Waldir Sáenz y el mal momento de los ‘blanquiazules’: “Alianza Lima no tiene equipo para afrontar la Copa Libertadores”

Waldir Sáenz habló sobre la opción de Alianza Lima de competir en la Copa Libertadores 2022.

Alianza Lima es el actual campeón del fútbol peruano aunque en el inicio de la Liga 1 2022 no le ha ido nada bien. De hecho, en 5 partidos disputado, 2 derrotas, 2 empates y apenas 1 victoria. Tomando en cuenta que en menos de un mes deberá jugar la Copa Libertadores, Waldir Sáenz considera que el cuadro ‘blanquiazul’ no tiene los argumentos para competir en el máximo torneo continental de clubes, así llegue Paolo Guerrero.

Esta conclusión llegó luego de que el exjugador analizó los refuerzos que trajo la dirigencia ‘íntima’ para esta temporada. “ Se ha reforzado con (Christian) Ramos, un jugador de selección y con mucha experiencia. Después están (Darlin) Leiton, (Pablo) Lavandeira, han repatriado a (Aldair) Fuentes, está el ‘Chaval’ y uno más… ”, dijo el goleador histórico del elenco de Matute con 178 anotaciones en 349 partidos.

Posteriormente, Waldir indicó que por más que haya la posibilidad de que llegue el ‘Depredador’, esto no alcanza debido al juego que ha venido mostrando los dirigidos por Carlos Bustos en las primeras fechas del torneo local este año. “ Si Paolo Guerrero llega, él no nos llevará a la final de la Copa Libertadores. Alianza Lima no tiene equipo para afrontar la Copa Libertadores. Hay que ser realistas. Soy hincha de Alianza y me gustaría que salga campeón del mundo pero si en el campeonato local no nos alcanza, porque tenemos tres, cuatro partidos con dos empates, una derrota y un triunfo. Alianza no es un equipo nuevo, vienen jugando juntos desde el año pasado. Si ves las tres primeras fechas, la alineación de Alianza es la misma del año pasado y no le vemos nada distinto ni diferente. Lo vemos distinto cuando entraron Benavente, Fuentes, pero después no le vemos otras variantes en lo que es la ofensiva porque siguen los mismos. Entonces yo creo que a Alianza le va a costar”, comentó en una entrevista para ‘Toca y Pasa’.

El 11 inicial de Alianza Lima apenas ha variado en comparación al 2021, con la inclusión de Christian Ramos en la defensa. | Foto: Alianza Lima

Del mismo modo, puso de ejemplo el desempeño de Universitario de Deportes ante Barcelona SC de Guayaquil, dando a entender que los ‘cremas’ sufrieron mucho ante los ecuatorianos que finalmente terminaron pasando de fase. “ Dios quiera que hayan visto los partidos que jugó Universitario, que también le costó. Entonces, tratar de trabajar de aquí hasta el primer partido de Copa Libertadores y hacer lo mejor para pasar a la segunda fase, que no va a ser fácil tampoco”, añadió.

Y es que aún no se ha llevado a cabo el sorteo para la fase de grupos de la Copa Libertadores, el cual se desarrollará el 23 de marzo. Aunque sea cual sea el rival, a los equipos peruanos les cuesta competir a nivel internacional. Por tal motivo, no sería descabellado que puedan tener en cuenta el hecho de lugar por el tercer lugar del grupo que les toque para clasificar a la Copa Sudamericana. “ Si Alianza va a salir campeón este año y vamos a ir a la Copa Libertadores a hacer lo mismo, a pensar que el premio consuelo es la Sudamericana, entonces estamos de más. No tenemos equipo para competir. Alianza tiene que meterse en la cabeza de que tiene que pasar de fase. De local tiene que sumar y tiene que ir a robar puntos de visita para poder lograr el objetivo que todo hincha quiere, que es pasar a una siguiente pase y, por qué no, llegar a una instancia más lejana de una Copa Libertadores donde los equipos peruanos hace muchos años no lo han hecho”, sostuvo el exfutbolista que salió campeón nacional con los ‘íntimos’ en 1997, 2001, 2003 y 2004.

Cabe resaltar, que Alianza Lima tiene una racha negativa de 23 partidos sin ganar ningún encuentro en la Copa Libertadores. De hecho, su última victoria fue el 13 de marzo del 2012, cuando le ganaron a Nacional de Uruguay con el único tanto de José Carlos Fernández en el Estadio Nacional de Lima. Por ello, deberán apuntar a terminar con este mal momento a nivel internacional y conseguir mejores resultados.

El exgoleador de los 'blanquiazules' señaló que el equipo de Carlos Bustos no ha variado mucho y espera que apunten a llegar lo más lejos posible internacionalmente. | Video: Canal YouTube 'Equipo Chico Deportes'

