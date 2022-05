“Habit”, la canción de SEKAI NO OWARI que hace bailar a todos en Tiktok

SEKAI NO OWARI, se ha convertido en el grupo J-pop favorito en Tiktok. Conoce más sobre ellos.

Las canciones en Tiktok representan una parte importante en la creación de contenidos en esta red social, ya que depende de la popularidad de un tema para que este pueda tener un mayor alcance entre los miembros de la comunidad, quienes siempre se actualizan con las últimas tendencias para poder tomarlas de inspiración y poder crear sus videos.

En los últimos días, aquellos que son visitantes frecuentes en esta plataforma, se han encontrado con una canción de nombre “Habit”, la cual ha logrado obtener la fórmula para conquistar a los usuarios, que la han tomado para crear divertidos videos gracias a los ‘trends’ de baile que se viralizan rápidamente en Internet.

Aunque su letra está en japonés, el ritmo y pasos de baile han llamado poderosamente la atención, por lo que ahora podemos ver hasta ‘flashmobs’ y ‘dance covers’ de esta canción. Pero, ¿quién o quiénes cantan la nueva canción viral en Tiktok? Te contamos todos los detalles sobre SEKAI NO OWARI.

SEKAI NO OWARI, se ha convertido en el grupo J-pop favorito en Tiktok. Captura.

SOBRE SEKAI NO OWARI

En el año 2010 se formó la banda SEKAI NO OWARI en la escena musical del J-pop, término con el que se hace referencia al género musical impulsado en Japón. En abril del mismo año presentaron su primer álbum, el cual fue titulado “Earth”. Para el 2011 se confirmó su alianza con el sello discográfico Toy’s Factory, con el cual dejaron en claro su estilo y energética presencia en el escenario.

Las letras y sonidos, que pone, de buen humor a cualquiera que los escucha, permite que sus composiciones sean aptas para niños y adultos.

Con más de 5 años en la industria pop, uno de los momentos más importantes de su carrera se dio en el 2015, cuando se presentaron en el Nissan Stadium, uno de los espacios más grandes del país asiático.

Su éxito “Habit”, que suena en Tiktok, ha logrado acumular más de 8 millones de reproducciones en la plataforma YouTube.

Este grupo J-pop ha logrado conquistar Tiktok con su canción que ha inspirado curiosos pasos de baile.

Para febrero del 2018, fueron elegidos para producir el tema principal para la transmisión de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Pyeongchang , que estuvo a cargo de NHK. Sus miembros de consideran como los abanderados de la nueva escenal musical, esta generación que representa a Japón en la industria dominada por otros géneros, como el K-pop.

¿QUIÉNES SON LOS MIEMBROS DE SEKAI NO OWARI?

Este grupo japonés está conformado por 4 artistas, quienes tienen una formación profesional como músicos y productores. ¡Conócelos!

Nakajin: guitarrista y voz principal.

Fukase: cantante.

Saori: tecladista.

DJ Love: disc-jockey.

SEKAI NO OWARI, se ha convertido en el grupo J-pop favorito en Tiktok. Captura.

LETRA HABIT - SEKAI NO OWARI

[Traducción/Créditos: OkMusica]

Kimi tachi ttara nandemo kandemo

Bunrui, kubetsu, janru wake shitagaru

Hito wa naze ka bunrui shitagaru shuusei ga aru toka nai to ka

Kono yo no naka nishurui no ningen ga iru to ka iu kimi tachi ga hyouteki

Motteru yatsu to motenai yatsu toka

Chanto yaru yatsu to yattenai yatsu toka

Inkya youkya?

Kimira wa bunrui shinai to dou ni mo ochitsukanai

Kizukanai honnou no sotogawa wo

Nozoite ikanai? kibun ga noranai?

Tsumari sore wa sonna shinpuru janai

Motto aimai de sensai de fumeiryou na nanika

Tatoeba motteru no ni dasenai yatsu

Yatteru no ni ikenai yatsu

Motteru no ni satotta furi shite

Sukashiteru uchi ni fuan ni nacchatari suru yatsu

Shosen anta wa gifuteddo

Atashi wa futsuu no shufu desu to

Sore wa ii deshou? subarashiin deshou?

Fukanou no shoumei no kansei nan janai?

Yume wo motte nante ittenai

Sonna musekinin ni nari wa shinai

Tada sono shuusei ni kuwarenaide

Sonna Habit suteru tabi miete kuru kimi no kachi

Ore tachi datte doubutsu

Koo yuu no tte koubutsu

Koko made iwaretara dou?

Futsuu hara no soko kara kou futsufutsu to

Ore tachi datte doubutsu

Yue ni mochiuru Original na shuusei

Jibun de jibun wo bunrui suru na yo

Kowashite misero yo sono Bad Habit

Otona no ore ga iccha ikenai koto icchau kedo

Sekkyou suru tte bucchake kairaku

Sake no sakana ni surya mou kessaku

De motte kimi mo susumu kikkake ni narya

Sorya sore de Win-Win jan?

Korya kore de zannen jan

Somosomo sore tte kimi shidai da shi

Sono go nanka ore kyoumi nai wake

Kono saki kimi wa dou shitai?

Tte hito ni towareru koto jitai

Owari janai to shinjitai kedo

Soo ja nakya kanari hijou jitai

Kimi tachi ga sono bunrui sareta

Futsuu no hako de kusubutteru kara sa

Ore wa jinsei iijii moodo

Zutto soko de nemuttete arasaa

Ore wa somosomo supekku ga hikui

Dakara agaite mogaite minikuku hoeta

Ore no ano koro wo bunrui shitara

Dare no me kara mitemo akiraka

Sugu yo no naka, kane da to ka, aida to ka, un da to ka, en da to ka

Naze nimoji de katazuke chau no

Ore tachi wa motto aimai de

Fukuzatsu de fumeiryou na nanika

Satotta furi shite ogoru na yo

Kimi ni kimi wo bunrui suru nouryoku nante nai

Ore tachi datte doubutsu

Koo yuu no tte koubutsu

Koko made iwaretara dou?

Futsuu hara no soko kara kou futsufutsu to

Ore tachi datte doubutsu

Yue ni mochiuru Original na shuusei

Jibun de jibun wo bunrui suru na yo

Kowashite misero yo sono Bad Habit

Ore tachi datte doubutsu

Koo yuu no tte koubutsu

Koko made iwaretara dou?

Futsuu hara no soko kara kou futsufutsu to

Ore tachi datte doubutsu

Yue ni mochiuru Original na shuusei

Jibun de jibun wo bunrui suru na yo

Kowashite misero yo sono Bad Habit

Seguir leyendo