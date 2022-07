¿Por qué no debes comer el huevo crudo?

Éstas son las buenas prácticas que debes adoptar antes y durante la cocción de los huevos, un alimento de grandes beneficios.

Cuando tomamos la decisión de mejorar nuestros hábitos alimenticios, un paso importante es acudir a un profesional especializado, siendo el nutricionista el mejor aliado que encontraremos. De acuerdo a cada persona, se hace la recomendación para que consuma ciertos alimentos que lo ayudarán a alcanzar sus objetivos.

Uno de los más populares es el huevo. Este alimento no solo es conocido por sus beneficios, también por los diferentes usos que se le puede dar. Conoce más sobre éste y los cuidados que debes tener para consumirlo.

También te puede interesar | ¿Qué pasa si lavas las fresas solo con agua y por qué no debes hacerlo?

Huevo / Pexels

¿QUÉ ES EL HUEVO?

El diccionario de la lengua española describe al “huevo” como el “cuerpo redondeado, de tamaño y dureza variables, que producen las hembras de las aves o de otras especies animales, y que contiene el germen del embrión y las sustancias destinadas a su nutrición durante la incubación”.

Su versatilidad permite que se coma solo y también en preparaciones, como recetas saladas y dulces.

Huevo / Pexels

¿POR QUÉ NO DEBES COMER HUEVO CRUDO?

Existe una razón importante por la que no se debe comer el huevo crudo. Se recomienda que la mejor alternativa es que se cocine bien, a altas temperaturas, para eliminar cualquier tipo de microbio que pueda contener. Se puede optar por hacerlo en sopas, tortillas, complemento de recetas, fritos, entre otros.

Este organismo microscópico animal o vegetal pueden causar infecciones intestinales cuando son ingeridos, según se lee en un artículo publicado por el Minsa.

Huevo / Pexels

Recuerda: trata de incluir el huevo en el desayuno, almuerzo, cena o en la lonchera, siempre basándote en una dieta balanceada.

En caso del huevo, un alimento muy nutritivo, dijo que como no puede saberse si la gallina que los puso tenía salmonela o no, la primera medida de prevención debe ser consumirlo frito o bien cocido, pero no comerlos crudos.

También te puede interesar | ¿Por qué no debes lavar el pollo crudo antes de cocinarlo?

¿QUÉ ES LA SALMONELA EN EL HUEVO?

Se trata de una “bacteria anaerobia que contamina los alimentos, produciendo trastornos intestinales” (RAE). Esta puede adoptarse de diferentes maneras, como por ejemplo:

Huevo / Pexels

- En la cáscara del huevo, la cual puede estar contaminada.

- Cuando la gallina tiene salmonela y existe la posibilidad de que éstas lleguen al sitio donde se forma el huevo antes de que se forme la cáscara. Es decir el huevo sale y la bacteria ya se encuentra en la yema o clara.

¿PUEDO COMER EL HUEVO CON LA CÁSCARA ROTA?

¿Se puede comer huevos rajados? Estos y aquellos que tengan la cáscara delgada o porosa pueden ser vehículos que transporten la salmonela, ya que puede penetrar fácilmente la capa protectora. Es por eso que se recomienda consumir este alimento en su versión dura o bien cocidos.

Huevo / Pexels

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE COMER HUEVO?

- El huevo posee un alto nivel de las proteínas de mejor calidad (6.4 g por unidad).

- Consumir dos huevos cubre el 25 % de los requerimientos diarios para una persona.

- Aporta estas vitaminas a las personas: A, D, E, K, complejo B; además minerales como el Fósforo, Zinc y Hierro.

10 COSAS QUE NO SABÍAS DEL HUEVO

La Asociación Peruana de Avicultura (APA) presentó los siguientes datos curiosos que debes conocer:

- Un huevo aporta solo 75 calorías.

- Posee 0 carbohidratos.

- ¿Sabías que el 40 % de las proteínas, antioxidantes, colina, vitaminas y minerales están en la yema? Esta tiene las mismas calorías que una mandarina y contiene menos grasa que 1 cucharadita de aceite.

Seguir leyendo