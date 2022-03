Clases presenciales 2022: Cómo armar las finanzas familiares para el retorno escolar

Una maestra y sus estudiantes en una escuela de Guayaquil en Ecuador. (Foto: Jorge Guzmán/ El Universo).

Organizar las finanzas, evaluar gastos o inversiones, son algunas de las metas que todas las familias se hacen a inicio de año; más aún cuando dentro de pocas semanas inicia el retorno a las clases escolares para los más pequeños de la casa. Sin embargo, la elaboración y creación de un presupuesto no siempre es tarea sencilla para las familias. Por ello, la emprendedora y escritora Arantxa Layseca comparte para Infobae Perú, algunos consejos para elaborar las finanzas personales y un buen presupuesto rumbo al retorno de las clases escolares.

¿Por dónde puedo empezar a armar un presupuesto este año? ¿Cuál es el primer paso?

Siempre debemos empezar por vivir un proceso de autoconocimiento. Y cuando ese proceso queremos acelerarlo, la mejor manera es generarnos preguntas: ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis objetivos este año? ¿Estoy manejando bien mi dinero? ¿Cómo me siento cuando gasto? ¿Llego bien a fin de mes? ¿Siento constantemente que me falta dinero?, etc. Preguntas como estas nos ayudarán a entender dónde podrían radicar las oportunidades de mejora.

Luego de enfocar el autoconocimiento, es importante colocarlo en números: Como mínimo anotar nuestros gastos por un mes. Esto nos dará suficiente información real para empezar a construir nuestro presupuesto. Es recomendable hacerlo en un aplicativo, ya que nos permite elegir las categorías del gasto, y así agrupar de manera más sencilla la información.

En función al retorno a clases y que muchos niños irán de manera presencial ¿Cómo puedo organizar mis finanzas?

Primero que nada es recomendable armar una tabla comparativa en base a la lista de útiles que hay que comprar e investigar en distintos lugares los precios o beneficios. Entender también en qué productos necesitamos algo de calidad, y en qué productos se puede priorizar el mejor precio.

Además, revisar el presupuesto personal o familiar, y esos meses en los que nos encontramos haciendo compras escolares, ver qué cosas del presupuesto podemos sacrificar sin problemas, para no terminar en déficit a fin de mes. Ej. Si salimos a comer en familia sábado y domingo, pues enero y febrero que hacemos compras de lista escolar, que sea solo un día de los dos para ahorrar.

Si nos proyectamos a futuro, mi mejor recomendación es el aprovisionamiento, es decir, calcular el total que se gasta en lista de útiles, dividirlo entre 12 meses, e ir provisionando ese monto mes a mes de enero a diciembre, para el siguiente ciclo escolar.

¿Significa un presupuesto adicional el retorno a clases presenciales? Más aún con implementos en higiene que deberían llevar los niños a los colegios.

¡Claro que sí! El hecho de que los niños estén en casa permitió ahorrar, no solo en útiles adicionales, uniformes, zapatillas específicas, o mochilas. También en útiles que tenemos en casa que aún sirven, pero que igual compramos nuevos por el “feeling” del primer día de clases. Ya no había propina para almorzar en el colegio, se comía en casa todos lo mismo. La movilidad, o medio de transporte para trasladar a los niños al colegio es otro tema bastante importante en el presupuesto anual de lo que implica asistir presencialmente.

Sí estoy en búsqueda de un colegio ¿Qué consideraciones debo tener para elegir el colegio ideal en función de calidad, cercanía y el presupuesto?

Cuando se trata de educación, cada persona puede tener factores personales para tomar esa decisión. No es nada sencillo. Pero si lo vemos desde la perspectiva de dinero, o presupuesto debemos considerar:

- Monto de inscripción para que primero el niño ingrese a esa escuela

- Mensualidad

- Distancia desde casa, costo del medio de transporte.

- Alimento diario

- Lista de útiles

- Actividades extra curriculares: ¿tienen un costo? ¿Estarán fuera del colegio? ¿Son obligatorias? ¿Necesitarán uniforme o equipamiento adicional?

- Y algo muy importante que quizás nunca se considera: estilo de vida al que va a estar expuesto el niño. Qué tipo de actividades llevan a cabo los niños de esa escuela, según su nivel socioeconómico.

Cabe mencionar que Arantxa publicó un libro titulado “Giver y sus amigos, finanzas personales para niños” lo podrán encontrar disponible a través de su pagina web.

SEGUIR LEYENDO