Kygo en Perú: fecha, lugar, precios de entradas y más detalles para ver al Dj noruego

Kygo llega a Perú en noviembre.

Kygo, uno de los DJs más célebres del mundo, actuará en Lima el próximo mes de noviembre. Masterlive, productora responsable de la llegada de la megaestrella noruega, confirmó la feliz noticia para sus miles de fans. Además, trae como invitado especial a Frank Walker.

Kygo ha demostrado tener un talento prodigioso, ya sea detrás del piano en su estudio o en un festival. Además de demostrar que es un productor con visión de futuro, un DJ dinámico y una superestrella mundial influyente.

El músico noruego, cuyo nombre de nacimiento es Kyrre Gørvell-Dahll, se presentó por primera vez en el 2013 y silenciosamente se convirtió en uno de los creadores de éxitos más importantes del mundo, acumulando 23 mil millones de transmisiones de audio y video globales acumuladas para 2022, y ha batido numerosos récords de transmisión.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Kygo?

El concierto del DJ Kygo es el próximo 20 de noviembre en el Arena Perú.

¿Cuándo inicia la preventa y venta de las entradas para ver a Kygo?

Los tickets para ver a Kygo salen en pre-venta este 25 y 26 de agosto con 15% de descuento con Tarjetas Interbank en la plataforma de Teleticket.

¿Cuánto cuestan las entradas para ver a Kygo?

El concierto tendrá 3 zonas: Campo A, ampo B y Tribuna. Las entradas fluctúan entre 130 soles y 380 en venta general.

Campo A: S/380 (Preventa), S/ 488 (Venta general)

Campo B: S/190 (Preventa), S/ 224 (Venta general)

Tribuna: S/130 (Preventa), S/ 153 (Venta general)

¿Cómo comprar entradas para ver a Kygo?

Para acceder a la preventa de entradas debe de tomar varios aspectos en cuenta, al igual que para la venta general.

En el caso de la preventa, tal como ya ha sucedido en eventos anteriores, existe un beneficio que es un porcentaje con descuento equivalente al 15% y solo se da para las compras que se realicen con las tarjetas de Interbank.

Para adquirir las entradas de preventa y venta debes de tomar en cuenta algunos requisitos básicos previo y durante la compra en la plataforma de Teleticket y te detallaremos todo a continuación.

Primero que nada recuerda que puedes hacer la compra desde cualquier dispositivo con acceso a internet, es por ello que debes de revisar tu conexión, tener tu tarjeta a la mano para así realizar una compra rápida y no fallar en el intento. Otro punto esencial es que tu tarjeta tenga habilitada la opción de compras por internet.

1. Ingresa a la página web de Teleticket o haciendo clic AQUÍ.

2. Crea tu cuenta de usuario. Te pedirán una contraseña y tus datos personales, al igual que tu correo electrónico vigente.

3. Confirma tu registro entrando a tu correo y luego retornarás a la página de Teleticket.

Estos pasos son de suma importancia porque si no tienes una cuenta en Teleticket y quieres realizar la compra directa, al momento de ingresar los datos de tu tarjeta te enviarán a crear una y eso te tomará más tiempo. Realiza estos primeros pasos horas o días antes de la preventa y venta de entradas.

4. Con tu cuenta creada, será momento de ingresar a Teleticket y buscar el evento de tu preferencia, en este caso el de Kygo. Si la preventa de entadas es a las 9:00 a.m. debes de ingresar mínimo 10 minutos antes y hacer la cola virtual para que te asignen un lugar en la compra.

5. Cuando tengas tu lugar en la cola virtual, solo queda esperar. Apenas llegue tu turno, ingresarás automáticamente al evento y te saldrán las zonas del evento y los precios.

6. Selecciona tus asientos y la zona donde deseas estar > reservar asiento > comprar. Aquí tendrás que ingresar los datos de tu tarjeta.

7. Al finalizar te saldrá que la compra ha sido realizada e inmediatamente tus tickets o boletos de entrada estarán en la parte de “MIS E- TICKETS”. Corrobora que estén ahí y listo ya tienes tu entrada asegurada.

Recuerda no compartir con nadie tu ticket y asistir al evento con el ticket impreso.

DATO: En el caso de preventa el descuento se hace de forma automática y los pasos son los mismos.

La carrera de Kygo

Kygo obtuvo uno de sus mayores éxitos con el multiplatino ‘It Ain’t Me’ (feat. Selena Gomez), llegando al Top 10 del Billboard y registrando más de 2.9 mil millones de reproducciones a la nivel mundial.

En 2019, Kygo lanzó ‘Higher Love’ con Whitney Houston y generó otros 1.400 millones de transmisiones/vistas combinadas en todo el mundo y alcanzó el puesto número 1 en Dance Radio, además de dejar su huella en un clásico.

Su tercer álbum ‘Golden Hour’, fue aclamado por la crítica, sobresaliendo los himnos ‘Like It Is’; (con Zara Larsson & Tyga), ‘Lose Somebody’ (con OneRepublic), y ‘Esperaré’ (hazaña. Sasha Alex Sloan). El álbum ha obtenido más de 2.500 millones de reproducciones.

Después de ‘Golden Hour’, Kygo lanzó su remix de ‘What’s Love Got To Do With It’ de Tina Turner y ‘Hot Stuff’ de Donna Summer también con excelentes comentarios.

Asimismo, Kygo confirmó en las últimas semanas que se encuentra trabajando en su cuarto álbum de estudio, del que se conocen cuatro temas: ‘Freeze’, ‘Dancing Feet’ en colaboración con el grupo de Joe Jonas, DNCE; ‘Never Really Loved Me’ y ‘Lost Without You’, ambas con la colaboración del cantante australiano Dean Lewis.

