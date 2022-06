Martín Vizcarra asegura no temerle a la posibilidad de ser encarcelado

Mientras la Fiscalía de la Nación tiene en marcha una investigación contra el expresidente Martín Vizcarra, este ha asegurado que se encuentra confiado en que saldrá bien librado de este proceso. Además, señaló que las pesquisas en su contra responden a un ensañamiento contra él por parte del exfiscal Pedro Chávarry, quien recientemente apareció en el hemiciclo del Parlamento.

“Hace dos o tres semanas que estuvo el exfiscal Chávarry en el Congreso de la República, y en el Pleno él dijo: ‘Yo tuve un enfrentamiento con el presidente Vizcarra y ordené que se reabran las investigaciones que él ya tenía archivadas’. Él lo ha dicho”, aseveró Vizcarra en una reciente entrevista brindada a TV Perú. En esta misma aparición aseguró no sentir temor a la posibilidad de ser encarcelado.

“No, en lo absoluto, porque nuestro accionar siempre ha sido absolutamente claro, honesto y transparente”, dijo Vizcarra al canal del Estado. Este recalcó que la decisión de reabrir sus investigaciones demuestra que Chávarry “no tiene conocimiento del proceso” pues se habría tomado una “decisión política con injerencia en la administración de justicia”. El exmandatario se mostró seguro con que las investigaciones “no van a llegar a ningún sitio”.

Martín Vizcarra, expresidente del Perú. Foto: Redes sociales.

Entre los cuestionamientos que pesan sobre su gobierno, se encuentra la declaración de un colaborador eficaz, el mismo que aseguró que había sido usado por el expresidente para recibir supuestos sobornos. Según la fiscalía, este colaborador sería José Manuel Hernández, exministro de agricultura del gobierno de Martín Vizcarra. Así lo anunció el fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato .

INVESTIGACIÓN CONTRA VIZCARRA

Actualmente, Martín Vizcarra está siendo investigado por la Fiscalía por el presunto delito de colusión agravada y otros en el caso “Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua”.

Por este caso, la Fiscalía ha solicitado el apercibimiento para el expresidente, al considerar que ha incumplido una regla de conducta, al ventilar en los medios de comunicación masiva, aspectos estrictamente relacionados al contenido de la investigación preparatoria y el proceso penal.

Se espera la resolución de la jueza del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional sobre este pedido.

COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES

Cabe recordar que actualmente, Martín Vizcarra afronta esta investigación bajo mandato de comparecencia con restricciones sujeta al cumplimiento de reglas de conducta tales como no ausentarse de la localidad donde reside sin previa autorización judicial, no divulgar información respecto a su proceso y presentarse ante la autoridad fiscal y judicial cuando sea requerido, además de pasar por el respectivo control biométrico.

Recientemente, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundada en parte la apelación que presentó su defensa legal para que se le conceda el permiso de viajar al interior del país para cumplir su agenda como líder del partido Perú Primero.

La autorización se dio para su viaje a Junín el pasado 11 y 12 de junio y se extiende para su visita a la región Arequipa el próximo 14 y 15 de julio.

Martín Vizcarra critica al Congreso

El expresidente Martín Vizcarra también opinó sobre la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por aprobar el informe de calificación para la acusación constitucional en contra de la primera vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte Zegarra.

“El Congreso continúa con su objetivo de tomar el Poder Ejecutivo, ahora va por Dina, y luego seguirá Pedro. Nada los detiene”, manifestó a través de su cuenta de Twitter.

Vizcarra Cornejo no dudó en cuestionar la labor que viene desempeñando el Poder Legislativo. “Tenemos un Congreso que tiene un solo objetivo: llegar a una instancia para el cual no fue elegido”, expresó durante una transmisión en vivo en sus redes sociales. Aseveró el Parlamento no está presentando adecuadamente a la población.

VIDEO RELACIONADO

El ex presidente Martín Vizcarra reapareció con su esposa en una actividad partidaria en Junín tras escándalo de infidelidad. Conversó con los simpatizantes y se mostró muy abierto a las preguntas.|Video: ATV

SEGUIR LEYENDO