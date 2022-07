María del Carmen Alva cree que desaprobación del Congreso se debe a que no han vacado a Pedro Castillo

María del Carmen Alva aseguró que durante su gestión siempre escuchó y recibió en su despacho a todas las bancadas. Foto: Andina

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, indicó que la desaprobación del Parlamento reflejado en las últimas encuestas es debido a que “no hemos vacado al presidente Pedro Castillo” y que hay un hartazgo de toda la clase política por parte de toda la población”.

“Sabemos que el Congreso no ha tenido una buena aprobación y es porque no hemos vacado al presidente Castillo. Hemos trabajado, no hemos dejado de sesionar. Yo creo que el hartazgo que está pasando con el Ejecutivo al final es un hartazgo de toda la clase política y que tiene un efecto en el Congreso y por eso nos cae a todos por igual”, declaró en una entrevista con RPP.

Asimismo, la congresista resaltó que “lo más importante era estar vivos, que no nos cierren el Congreso y lo disuelvan inconstitucionalmente por los mensajes que venían de todos los frentes”.

“Hoy día con todo lo que está pasando, cinco denuncias, y todas las semanas con estos temas de corrupción alrededor del presidente [Pedro Castillo]... PPK por nada renunció y esto es una vergüenza. Él es representante del Perú”, dijo la parlamentaria de la bancada de Acción Popular.

En esa línea, María del Carmen Alva señaló que en su gestión como presidenta del Congreso “ha sobrado la democracia”. “Yo he escuchado y he recibido en mi despacho a todas las bancadas y siempre hemos estado en contacto con todos”, aseguró.

CASO ‘LOS NIÑOS’

Acerca de las investigaciones contra los congresistas de Acción Popular —denominado ‘Los niños’—, detalló que deben seguir su curso para poder resolver el tema . “Espero que esas investigaciones lleguen a su fin, porque le hace daños a ellos, a Acción Popular”. “La lampa no se mancha. No se manchó ayer, no se puede manchar hoy y tampoco mañana. Y si es algo en el que nos enorgullecemos es que hemos sido la reserva moral del país”, sostuvo.

Además, manifestó que se enteró por televisión sobre la lista de la Mesa Directiva en donde la preside Esdras Medina (Renovación Popular) y en la segunda vicepresidencia a Ilich López, de Acción Popular. “No teníamos conocimientos de que habían hecho un acuerdo con Perú Libre y el Bloque Magisterial”, dijo.

De esta manera, Alva Prieto afirmó que su voto será para lista presidida por la congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso). “Yo sí respeto los acuerdos del año pasado. Lady Camones ha sido mi vicepresidenta. Hemos trabajado todo este año juntas, la conozco. Sé de su trabajo honesto y de defensa de la democracia, de la Constitución y del Estado de Derecho”, agregó.

SOBRE MANUEL MERINO

Al ser cuestionada sobre la condecoración que realizó a Manuel Merino, precisó que fue una acción protocolar para expresidentes del Congreso .

Maricarmen Alva condecoró a Manuel Merino con la medalla de honor del Congreso. Foto: Andina

“Es la medalla del Congreso por ser presidentes [del Congreso], no si hizo una buena o mala gestión en el Congreso, no tiene nada que ver que Manuel Merino haya sido presidente de la República por cinco días. Nadie está condecorando ni a Olaechea, ni a Galarreta ni a Merino por la labor excepcional o por algo específico. No, es por ser presidente [del Congreso]”, indicó

En relación con el acuerdo N.° 110-2021-2022/MESA-CR, donde se establece que ella y el resto de los integrantes de la Mesa Directiva continuarán teniendo sus beneficios hasta seis meses después de haber dejado el cargo, expresó que es un tema de seguridad, ya que ha estado recibiendo amenazas .

“Este acuerdo ha existido en el 2009. Lo hemos bajado a seis meses. Eso fue un acuerdo de los 4, ella [Lady Camones] tomó un paso al costado, porque a ella no la han amenazado, a quienes han amenazado es a mí y a Patricia Chirinos”, acotó.

SEGUIR LEYENDO