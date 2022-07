Caso Ana Estrada: Walter Gutiérrez afirmó que juez ha solicitado intervención de la Iglesia Católica

Ana Estrada espera que el Poder Judicial le otorgue la decisión de tener una muerte digna.

Este jueves, la Corte Suprema de Perú ratificó el derecho a la muerte digna de Ana Estrada, quien padece de una enfermedad degenerativa que le impide tener una adecuada calidad de vida. Según informó el ex Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, el paso que continúa en este proceso es la creación del protocolo. Sin embargo, confesó que uno de los jueces ha solicitado la intervención de la Iglesia en este caso. “Está fuera del marco constitucional”, opinó al respecto en RPP Noticias.

El letrado se refirió acerca de la importa de reconocer el derecho fundamental a la muerte digna y señaló que es un gran avance para el país en materia legal para la población en general. No obstante, precisó que el paso siguiente es el diseño del protocolo médico ratificado por el Ministerio de Salud. AL respecto, indicó que hasta la fecha se cuenta con solo tres votos a favor, pues el voto que resta solicitó procedimientos incumplibles, uno de ellos es acceder a este derecho cuando el paciente se encuentre en fase terminal. Gutiérrez dijo que, justamente, esto es lo que se quiere evitar .

“Tenemos, como digo, tres votos a favor. Uno que no es que esté en contra, sino es que establece un procedimiento que es incumplible [...] uno de los jueces planteaba que el protocolo debía cumplir por lo menos dos requisitos. Uno de ellos es que esta situación se tome cuando ella esté en una condición terminal, pero precisamente eso es lo que no queremos, pues porque en esa condición ella no va a poder tomar ninguna decisión. Entonces, esto es la negación del derecho mismo”, declaró.

Asimismo, el abogado informó que el juez también pidió que la Iglesia intervenga en la creación del protocolo y Ana Estrada acuda cada seis meses con una autoridad de estas organizaciones. Según recalcó, esta petición “está fuera del marco constitucional”.

“Le pide que Ana Estrada, periódicamente, cada nueve meses por lo menos, se entreviste con autoridades eclesiásticas de distintas iglesias. Esto es ajeno a un protocolo médico y además violente el artículo 50 de la Constitución porque somos un Estado laico. Eso es lo que vamos a discutir justamente en la próxima semana en esta audiencia”, explicó.

El exmiembro de la Defensoría del Pueblo afirmó que para tomar una decisión final será necesario la presencia de un nuevo vocal dirimente, el cual aseguró que se adherirá a los tres votos a favor existentes. Walter Gutiérrez detalló que las complicaciones que se presentan durante este proceso han sido parte también de otros casos a nivel internacional, como en el diseño del protocolo de la eutanasia en Colombia.

“En Colombia exactamente duraron más de 10 años para aprobar un protocolo y al final del día no se pudo efectivizar el derecho, eso es lo que vamos a evitar o queremos evitar aquí en nuestro país. Por eso es que nuestra demanda tenía esos dos petitorios”, resaltó.

Por otro lado, el abogado resaltó que el objetivo de este procedimiento médico no es la muerte, sino acudir a la dignidad y libertad “en el último capítulo de nuestra vida, cuando cuando más necesitamos nuestra libertad, nuestra decisión”.

“Al iniciar el proceso dije que esto significa tener un litigio. No tener un alegato por la muerte, sino por la vida por la dignidad y por la libertad, que se ha conseguido. Tenemos una sentencia que ya es inapelable, que reconoce el derecho a la muerte digna. A morir con dignidad”, añadió.

De acuerdo al experto en leyes, Ana Estrada ha conseguido tener el control de su vida y de decidir hasta qué momento las condiciones de su enfermedad le continuarán afectando.

SEGUIR LEYENDO