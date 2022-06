Josepmir Ballón tras derrota en Huancayo: “La policía se ha metido de una manera matonesca a golpearnos”

El capitán del equipo íntimo consideró que la policía tuvo malas intenciones al golpear y amedrentar a parte del plantel blanquiazul (Video: Carlos Sipan)

Alianza Lima estaba obligado a ganar a Sport Huancayo de visita para acercarse al líder Melgar, pero esto no ocurrió y se fue derrotado del IPD. Y al finalizar el encuentro, tanto jugadores como comando técnico increparon al árbitro por su trabajo a lo largo de los 90 minutos. Sin embargo, la escena se ‘calentó' por la presencia de los policías.

El que levantó su queja fue Josepmir Ballón, uno de loca capitanes de Alianza Lima. “Fue un partido difícil con un rival complicado como es Huancayo. Viene haciendo bien las cosas, no le vamos a quitar mérito. No es contra Huancayo. Nosotros podemos reclamar como lo hacen todos los equipos de cierta manera y respetuosamente”, arrancó el mediocampista.

No obstante, el capitán aclaró su verdadera molestia: “Se ha metido la policía a sacarnos de una manera matonesca, golpeándonos sin ningún sentido. Respetos guardan respetos y ellos son autoridad, y no por ser autoridad van a abusar de nosotros. Yo no tengo nada que decir sobre Huancayo. Ganaron bien y punto”, añadió indignado el ‘blanquiazul’.

Policía de Huancayo se enfrentó al plante del Alianza Lima para que abandonaran el campo de juego tras derrota (Foto: Huanca York Times)

Hasta el momento, ninguno de los equipos se ha pronunciado en torno al tumulto acontecido en el IPD de Huancayo. Pero sí para su gente. Alianza Lima mandó un corto mensaje de aliento a los hinchas y la plantilla: “Luchas y ser más fuertes”; Sport Huancayo celebró los dos goles y la suma de tres puntos en sus redes sociales.

Tras esto, Melgar se mantiene como favorito para campeonar en el torneo Apertura con 34 unidades. Le sigue Sport Huancayo con con 33 puntos y Alianza Lima con 29. Los tres clubes con 15 encuentros disputados.

Lo siguiente para Alianza, de querer ocupar el segundo lugar del torneo, será ganar sus últimos tres duelos restantes y esperar de que Huancayo no obtenga victorias consecutivas en sus citas pendientes.

PARTIDOS DE ALIANZA LIMA

- Binacional vs Alianza Lima: domingo 19 de junio a las 3:30pm

- Alianza Lima vs Ayacucho FC: sábado 25 de junio a las 7:00pm

- ADT vs Alianza Lima: domingo 3 de julio (hora por definir)

