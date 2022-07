Independencia: serenazgo fue acusado de disparar y matar a joven

Un agente de seguridad de la municipalidad de Independencia ha sido acusado de dispararle a quemarropa a un joven que se encontraba libando licor en compañía de sus amigos en las inmediaciones de las avenidas Tupac Amaru y Almendras en el distrito del cono norte de la capital.

Según pudieron detallar los acompañantes del agraviado, fue un patrullero de serenazgo quien se acercó al grupo de jóvenes para disuadirlos de que sigan tomando las bebidas alcohólicas; sin embargo, ello habría generado una gresca entre los agentes de seguridad y estas personas que iban bebiendo por lo que uno de los agentes sacó un arma de fuego y le disparó en el pecho a quien fue identificado como Luis Ángel Rivas Morales.

Fueron los mismos agentes de serenazgo quienes trasladaron al herido hasta el hospital Cayetano Heredia; no obstante, el agraviado llegó cadáver hasta el centro médico.

Familiares del ultimado llegaron hasta el nosocomio e intentaron llegar hasta este agente de seguridad para tomar justicia con sus propias manos, pero se les denegó el ingreso por parte del personal del hospital.

A la escena también llegó el teniente alcalde quien denunció al burgomaestre del distrito Yuri Pando por la mala gestión que ha realizado hasta la fecha; además precisó que este sereno quien ha sido identificado como Renzo Gonzáles Uribe, no es la primera vez que dispara contra un ciudadano, ya que, según refiere Marco Ramírez, hace un mes cometió un hecho similar y la entidad edil no procedió con sanción o investigación para este agente.

“Esta municipalidad encabezada por este inepto alcalde, investigado por organización criminal, permite que sucedan estas cosas. Hace un mes, este mismo sujeto, a él lo sindicaron hace un mes por dispararle al hijo de una vecina y yo lo denuncié conjuntamente con los familiares y la municipalidad no ha hecho nada para al menos sancionarlo administrativamente o esperar a que se aclaren las cosas para que él vuelva a trabajar”.

En esa misma línea, cuestionó cómo es que el municipio le ha permitido a Gonzáles Uribe operar como sereno con un arma de fuego teniendo en cuenta que él no es un efectivo policial.

HABLA UNA DE LAS VÍCTIMAS DE ESTE SERENO

Georgino Villalba, afirmó ser otra de las víctimas de este agente de seguridad y detalló cómo es que este sujeto, abusando de su autoridad le disparó en el pasado mes de junio.

“El día 26 que tuvimos una reunión en la casa hizo una mala intervención, vino con unos de sus trabajadores porque él es el jefe de una unidad y vino a querer llevarse las cosas a querer atacarnos de frente y pegarnos como si fuéramos animales; como no le hicimos caso empezó a dispararme a quemarropa a matarme y me disparó en la cara, pero gracias a dios me rozó por la nariz y la otra bala a la altura de la cadera y en estos momentos me estoy recuperando y yo también quisiera que se haga justicia porque no soy la primera víctima de este sujeto”, detalló otro de los agraviados.

Cabe mencionar, que los denunciantes indicaron que, este agente de seguridad sería cuñado del alcalde del distrito y sobrino de la excongresista Cenaida Uribe y que por ello es que este trabajador municipal operaría con total impunidad.

En tanto, la madre del difunto conversó con ATV Noticias y exigió justicia para la víctima de este presunto caso de abuso de autoridad.

“Yo quiero justicia para mi hijo, por favor, mi hijo velaba por mí, él me daba para mis pastillas porque yo estoy mal, sufro de tiroides. Me dijo que vendría el día lunes para almorzar y ahora ya no llegará ese día”, comentó entre lágrimas la pariente del finado.

Al cierre de este informe se desconoce si es que este agente de seguridad distrital ha sido detenido y la municipalidad tampoco se ha pronunciado ante este lamentable hecho.

