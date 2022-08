Universitario: Manuel Barreto asume responsabilidad por no fichar un delantero ante partida de Alex Valera

Video: Universitario de Deportes-Youtube

Manuel Barreto, gerente deportivo de Universitario de Deportes, estuvo presente en conferencia de prensa tras la confirmación del fichaje de Alex Valera al Al-Fateh de la primera división de Arabia Saudita. El dirigente sostuvo que limitación de la salida de Valera de la ‘U’ fue por un tema deportivo. Al no tener delantero con tan buen desempeño y números positivos de cara al gol, la tentativa ausencia de Alex Valera alertaba al comando técnico y los directivos cremas.

Después de oficializar al delantero de 26 años como refuerzo del Al-Fateh, Barreto reconoció que al abrirse el mercado de fichajes, hubo intención de reforzar el plantel ‘crema’ con un delantero. Sin embargo, al tener a Valera, sin rastros de salida e incluso marcando goles en los dos primeros encuentros del Torneo Clausura, no se priorizó el ataque en lo referido a la compra de nuevos jugadores.

“Estamos en la ‘U’. Yo sé lo que significa esto (la salida de Alex Valera de Universitario). Si bien, estoy en el cargo algo más de un mes y medio, acepto totalmente todas las críticas. Entiendo que no vamos a cambiar todo lo que se ha hecho en los últimos años en dos segundos, que necesitamos estabilidad. Si nosotros traíamos a un delantero, evidentemente, y no llegaba esta oferta (la de Al-Fateh por Alex Valera), y traíamos un delantero y no se iba Alex, el delantero no jugaba, perdíamos un par de partidos y el comentario iba a ser pero ¿por qué no se trajo un volante o un defensor?”, señaló Barreto.

“En su momento se habló con el comando técnico, hubo un pedido y se realiza en función a ello. Cargamos un pasivo económico, deportivo y contractual que se tenía que tener en cuenta”, aclaró el directivo de Universitario.

De la misma manera, el gerente fue tajante al momento de referirse a las iniciativas del club en cuanto los fichajes. “Estamos abiertos a la crítica. Intentamos traer un delantero, desde la parte deportiva, hicimos todos los esfuerzos por traer un delantero pero finalmente el delantero escogió ir a otro lado”, concluyó Manuel Barreto en lo referido a la determinante baja que sufrirá el ataque ‘merengue’ durante el Torneo Clausura.

Con este fichaje, habiendo iniciado el Clausura, se deberá replantear el escenario de Carlos Compagnucci para lo que queda del certamen local. Desde el punto de vista de Barreto, lo ocurrido marca un precedente para el fútbol peruano y ciertas modificaciones que se deberían realizar en el marco del mercado de pases. “Hay algunos directivos que están de acuerdo con que se cambie (el mercado de fichajes) de julio a agosto y no de junio a julio... Si tenemos que prolongar el mercado de pases para que se asemeje al de los mercados que ahora buscan jugadores peruanos, como es el mercado árabe o que haya una facultad que si se da esta posibilidad, que tengamos la alternativa de poder hallar un reemplazo”, determinó Barreto.

Finalmente, el gerente deportivo llamó a la calma y confianza a los hinchas ‘cremas’ pues, con la ausencia de Alex Valera durante las tres últimas fechas, el plantel ha tenido buenas actuaciones de igual manera. “La exigencia siempre está y más acentuada por la presión mediática. En Universitario, cada fin de semana, tenemos que rendir un examen importante y hay que ganar... Sin Alex, frente a Vallejo, la ‘U’ ha generado muchas más ocasiones que el rival, ha tenido más oportunidades. Contra Muni, ni qué decir. Falta esa puntería”

Por su parte, los dirigidos de Compagnucci seguirán su tránsito en el torneo Clausura hasta completar las jornadas del mismo. En el ataque ‘merengue’ existen piezas humanas que aumentarán participación en los partidos oficiales como es el caso de Andy Polo, Alexander Succar, Tiago Cantoro, Guillermo Larios, entre otros delanteros, incluidos los integrantes de la reserva que, según palabras de Barreto, ya entrenan con el equipo mayor y entrarían al campo de juego, de ser necesario, en cualquier momento del campeonato local.

