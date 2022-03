Olga Zumarán aconseja a los chicos de la farándula: “Piensan que el escándalo da plata, pisen tierra”

La exreina de belleza inició su carrera en la actuación participando en el programa Mil Oficios, en el 2002. (Foto: IRTP)

En noviembre de 2021, Olga Zumarán logró vencer el cáncer de cuello uterino tras someterse a una histerectomía; es decir, a la extirpación total de su útero. Este episodio ha marcado por completo la vida de la actriz peruana, quien ahora es embajadora de la campaña “Útero sin vergüenza”.

Debido a su larga trayectoria en la televisión peruana, la recordada Eva Olazo de Mil Oficios quiere informar a sus seguidores sobre la importancia de los chequeos preventivos. Gracias a estos, Olga diagnosticó a tiempo su mal oncológico y tuvo más posibilidades de una pronta recuperación.

“ Yo sé que puedo ser una influencia para las personas, que no tengan vergüenza y se hagan sus controles. Lamentablemente, en mi época no había vacunas, ahora ya existen vacunas contra el virus del papiloma humano. Así que siempre les digo a las mujeres que trabajen con la prevención, asistan a su ginecólogo sanas”, comentó en entrevista para diario La República.

Sobre su éxito en la televisión, Zumarán agrega que sabe bien que el medio es excitante, aunque la popularidad y la fama sea efímera. “ Lo importante es que tú dejes la huella como una buena persona, un buen actor, un buen presentador para que te recuerden con cariño. Eso ya quedó en el libro del espectáculo, la enciclopedia como se dice y me da mucho gusto”, agregó.

¿QUÉ OPINA SOBRE LOS CHICOS DE LA FARÁNDULA?

Aunque no dijo nombres, la exreina de belleza aseguró conocer bien la nueva generación de figuras de la televisión peruana que están dando la hora, las mismas que se vuelven noticia debido a sus escándalos.

“Estos chicos creen que la vida no va a pasar. Cuando uno tiene 20 o 30, tú ves los 60 o los 70 tan lejano y no sabes que cuando volteas se acaba todo, como la pandemia que nos encerró a todos. Piensan que el escándalo da plata, que te contratan. A mí me han dicho: ‘Haz algún escándalo para que te contraten’” , comentó.

Olga Zumarán les recomendó seguir su consejo: “Pisen tierra, que trabajen, que estudien, que ahorren su plata; no que estén con los carros del año”. Asimismo, señala que sí pueden divertirse, pero con conciencia y control: “Uno tiene que tener cierto manejo porque ahí se daña mucho la salud mental” .

La vida de la actriz ya se encuentra fuera de peligro. (Foto: Instagram)

SU MOMENTO MÁS DURO DEL 2021

En septiembre de ese año, a Olga Zumarán se le detectó una lesión pre-maligna en el cuello uterino mediante una colposcopía. “Lo primero que se me cruzó por la mente fue la idea de la muerte. Pensaba en cuánto tiempo podía quedarme de vida, podrían ser algunos años o solo meses. Nadie en mi familia ha padecido de este tipo de cáncer ni ningún otro”, mencionó al El Comercio cuando se enteró de los resultados.

Previo a este procedimiento, la exreina de belleza había realizado su chequeo anual de rutina, donde el médico halló una anomalía y ordenó este segundo examen que agranda la imagen del cuello uterino y logra identificar la lesión.

Tras evaluarla se determinó practicarle una histerectomía que ha resultado exitosa, por lo que el cáncer ya está fuera de su cuerpo. “Me sacaron los ovarios, las trompas de Falopio y el útero, los médicos me dicen que tengo muy buen pronóstico, porque agarraron la enfermedad al principio, en la primera instancia”, dijo tras la cirugía.

Olga Zumarán se sometió a una histerectomía. (Foto: EsSalud)

