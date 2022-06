Presidenta de la Comisión Agraria niega que haya algún proyecto de segunda Reforma Agraria

El Ejecutivo prometió una segunda Reforma Agraria.|Foto: AgroInforma

Este lunes 27 y martes 28 de junio se llevará a cabo el paro covocado por el sector agrario, quienes buscan protestar contra el Congreso de la República. Desde la Comisión Agraria del Parlamento, liderado por Vivian Olivos, presidenta de la Comisión y miembro de Fuerza Popular, aseguraron que la promesa del Presidente de la República respecto al proyecto de la segunda Reforma Agraria sería una mentira para el gremio campesino.

“Vemos a un presidente incapaz, que lo único que le interesa es cerrar el Congreso, así mienta, para que no lo fiscalicen, pero quien habla, Vivian Olivos, no tiene por qué mentir: ‘Le juro por mi vida, por mi partido, por mi país, por mi curul, que no existe ningún proyecto de la segunda reforma agraria y lo reto al señor Pedro Castillo que deje de mentir a los agricultores, que ahora están diciendo ‘el Congreso tiene la culpa’”, aseguró la titular de la Comisió Agraria en diálogo con RPP.

César Guarniz, coordinador nacional de gremios agrarios, aseguró que se decidió realizar el paro en contra del Parlamento peruano durante dos días por haber realizado un Pleno Agrario sin haber consultado con el gremio anticipadamente. Además sugirió que en fiestas patrias habría un paro indeterminado por parte del sector agricultor.

“ Si este 27 y 28 de junio no hay un eco, no hay la discusión de lo que estamos mencionando: la reforma agraria, están ya anunciándose que el 28 de julio iniciaría un paro indefinido de productores, ronderos y todo el sector civil ”, indicó Guarniz a RPP el domingo 19 de junio.

DENUNCIAN QUE NO HAY INICIATIVAS PARA EL AGRO

Olivos, presidenta de la Comisión Agraria, aseguró que el Poder Ejecutivo no presenta visión o interés por mejorar el sector agrícola, puesto que no se habrían presentado propuestas en beneficios de gremio; por el contrario, indicaron que el Legislativo no tendría responsabilidad en estas iniciativas.

“El que tiene ejecución de gasto es el Ejecutivo , que no ha presentado ninguna de las 117 iniciativas legislativas, ninguna para el agro. Ahora todo se transparenta, ingresen a la Comisión Agraria, dónde ha ingresado o dónde lo hemos archivado, no me van a decir que ingresó anoche”, continuó Olivos.

Vivian Olivos, congresista de Fuerza Popular. | Foto: Congreso

La parlamentaria de Fuerza Popular también aseguró que las promesas del mandatario Castillo Terrones no son de responsabilidad del Congreso de la República , separando las funciones y proyecciones del poder Ejecutivo y Legislativo. Además, indicó que más de dos millones de personas esperaban se cumpla la voluntad del presidente del Perú.

“A esos 2.2 millones de agricultores quiero decirles que son víctimas de un engaño del señor Castillo, que la culpa no la tiene el Congreso”, insistió la legisladora.

Respecto a las funciones que viene realizando el Parlamento, la funcionario aseguró que se ha logrado la aprobación de 10 leyes que buscan mejorar el sector agricultor, similares a las iniciativas propuestas por el jefe de Estado. “Castillo ya pudo haber implementado y ejecutado, como la creación de represas, alivio financiero para los productores, Cecigra agrario, extensión agraria, el nombre es lo de menos, pero no hay voluntad política”, culminó.

Según información del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, “la “Segunda Reforma Agraria” se ejecutará sin expropiaciones, ni confiscaciones, sino promoverá una mayor inclusión social de los pequeños productores de Agricultura Familiar, que suministran más del 80 por ciento de los alimentos que consumen los casi 32 millones de personas”.

Además, la entidad asegura que este proyecto consta de nueve ejes centralesbuscan incentivar la competitividad de los pequeños productores, y mejorar su productividad, lo que les permitirá acceder a nuevos mercados y obtener mayores ingresos en beneficio de las familias campesinas.