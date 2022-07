El bebé de 9 meses falleció en su nido en Chorrillos. | Imagen ATV Noticias

Lamentable. Un bebé de 9 meses perdió la vida ahogado luego que le dieran de comer frutas en su guardería de Chorrillos, cuando el menor aún no estaba acostumbrado a ingerir alimentos sólidos

La madre de familia asegura que ella no le envió alimentos sólidos, ya que su hijo solo comía papillas.

“Yo le mandé su leche y cereales que le preparé como líquido y su huevo sancochado, pero yo no le mandé mango”, dijo la denunciante a ATV Noticias.

La madre, cuyo bebé era esperado ya que se trata de su primer hijo, contó que dejó a su bebé en la guardería a las 6:40 a.m. Al mediodía la llamaron para decirle que su pequeño estaba inconsciente y que no reaccionaba.

CAUSA DE LA MUERTE

El menor fue llevado a un centro médico. Los médicos le indicaron que su bebé había llegado ya sin vida. De acuerdo al parte de defunción, la causa de la muerte fue una “disfunción orgánica múltiple”.

La madre también dijo que la profesora le señaló que solo le había dado mango picado y que, al verlo atorarse, le introdujo el dedo para intentar sacar la fruta.

“Yo no sé por qué le dio mango. A mi bebé yo no le doy. Si le doy una fruta es plátano de isla y se lo doy aplastado. No tenían por qué darle mango a mi bebé porque tiene nueve meses”, dijo.

La justificación de quienes debían estar a cargo del cuidado del menor es que el hecho “fue un accidente y que a cualquiera le puede pasar”, contó la madre.

La guardería se llama “Mi Mundo Mágico” y está ubicada en la zona de Armatambo. La profesora tenía 10 niños a su cargo, según comenta la madre que perdió a su bebé.

Bebé de 9 meses muere ahogado tras ingerir frutas en nido de Chorrillos. | Video: ATV Noticias

ALIMENTACIÓN DE BEBÉS

Aunque la leche materna es el mejor alimento para un recién nacido, a partir de los seis meses, el bebé debe iniciar una alimentación complementaria, a través del consumo de comidas suaves que contribuyan a su desarrollo y buena salud, recomendó Wendy Cubas, nutricionista del Hospital Octavio Mongrut de EsSalud, quien recalcó que el consumo de otros alimentos no implica dejar la lactancia materna, la cual recomienda extender hasta los dos años de edad.

La especialista dijo a la Agencia Andina que la alimentación complementaria del bebé debe ser variada, rica en verduras y con fuentes de hierro, así como carbohidratos, cereales y alimentos proteicos.

El crecimiento del bebé marcará también una nueva guía para las cantidades de comida que puede ingerir, sin dejar de lado la leche materna.

A partir del medio año, las cantidades podrán distribuirse de esta manera: de seis a ocho meses, los pequeños deberán comer purés espesos, los cuales pueden aligerarse con un chorrito de aceite de oliva, entre tres a cinco cucharadas soperas. De nueve a once meses, empezarán con las comidas picadas, de cinco a siete cucharadas soperas.

De un año a más, el bebito comerá de la olla familiar. Es importante tener en cuenta que los alimentos deben prepararse bajos en sal y condimentos.

