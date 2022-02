Conoce cómo hacer galletas con chispas de chocolate – receta fácil

Prepara estas deliciosas galletas siguiendo esta sencilla receta. (Foto: Freepik)

Las galletas son un snack que nunca falla gracias a lo fáciles que son de hacer y al bajo costo que tiene prepararlas. Son perfectas para comer como snack entre comidas, cuando simplemente tienes antojo de algo dulce o para merendar en la tarde con familia y amigos. También son un regalo perfecto para darle a alguien como un detalle especial si las pones dentro de un frasco de vidrio y decoras con una cinta.

Las galletas con chispas de chocolate son un clásico por lo deliciosas que son, sin embargo, muchos no se animan a prepararlas en casa porque no tienen experiencia en repostería y piensan que será muy complicado. Pero no te preocupes, que las galletas con chispas de chocolate tienen una de las recetas más fácil de seguir, por lo que es casi imposible estropear su preparación.

Si quieres aprender cómo preparar galletas con chispas de chocolate siguiendo una receta fácil y rápida que no tendrá pierde con quien la intente, continúa leyendo la siguiente nota.

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: alcanza 10 personas aproximadamente

Costo: Bajo

INGREDIENTES

-2 1/3 tazas de harina sin preparar-

-1 taza de mantequilla

-2 huevos

-1 ½ tazas de azúcar

-1 cucharadita de bicarbonato

-1 cucharita de esencia de vainilla

-2 tazas de chips de chocolate

-1 pliego de papel manteca o papel de cocina

PREPARACIÓN

1.El primer paso es precalentar el horno a 180°C o 350°F y poner el papel manteca o papel de cocina en la bandeja que usaremos para hornear las galletas, de esta manera no se pegarán al molde y será fácil retirarlas.

2. Ahora tienes que mezclar la mantequilla y el azúcar hasta que tenga una consistencia cremosa y homogénea. Para hacerlo puedes utilizar la batidoras eléctrica o hacerlo de forma manual usando una espátula, lo que te resulte más cómodo, sólo asegúrate de no batir demasiado.

3. A la mezcla anterior deberás agregar los huevos y mezclar hasta que se junte bien todo.

4. En otro recipiente, agrega la harina junto con el bicarbonato y súmale la mezcla de mantequilla, debes mover todo hasta que tenga una textura homogénea en la que todos los ingredientes estén incorporados por completo.

5. Agrega la esencia de vainilla y los chips de chocolate a la masa.

6. Utiliza una cuchara para ayudarte a obtener la medida perfecta de las galletas. Forma bolitas con la masa y colócalas sobre la bandeja del horno. Recuerda siempre dejar espacio entre ellas y no ponerlas muy juntas, ya que al hornearse se expandirán y si no tienen el suficiente espacio se podrían pegar unas con otras y perder su forma.

7. Una vez que estén en la bandeja puede agregar más chips por encima si así lo deseas (este paso es opcional).

8. Lleva la bandeja al horno y hornea por aproximadamente uno 12 a 15 minutos, hasta que observes que se han dorado.

9. Retíralas del horno y déjalas enfriar por unos 5 minutos como mínimo. Utiliza una espátula para despegarlas de la bandeja con mucho cuidado para que no se partan.

10. Deja que se enfríen por completo en un plato y listo, ya las puedes disfrutar y compartir con quienes mas quieres.

Si quieres darle un giro a esta receta te dejamos una opción un poco más saludable hecha por Sandra Plevisani de galletas chocochips de plátano en su programa Dulces Secretos por Movistar Plus.

