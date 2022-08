Diego Bertie: su cercana relación con su padre y cómo le afectó su trágico fallecimiento

El padre de Diego Bertie falleció cuando el actor nacional tenía tan solo 18 años. Su partida le dejó profundas heridas. (Foto: Instagram)

Una muerte inesperada. Nadie imaginó que Diego Bertie, destacado actor y cantante peruano, moriría a los 54 años un 5 de agosto de este año, precisamente cuando estaba a punto de volver a la música por todo lo alto luego de 25 años de ausencia. Una historia parecida sucedió con Jaime Bertie Espejo, padre del fallecido artista nacional.

En junio, Bertie concedió una entrevista a Milagros Leiva, donde habló sobre su cercana relación con su padre. Según dijo, al ser el último de cinco hermanos, se convirtió en el engreído de la familia. Esto quedó demostrado cuando viajaron solos a Nueva York, lo que marcó el inicio de su carrera artística.

“A los 15 años yo hice un viaje muy importante con mi papá. Siempre habíamos hecho el típico viaje familiar a Miami con todos mis hermanos, pero esta vez me tocó solo con mi papá. Fuimos a Nueva York y me llevó al teatro a ver dos obras: Annie y Evita. Me quedé alucinado, fue una euforia, me volví loco”, contó Diego en aquel entonces.

“Aparte de Nueva York, hicimos un roadtrip por todo el norte de Estados Unidos. Cruzamos Canadá, Quebec, Montreal, todo en otoño. Solo estuvimos yo, mi mamá y mi papá. Fue un viaje inolvidable y lo agradezco mucho porque no imaginé que dos años después él moriría ”, añadió.

“UN ACCIDENTE SUICIDA”

Un día antes de ese fatídico día, ocurrido el 25 de diciembre de 1985, en Navidad, su padre y él hablaron seriamente, sin saber que sería la última vez que compartirían tiempo a solas. La conversación se dio en torno al regalo de cumpleaños que su padre le había dado, un auto marca Hillman.

“Me decía qué lindo carro, y yo le decía que era una porquería. Me decía ‘¿qué quieres? ¿que sea coupe? ¡Le soldamos las puertas de atrás!’ Así era él. No me dejaba usarlo porque no tenía brevete. Yo le decía que, por favor, me lo deje usar. Le dije ‘¿no confías en mí?’ Entonces él me dijo ‘tú no sabes cuánto confío en ti’. Al día siguiente pasó (su muerte)”, sostuvo.

Aunque no quiso entrar en detalles, Diego Bertie contó que su padre murió de manera intempestiva. El actor dejó a entrever que Bertie Espejo se habría quitado la vida, sorprendiendo a Milagros Leiva con sus declaraciones . La periodista le pidió disculpas por lo ocurrido.

“No estaba planeado para nada, fue un accidente, digamos... un accidente suicida. Es así, son cosas que ocurren, son cosas que uno va ordenando a lo largo de su vida. La vida es así”, expresó.

Diego Bertie falleció la madrugada del viernes 5 de agosto.

HERIDAS QUE LE COSTÓ SANAR

Su partida dejó una profunda herida en el corazón de Diego Bertie, quien solo tenía 18 años en ese entonces. Y es que el actor nacional amaba con locura a su padre, quien se fue de este mundo a los 53 años. Paradójicamente, el intérprete de “Qué difícil es amar” murió a los 54.

“Yo amaba a mi padre sobremanera. Él me decía siempre que yo era su escudero y yo, a pesar de tener 18 años, para mí el mejor plan era estar con mi papá, lo adoraba con locura, era un hombre muy noble, muy querido, todo el mundo quería estar con él, cerca de él. Tenía un gran corazón”, enfatizó en la entrevista.

“Pero también me quedé con cosas muy difíciles. Tuve que luchar mucho para encontrarme mucho con la luz de mi papá porque fue una luz que se apagó. Recién a los 54 años, un año más de la edad que él tenía, lo sobreviví. Ahora puedo gozar de esa luz”, añadió.

Entre lágrimas, Bertie aseguró que su trabajo, su vocación, su exesposa Viviana Monge, su hija y sus hermanos ayudaron a que el dolor no lo invadiera cada vez que recordaba al amoroso padre que perdió años atrás.

