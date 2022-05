La reflexión de ‘Mono’ Navarro Montoya tras fuerte confesión de Carlos Zambrano: “Los futbolistas no son superhéroes”

Carlos 'Mono' Navarro entendió la situación de Carlos Zambrano y habló sobre los futbolistas.

Las recientes declaraciones de Carlos Zambrano acerca de su intención de retirarse del fútbol dejaron muchas secuelas. De hecho, impactó a más de uno debido al margen de tiempo que aún le queda para dedicarse a este deporte al tener 32 años. A raíz de este tema, Carlos ‘Mono’ Navarro Montoya habló en un conocido programa de ESPN y realizó una reflexión sobre la vida de los futbolistas.

“Estamos en un deporte que genera tantas cosas, que a la vez se mitifica al futbolista. Yo siempre digo, nosotros vamos al baño como cualquiera y cuando vamos a jugar un partido tenemos miedo como cualquiera. Y hay futbolistas que por supuesto le tienen miedo al pelotazo. Tenemos que acabar con eso de la perfección del futbolista, del superhéroe. A veces tenemos que ser más tolerante con el futbolista. Para mí a veces somos muy duros con los futbolistas en la crítica ”, fueron sus primeras palabras.

Posteriormente, ahondó en los problemas que viven los futbolistas, que son los de cualquier otra persona. “Aparte de lo que vemos nosotros, hay una historia atrás. ¿Sabés cuántos compañeros de nosotros salían a jugar y sabíamos que venían de una semana que se habían peleado con la señora, o había fallecido alguien? Por ahí ese tipo jugaba mal”, sostuvo.

EXPERIENCIA PROPIA

En eso, recordó que otro de los panelistas de dicho espacio televisivo, Carlos Aimar, le apoyó en un momento complicado de su carrera. “A mí el ‘Cai’ en un momento de mi vida me ayudó mucho, cuando yo tenía enfermo a mi hermano y después falleció. En ese momento cometí errores porque yo no estaba bien. Terminaba un partido y me ponía a llorar. Eso la gente no lo sabe. Por eso, todos tenemos que ser más tolerantes con los futbolistas. Porque aparte el futbolista que llega a jugar en Primera División es bueno”, declaró.

Además, el exjugador contó lo que sufrió con la delicada situación de su familiar y que, en ocasiones, el fútbol lo salvaba. “Uno cuando sale a la cancha trata de sacarlo (el problema de su hermano). Son esos 90 minutos en donde el entrenamiento era un escape, un buen diván para mi situación. Mi hermano luchó durante un año y dos meses con la leucemia. Y él quería salvarse para volver a jugar a la pelota. Mirá si es grandioso este deporte. Llegó un momento en que a mi hermano le pinchaban en el dedo gordo del pie porque no encontraban más lugar para pincharlo. Estamos hablando del año 90′. Ahora ha avanzado mucho y por suerte, la leucemia es una enfermedad que se combate casi con 90% de acierto”, aseguró.

FAMILIA DE FUTBOLISTAS

Por último, el hecho de haber sido criado entre futbolistas le otorgó una cierta empatía con el jugador de fútbol. De ahí que pida más prudencia en las críticas. “Soy respetuoso de los futbolistas porque, por otro lado, yo soy hijo de futbolista y soy padre de futbolista, hermano de futbolista. Y yo tuve maestros de la vida, no del fútbol, que fueron futbolistas. Entonces a veces entiendo, desde el lugar que tengo ahora, que tengo que ser más tolerante con el error. Debemos ser más tolerantes con el error. No lo tenemos que deshumanizar al futbolista ”, finalizó el ‘Mono’ ante el silencio del resto de los panelistas.

Carlos Navarro Montoya dejó sensible comentario sobre la carrera de un futbolista tras los dichos de Carlos Zambrano. (Video: ESPN).

Cabe mencionar, que el Carlos ‘Mono’ Navarro es un exfutbolista argentino nacido en Colombia. Se desempeñaba como arquero y defendió la camiseta de Boca Juniors, Vélez Sarsfield, entre otros. Su padre, ya fallecido, fue el exarquero Ricardo Jorge Navarro, mientras que su hijo es Ezequiel Navarro, actual portero de Club Almagro de la Primera Nacional de Argentina.

Por otro lado, Carlos Zambrano llegó a admitir que en el corto plazo aún planea disfrutar del fútbol y tiene el sueño de clasificar al Mundial de Qatar 2022 con la selección peruana. Además, tiene contrato con Boca Juniors, club en el que ha disputado 39 encuentros y ha anotado 2 goles.

