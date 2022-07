Gianluca Lapadula dijo que se encuentra bien y no tiene síntomas después de dar positivo a COVID-19

Gianluca Lapadula realizó publicación luego de confirmarse que dio positivo en COVID-19.

La ausencia de Gianluca Lapadula en la nómina de la pretemporada de Benevento causó sorpresa en todos, no obstante fue aclarada por la prensa italiana. El peruano dio positivo a COVID-19, por ello no podrá estar en los entrenamientos bajo las órdenes de Fabio Caserta. El ‘Bambino’ también se refirió a su situación mediante su cuenta de Instagram.

“Gracias a todos por los muchos mensajes que me han enviado. Por suerte estoy bien, no tengo síntomas. No vemos pronto en la cancha”, escribió ‘Lapagol’ en su historia de Instagram. El delantero también compartió una postal viendo la película del futbolista Zlatan Ibrahimovic.

Foto: Instagram.

Pese a que Gianluca Lapadula es asintomático, deberá permanecer aislado y de esta forma estará fuera de los entrenamientos del Benevento por unos días. Los ‘Brujos’ retomarán los trabajos, después del final de temporada, en Cascia una localidad de Perugia. Esta es la lista de los jugadores con la baja del peruano:

Arqueros: Igor Lucatelli, Niccolo Manfredini, Gaspare Muraca, Alessandro Nunziante y Alberto Paleari.

Defensas: Federico Barba, Riccardo Capellini, Daam Foulon, Kamil Glik, Gaetano Letizia, Edoardo Masciangelo, Christian Pastina y Francesco Rillo

Volantes: Gennaro Acampora, Giovanni Aronica, Abdallah Basit, Riccardo Improta, Artur Ionita, Nermin Karic, Ilias Koutsoupias, Davide Masella, Antonio Prisco, Ricardo Rossi, Siriky Sanogo, Angelo Talia y Andrés Tello.

Delanteros: Giuseppe Di Serio, Diego Farias, Francesco Forte, Roberto Insigne, Gabriele Moncini y Thiam Pape.

Gianluca Lapadula es uno de los referentes del equipo que milita en la segunda división italiana. El ‘incaico’ cerró la temporada como goleador de su club con 13 tantos en 24 encuentros disputados. Recordemos que no fue considerado en varios compromisos por problemas con su técnico Fabio Caserta. Asimismo, el representante nacional fue nominado como mejor delantero de la Serie B.

Gianluca Lapadula entre los elegidos para mejor delantero de la Serie B.

