y quienes cumplan con sus funciones recibirán una compensación económica de S/120.

Las consecuencias si no se paga la multa

El JNE indicó que las consecuencias por no pagar la multa electoral son la prohibición de la inscripción de cualquier acto relacionado con el estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.); y la negativa para intervenir en procesos judiciales o administrativos.

Además, la imposibilidad de realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato; no poder ser nombrado funcionario público; y no poder inscribirse en cualquier programa social y/o obtener brevete o pasaporte.

