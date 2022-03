“Yoshimar Yotún es un jugador estratégico para Ricardo Gareca y se siente cuando no está”, señaló Daniel Ahmed

Yoshimar Yotún viene siendo titular en la selección peruana junto a Renato Tapia.

Yoshimar Yotún volvió a Sporting Cristal después de ocho temporadas. El volante de la selección peruana no para de recibir comentarios positivos y esta vez Daniel Ahmed, su extécnico en el conjunto ‘celeste’, se sumó a los halagos. El argentino reveló que la ‘bicolor’ se resiente cuando ‘Yoshi’ no juega en la mitad del campo.

“Es un jugador estratégico para Ricardo Gareca en la selección y una gran persona que influye en sus compañeros. Se siente cuando no está, tiene muchos atributos”, expresó el ‘Turco’ en una conversación con hinchas de Sporting Cristal por medio de un espacio de Twitter.

Asimismo se refirió al salto de calidad de ‘Yoshi’. “No solo es un jugador extraordinario, cuando un jugador va creciendo y evolucionando su juego y personalidad va cada vez generando un mayor esplendor”.

Por último se refirió al problema que tenía el zurdo al momento de defender. “Ambos (Yotún y Advíncula) tenían vocación de atacar, pero no de defender, nosotros les mostramos en qué estaban fallando y fue una gran lucha con ambos para que dieran ese salto de calidad en Sporting Cristal.

“Hoy Yoshimar Yotún es un gran ejemplo de superación, es una gran recuperador de pelotas”, continuó. El exfutbolista de Cruz Azul tiene buen pase largo y en muchas ocasiones se le ha visto llegando al área rival, pero suele ayudar a Renato Tapia en la marca en ese mediocampo de la ‘blanquirroja’.

Foto: Twitter

PRIMERAS PALABRAS TRAS REGRESAR A SPORTING CRISTAL

La mañana del miércoles fue la presentación de Yoshimar Yotún en las instalaciones de La Florida. El integrante de la selección peruana estuvo en conferencia de prensa acompañado de Carlos Lobatón y el director deportivo de Sporting Cristal, Juan José Luque.

“Es un día muy especial para mí. Cristal es mi casa. Me han tratado muy bien. Conozco a todo el cuerpo técnico y la mayoría del club también. Me siento muy feliz el volver a casa. He visto muchas caras conocidas que cuando yo estaba más chico, pues siempre me apoyaban para crecer como persona y como profesional. El reto que tenemos es difícil pero son esos retos lindos que uno viene a cumplir, a trazarse. Daré todo dentro del campo”, fueron sus primeras palabras como jugador del elenco ‘bajopontino’.

Luego pudo responder a la cuestión de la elección. “Pesó mucho el corazón. Estar fuera de casa 8 años, llegó un momento en que uno quiere sentirse abrazado. El club me da esto. Estoy aquí con mi familia, con mis padres que hace mucho tiempo no compartía con ellos y fue esa decisión”.

Yoshimar Yotún tuvo su primer entrenamiento este miércoles en La Florida l Foto: Cristal

SU PRIMER PARTIDO

Lo más probable es que Yoshimar Yotún tenga minutos en el partido de la jornada 6 de la Liga 1 entre Sporting Cristal y Academia Cantolao, el cual se llevará a cabo el próximo domingo 13 de marzo a las 11:00 (hora peruana) en el estadio Alberto Gallardo. Esto también sera algo positivo para la selección peruana, puesto que llegará con un partido oficial a las Eliminatorias Qatar 2022.

Los hinchas ‘rímenses’ agotaron las entradas para ese compromiso por el regreso de ‘Yoshi’ y además el club prepara como antesala la presentación de las nuevas integrantes del plantel de fútbol femenino. Alondra Vílchez, Julia Mamani, Katsumi Cheng, Katarina Comesaña y Alyssa Saccsara. De acuerdo a la información de la periodista de Movistar Deportes, Vanessa Herrera.

