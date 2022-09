Leao Butrón apuntó: “Alianza Lima es favorito, pero no nos debería sorprender cualquier resultado con Universitario”

El exportero ve a su exequipo Alianza Lima como un justo ganador para el próximo clásico del fútbol peruano. No descarta a Universitario pero sí afirma tener menos posibilidades de triunfo (Video: GOLPERÚ)

Leao Butrón, exguardameta de Alianza Lima, analizó lo que será el clásico del fútbol peruano. Desde fuera de las canchas, el ahora panelista indicó que el cuadro ‘íntimo’ viene desarrollándose de manera impecable en el torneo Clausura de la Liga 1 2022, por lo que cuenta con más posibilidades de ganar. No obstante, también señaló que Universitario podría sorprender en el estadio Matute y reivindicar la campaña irregular que llevan en la actual temporada.

“Me ha tocado estar en ese clásico (2015) que jugamos con juveniles porque tuvimos ocho suspendidos. Muchos debutaban y era un tema complicadísimo para nosotros, y lo ganamos. Eso demuestra que en un clásico puede pasar cualquier cosa. No nos debería sorprender cualquier resultado. Es un partido distinto”, resaltó el exfutbolista de 45 años para las cámaras de GOLPERU.

Si bien, Leao Butrón anhela que gane el equipo de sus amores, no descarta el nivel de algunas cartas del cuadro ‘merengue’. “Como hincha, yo quiero que gane (Alianza Lima). Gocé el último clásico como nunca. El domingo creo que Alianza va como favorito pero, para mí, la U no está tan mal como se dice y se escucha. Ha tenido partidos increíbles que ha debido ganarlos, o empatarlos por lo menos, pero no lo veo tan mal”, indicó sobre el histórico rival de los ‘íntimos’.

“No soy hincha de la U, todo el mundo lo sabe, pero me encanta que (Alexander) Succar esté pasando este momento. Es lo mismo que le pasaba a Valera, un buen jugador, pero parecía que los mismos hinchas le ponían la valla muy alta y él ha sabido responder muy bien. El domingo llega en uno de sus mejores momentos, haciendo goles, asistiendo, eso puede complicar a Alianza”, agregó.

Alianza Lima y Universitario se enfrenta por el Torneo Clausura de Liga 1 2022 en el clásico del fútbol peruano.

“La U se juega casi todo. Si gana el clásico, se mete con todo. Y Alianza, si lo gana, ratifica lo que viene haciendo. Ahora se le ha escapado un partido en Cajamarca. Yo lo veo muy favorito a Alianza Lima para llegar a las finales con Melgar. A Cristal lo veo ahí, a veces sí, a veces no”, enfatizó Butrón sobre la sorpresa que se desataría en el estadio Matute y en la competencia local a falta de aproximadamente diez jornadas para definir el ganador del torneo Clausura y el campeón de la Liga 1 2022.

“Me parece que (Alianza Lima) tiene un plantel muy rico, muchos jugadores con experiencia y calidad como Barcos y Benavente. Atrás está super seguro con Saravia. Como equipo, me gusta como juegan pero con la calidad de jugadores que tienen podrían jugar un poquito más”, concluyó el hoy comentarista deportivo.

Por último, Leao reveló que no está dentro de sus planes asistir al clásico del fútbol peruano. Sin embargo, considero el partido de Alianza frente a Melgar como una buena opción para presenciar el duelo en vivo. “No, nunca me ha gustado ir al estadio cuando hay mucha gente. Me gustaba cuando yo estaba abajo (como jugador de fútbol). Ahora que estoy arriba (tribunas), no me gusta. No soy fanático de ir al estadio”, afirmó el exfutbolista.

Próximos partidos de Alianza Lima

- Alianza Lima vs Universitario: domingo 4 de setiembre a las 15:30 horas.

- Alianza Lima vs Cantolao: sábado 10 de setiembre a las 15:30 horas.

- Alianza Lima vs Melgar: domingo 11 de setiembre a las 15:30 horas.

