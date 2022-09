Yauyos: Derrumbe de mina Yauricocha provocó la muerte de tres personas

Deslizamiento en mina provocó la muerte de tres trabajadores

Una triste noticia rodea a los pobladores de la provincia de Yauyos al sur de Lima, luego de conocerse que tres personas fallecieron ante los deslizamientos de tierra que se produjeron en la mina subterránea Yauricocha.

Según fuentes policiales, el lamentable suceso se registró el pasado 11 de agosto al promediar las 16:00 horas. La compañía canadiense Sierra Metals, propietaria de esta mina de cobre, detuvo sus actividades ante el siniestro que también dejó a una persona malherida.

Las víctimas fueron identificadas como Elvis Córdova Contreras (capataz), Jorge Lavado Meza (ayudante perforista) y Juan Pablo Coz Rodríguez (operador), indicaron las fuentes del Ministerio Público.

Tras lo sucedido, la empresa minera emitió un comunicado lamentando la partida de sus trabajadores. Asimismo, indicaron que los colaboradores pertenecían a empresas contratistas. En ese mismo contexto, mencionaron que por el momento las actividades de extracción de este metal se suspenden hasta garantizar las medidas de seguridad de sus integrantes.

También los representantes de Sierra Metals, manifestaron que las autoridades locales han sido notificadas y están realizando una investigación sobre el incidente. “La compañía proporcionará las actualizaciones a medida que estén disponibles”.

De esta manera, el caso estará a cargo del fiscal Omar Girao, quien participó no solo de la recuperación de los cuerpos sino también del traslado de los cadáveres a la morgue de Cañete.

Comuneros en contra

En conversación con radio Exitosa, una comunera perteneciente al centro poblado San Lorenzo de Yauli, expresó que no es la primera vez que en esta mina ocurren hechos fatales, es por eso que solicitó a las autoridades indagar e inspeccionar las acciones y verificar las condiciones de trabajo que les brinda a sus colaboradores.

“Son tres peruanos que han muerto. No son animales, no son perros ni gatos, son comuneros, que tienen familia. Todas las autoridades están calladas, no los supervisan”, dijo.

En diciembre del 2020 esta pobladora sostuvo que se reportó el fallecimiento de dos mineros al interior de la mina Yauricocha.

“No es que estemos en contra de la mina, pero los hechos están probando que no es una minera responsable”, criticó.

Comuneros aseguran que no es la primera vez que personas mueren en mina Yauricocha.

El último adiós

A través de las redes sociales, se conoció que la tía del fallecido Jorge Lavado Meza compartió un sentido mensaje al darle el último adiós a su sobrino, a quién calificó de ser un buen ser humano.

“Por qué Dios mío, tanto dolor hay en mi corazón, porque te fuiste tan joven y lleno de vida, hoy Dios te tiene en su santa gloria, pero nos dejas con el corazón roto en mil pedazos, hoy eres el ángel en el cielo que nos cuidará y nos guiará”, escribió en redes sociales Ruth Meza Villegas, tía del occiso.

Tía de minero le da el último adiós.

Sierra Metals

La compañía Sierra Metals es dueña del 82% de la Sociedad Minera Corona, a cargo de la mina polimetálica Yauricocha, ubicada en la provincia central de Yauyos, aproximadamente a unos 420 kilómetros de Lima (capital).

Yauricocha aporta grandes unidades de plomo, cobre, plata, zinc y óxidos, y según datos de la Sociedad Minera Corona, en 2020 se extrajeron más de 1.000.000 de toneladas en metales.

