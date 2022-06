‘Facilito’ de Osinerming no actualiza precios de combustible pese a que gasolina ya superó los 30 soles por galón

Precio de la gasolina en el Perú vuelve a incrementarse

“Facilito” es una herramienta administrada por Osinerming, el cual te ayuda a encontrar precios más económicos de combustible, sobre todo con esta alza que preocupa al sector transporte. Sin embargo, desde hace casi dos semanas esta aplicación del Estado no está actualizada, generando la confusión entre los transportistas del país.

Según la aplicación se puede observar que la gasolina de 98 cuesta en Lima 25 soles con 19 céntimos en el distrito de Benavides y la más cara es de 27 soles con 61 céntimos en una estación de la avenida Venezuela con Tingo María. Pese a esto, este 13 de junio, se conoció que el precio de este ustible superó los 30 soles, costando en la actualidad S/ 31.59 el galón.

Herramienta Facilito

Algo que también llamó la atención de esta herramienta, es que aparece que la gasolina de 90 cuesta de 16 soles en el distrito de Comas el galón. Sin embargo, en la actualidad, se puede observar que su precio es de S/. 25.29.

En el caso de la ciudad de Piura, se conoció que el precio de la gasolina también ha aumentado, afectando sobre todo a los del transporte urbano. En la ciudad norteña, se pudo conocer que la gasolina de 95 está 27.59 soles, mientras que la gasolina de 90 está 23 soles con 79 céntimos.

Precios de gasolina en Piura

Taxistas muestran preocupación por alza de combustible

Infobae Perú decidió conversar con algunos taxistas sobre este incremento en los precios y aseguraron que esto no solo afecta a sus bolsillos, sino a todas las familias, ya que al incrementar este hidrocarburo, los alimentos de primera necesidad también aumentan.

“Yo trabajo más de 8 horas haciendo taxi y mi carro es dual, antes echaba tres galones y me duraba para todo el día y hasta un poco más para el día siguiente, pero ahora me veo en la necesidad solamente de echarle dos galones porque está muy cara la gasolina de 95″, expresó Sergio Carrillo.

Por su parte, Francisco Ayala, taxista desde hace 15 años, comentó que “en todos los años que tengo trabajando, este año ha sido el que más nos ha golpeado. Yo no puedo echar gasolina de 90 a mi carro porque estaría perjudicando el motor, tengo que comprar la de 95 o 98 y está carísima. De verdad, si tu carro no es a gas mejor no te dediques a ser taxista”.

“Antes podía dedicarme los domingos a salir a pasear con la familia, pero ahora que la gasolina está por las nubes no podemos salir en mi vehículo porque nos sale muy caro. La verdad que esto duele y preocupa. Hoy ya cuesta 31, mañana y pasado qué pasará”, comentó Jorge Lucio.

Taxi Perú

¿Por qué sube el precio de la gasolina?

Arturo Vásquez, exviceministro de Energía, conversó con Infobae para explicar los motivos por el cual la gasolina sigue en aumento y los cambios que podríamos esperar en el corto plazo.

Vásquez resaltó que el alza no solo se ha registrado en el Perú, sino también en varios otros países, entre los que se encuentra Estados Unidos. “Este contexto se da por el problema entre Rusia y Ucrania a partir de las sanciones de exportación de petróleo y gas que ha recibido”, dijo a este medio.

Siendo la gasolina un producto directamente del petróleo, los cambios en el precio de este último inevitablemente afectarán al primero. “Puede bajar en la medida que los países de la Organización de países exportadores de petróleo (OPEP) inyecten más petróleo al mercado y compensen el bloqueo a Rusia”, resaltó Vásquez.

¿Seguirá subiendo el precio de la gasolina en Perú?

Según especialistas la curva en estos casos tiende a siempre subir. Sin embargo, son las autoridades del Gobierno quienes deberán buscar la forma de mitigar esta alza a fin de evitar precios mayores.

¿Por qué habrá paro de transportistas este 4 de julio?

Geovani Diez, presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal (UGTRANM), dio a conocer que en vista de los incumplimientos del Gobierno en atender sus reclamos, han ratificado su decisión de acatar un paro nacional el 4 de julio.

Asimismo, destacó que uno de los puntos principales de sus demandas es que se detengan las sucesivas alzas en los precios de combustibles de uso vehicular.

En esa misma línea, Diez, asegura que el MTC se resiste a revisar los contratos de las concesiones viales, con la finalidad de evitar los continuos incrementos en las tarifas de peajes, pese al compromiso de ese sector de revaluar esos documentos. Como se recuerda, estos incrementos afectan aún más este sector, ya que va de la mano el incremento de la gasolina.

Los taxis colectivos también serán parte de este paro indefinido para el 4 de julio. Es por ello que piden cuanto antes resolver sus reclamos para evitar situaciones de bloqueo de carreteras, como sucedió en el mes de abril.

