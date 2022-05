El terrible día en que a Patricia Portocarrero le dio parálisis facial en grabaciones de la novela ‘Los Vílchez’

Ser protagonista de una novela popular tiene un costo muy alto, fue lo que pensó la actriz Patricia Portocarrero cuando sufrió una parálisis facial en los precisos momentos cuando grababa una de las escenas de la exitosa serie Los Vílchez.

Como se recuerda la novela Los Vílchez tuvo dos temporadas y contó con la participación de Mayra Goñi, Patricia Barreto, Juan Ignacio Di Marco y Gustavo Rojas, entre otros actores.

La actriz de comida, Patricia Portocarrero contó este episodio de su vida en una entrevista que brindó al canal de Youtube ‘La Linares’ de la periodista Verónica Linares, donde relató que no acepta papeles protagónicos porque demanda mucho tiempo y en su caso le causa mucho estrés.

“No gracias… por el protagónico de María Elena Vílchez me dio una parálisis facial, claro así (muestra su cara) … estábamos grabando y de repente Mayra Goñi me dice: Mamita te han puesto mal la pestaña… me fui a maquillaje, me sacan las pestañas y tenía la mitad de la cara así (tuerce el rostro) y digo ¡Que! ... paramos la grabación y me fui a la clínica...”, detalló al ser consultada por si aceptaría un papel principal en una novela.

De inmediato acudió a una clínica cercana y los médicos le colocaron medicinas que contienen corticoides para tener una recuperación más rápida y sin secuelas.

“No sentí nada felizmente lo agarre apenas fue … me recuperé al toque, me ha quedado un tintineo en el ojo pero no ha quedado nada, no me ha quedado secuelas”, explicó Patricia Portocarrero.

También comentó que tuvo que hacer rehabilitación luego del susto que vivió por ese motivo no acepta papeles protagónicos porque grabar novelas en televisión demanda de 7 a 8 meses.

DIO DE LACTAR POR CUATRO AÑOS

Para la también actriz de Princesas, Patricia Portocarrero, la mentira más grande de la maternidad es que la lactancia es fácil y lo dijo en la entrevista a la periodista Verónica Linares.

Ya que la popular ‘Malvina’ comentó que tuvo muchos problemas para dar de lactar a su hijo Milán y por ese motivo cuando pudo hacerlo, lo hizo hasta los cuatro años de edad de su pequeño.

“Le di de lactar cuatro años .... lo que pasa es que Milán no lactó cuando nació, yo por cuanto cuatro meses intenté que mi hijo tomé leche materna y dije es mi único hijo, lo tengo que lograr...”, explicó Portocarrero.

Como a los dos años la actriz pensó destetar a su hijo pero cuando fue a La Liga de Lactancia le explicaron que la lactancia es hasta cuando le provoque a cada madre.

“Solamente por la noche le daba de dos a cuatro años, la lactancia fue al momento de dormirse, yo tenía teatro en la noche y a las siete se iba dormir, mi hijo se dormía en cinco minutos, eso me ayudó mucho”, dijo.

UNA OPORTUNIDAD EN EL AMOR

En dicha entrevista también contó que se encuentra muy enamorada de su actual pareja el administrador Fabrizio con quien tiene cuatro años de relación. “Es el amor de mi vida”, resaltó la actriz de clown.

Contó que a su novio, lo volvió a ver en una reunión de reencuentro de colegio ya que antes lo había visto en las clases de actuación que le dictaba a su hija mayor. Luego en otra reunión ella dio el primer paso y comenzaron a salir para luego formar una sólida pareja.

“Al segundo año de reencuentro de promociones, me lo vuelvo a encontrar y ahí le pregunto por su esposa, me dijo que estaba separado hace un año y el ojo se me puso ¡What! (risas), me pareció guapísimo… al toque me salió lo Sorrita, jajaja... y ahí empezó todo”, detalló muy enamorada.

También agregó que no descarta casarse pero que no tiene apuro, ya que está segura que es el amor de su vida y se lleva muy bien con su pequeño ‘Milán’.

