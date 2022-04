La Molina: sujetos roban y asesinan a estilista en su vivienda

Para las 6:00 a.m. del día siguiente al crimen, los peritos y representantes de la Fiscalía aún no llegaban a realizar el levantamiento del cadáver. | VIDEO: Buenos Días Perú

Un terrible crimen ocurrió en La Molina, este 8 de abril. Un estilista fue encontrado muerto con varias puñaladas en su vivienda, en la tercera etapa de la urbanización Musa. Se trata de Javier Luis Pauca Serda, quien era muy conocido en la zona, donde residía desde hace varios años.

Según la información brindada por las autoridades, el hecho se suscitó a las 5:00 p.m. del último jueves 7 de abril. Los asesinos son cuatro sujetos, entre los cuales se encontraría, supuestamente, la expareja del estilista, conocido como “Yordy”. Luego de asesinar a Pauca, los criminales se llevaron varios objetos de valor de la vivienda: dos celulares y su camioneta.

Según información y detalles dados por las autoridades, la víctima, de 56 años, habría intentado escapar del lugar. Sin embargo, debido a que los delincuentes lo superaban en número, no pudo salir con vida. Quien había encontrado el cuerpo sería una de las trabajadoras de Pauca, que llegó al departamento para recoger unos documentos.

La Policía logró capturar a tres de los autores del crimen aproximadamente a las 10:00 p.m. en el distrito de Los Olivos, justo cuando se disponían a vender los equipos móviles que robaron de la vivienda del estilista. Fueron retenidos y sorprendidos por agentes del Grupo Terna, quienes vieron una actitud sospechosa en ellos. Así, también se logró recuperar el vehículo de Pauca en el distrito de Independencia.

Luis Humberto Popayanta Mara, Ricardo Manuel Jesús Ocaña Morote, Omar Augusto Huamán Ángeles. La cuarta persona sería la expareja del estilista y está como no habido.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la Dipincri de La Molina y se dispondrá su traslado hasta la zona del asesinato para las diligencias correspondientes.

LEVANTAMIENTO DEL CUERPO SE DIO UN DÍA DESPUÉS

Por otro lado, los familiares de la víctima denunciaron que para las 6:00 a.m. del 8 de abril, aún no llegaban los peritos de criminalística y el representante del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cadáver. Piden celeridad por partes de las autoridades para no perder pruebas valiosas que ayuden a esclarecer lo sucedido.

Además, los vecinos de la urbanización han expresado su indignación por este suceso, dado que el fallecido era una persona muy querida en la zona y un importante miembro de la comunidad. Se realizó un plantón en los exteriores de la sede policial local para exigir a los efectivos de la ley no dejar en libertad a los asesinos.

Alrededor de las 7:00 a.m., las autoridades llegaron al lugar para hacer todas las investigaciones, junto con el levantamiento del cadáver del estilista.

Se presume que la expareja de la víctima estaría implicado en el crimen. | VIDEO: BDP / Panamericana

ASESINATO A CONOCIDO ESTILISTA MARCO ANTONIO

Otro crimen contra un reconocido estilista sucedió en 2009, contra Marco Antonio Gallego Gonzáles, el “estilista de las estrellas”, cuyo caso estremeció a todo el país. En julio del 2009, Marco Antonio no fue al programa ‘Hola a todos’, que conducía con Katia Condos y Mathías Brivio, y no contestaba su celular. Un día antes había celebrado su cumpleaños con reinas de belleza y figuras de ‘Chollywood’.

La escena del crimen fue aterradora. En su casa, en San Isidro, lo encontraron en el sillón de la sala, maniatado de pies y manos. En la boca le habían introducido, para que no grite, una camiseta de la ‘U’.

La policía descubrió a los asesinos en tiempo récord. Ellos lo habían golpeado salvajemente y torturado. El móvil era el robo, pues no se hallaron ni su laptop, joyas y costoso vestuario. Luego de semanas de investigación, el asesino confeso, Jorge Glenni, reveló que el motivo fue la venganza, por “haberlo contagiado del VIH”.

El caso despertó habladurías de su vida íntima, pero nada resolvió el daño causado por el atroz crimen. Marco Antonio poseía un gran talento, y no volvería más.

SEGUIR LEYENDO