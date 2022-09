Surco: Hombre intentó raptar a bebé y es buscado por la Policía

Sujeto intentó raptar a bebé en Surco (Latina Noticias)

Una gran conmoción ha generado, entre la ciudadanía, el intento de rapto de un bebé de manos de su madre en el distrito de Surco. El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad de ese distrito y la Policía Nacional viene investigando al sujeto y a la banda que estaría detrás de este intento de secuestro.

En el registro de video se ve a la madre caminar, cargando a su bebé en brazos, por una calles de Surco. De pronto, por detrás, se acerca a un hombre con una polera negra e intenta arrebatarle al menor.

La madre busca proteger a su hijo y cae al suelo empujada por el sujeto que insiste y forcejea con la mujer, sin tener éxito.

Segundos después, y gracias a los gritos de los vecinos, el hombre decide soltar a la mujer y escapa del lugar.

Intento de rapto de bebé en Surco.

No hubo intento de robo

La tía de la víctima conversó con Latina Noticias y descartó que el sujeto haya querido robarle algo a la madre, sino más bien que intentó quitarle a su bebé.

“Luchando por bebe, ella tira el teléfono, porque primero es la vida de su hija. Pero el delincuente no ha querido el teléfono e insistía con quitarle a la bebé”, manifestó.

Añadió que tanto el padre como la madre de la bebé se encuentran pasado por una crisis emocional luego de lo ocurrido y no quieren salir a la calle.

“Ella no quiere salir. No quiere saber de la calle ni de nada. No quiere hablar con nadie hasta que esto vaya bajando porque fue traumático. No fue un asalto sino le iban a quitar a su hijo”, indicó

Buscan al presunto raptor

De acuerdo a la Policía, el ladrón huyó en una moto que lo esperaba a una cuadra del hecho. Al respecto Manuel Lozada, jefe de la región policial Lima, indicó que se vienen realizando las investigaciones respecto a este hecho, y que se obtendrán resultados pronto para capturar a los implicados.

“Nosotros estamos en esa investigación y pronto vamos a obtener resultados. No solo ese sujeto, sino también su acompañante, a la banda completa la vamos a agarrar”, manifestó Lozada a TV Perú.

También consideró que este hecho es aislado porque no hay más registros de sucesos similares, pero dijo que las investigaciones continuarán.

“Son hechos aislados, no tenemos registros de que se hayan llevado niños permanentemente. Afortunadamente no se concretó, pero estamos en la investigación y pronto vamos a dar buenos resultados y eficaces contra esos delincuentes”, expresó.

Otro caso similar

Por otro lado, el hombre que intentó secuestrar a una menor de edad, en junio, cuando se encontraba caminando al lado de su padre por la avenida Iquitos, en La Victoria, fue capturado por la Policía Nacional cuyos efectivos lo detuvieron durante un operativo de rutina por las calles de este distrito.

Omar Antonio Padilla Franco, que portaba 60 envoltorios de PBC, fue plenamente identificado por el padre de la menor, debido a que fue él quien evitó que este hombre se lleve a la niña y lo agarró a golpes ante la desesperación y gritos de la menor y los vecinos.

El general Manuel Lozada, jefe de la Región Policial Lima, sostuvo que la PNP realizará el peritaje de las imágenes de las cámaras de seguridad, que grabaron el momento en que el detenido intentó llevarse a la pequeña, para poder determinar la participación de este sujeto.

