Presidente de la AUF y el precio de las entradas del Perú vs. Uruguay: “Nos quedamos cortos”

La selección peruana tendrá un difícil partido por afrontar en condición de visita ante su similar de Uruguay el 24 de marzo por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. La consigna es obtener un buen resultado que le permita seguir con vida para clasificar al Mundial de Qatar 2022, aunque la polémica de la última semana del alto costo de las entradas para la tribuna visitante. Ante ello, un directivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) manifestó que incluso se quedaron cortos con el precio.

“Tenemos la seguridad de que las entradas se van a agotar. Tenemos una demanda de 4000 boletos. Hay 500 que se las lleva la FPF y quedarán 1500 a disposición de los hinchas, nos quedamos cortos en el precio que pusimos ”, sostuvo el mandatario Ignacio Alonso en una entrevista realizada para el programa ‘Último al arco’.

Sin embargo, no fue todo, ya que reveló que incluso conversó con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, y que no hubo ningún inconveniente al respecto, aduciendo que esa tribuna destinada para los fanáticos nacionales es preferencial. “ Hablé con el presidente de la FPF y no me puso ningún problema por los precios que pusimos. La tribuna que le dimos a los hinchas de la selección peruana es una preferencial”, señaló.

Además, indicó que no es la primera vez que los precios en este recinto deportivo alcanzan esas altas cifras, ya que para la final de la Copa Libertadores que disputaron Flamengo y Palmeiras el año pasado, los montos que les están brindando inclusive excedían a los que les están ofreciendo a los peruanos para este duelo por Eliminatorias. “ En la final de la Libertadores salía USD 1200 y se agotó, no podemos regalar esa tribuna ”, acotó.

Recordemos que hace unos días los hinchas peruanos de las barras oficiales que alientan a la selección peruana como ‘La Franja’, ‘Sentimiento Blanquirrojo’ y ‘La Blanquirroja’ emitieron un comunicado a modo de queja. En él reclamaron a los dirigentes ‘charrúas’ por los precios que, sobre todo, superaban ampliamente a los que ofrecieron a los venezolanos cuando su selección jugó con los uruguayos en Montevideo en la fecha 16 del proceso clasificatorio. Y es que costaban casi 37 dólares, casi 10 veces menos que los 300 dólares que están ofreciendo a los fanáticos nacionales para el encuentro por la jornada 17.

Esto generó una polémica en el medio nacional, en donde Diego Rebagliati, comentarista deportivo de los partidos de Perú, expresó que toda esta situación de los altos precios es permitida por la FIFA y CONMEBOL, convirtiendo así a la Eliminatorias Sudamericana en una selva sin un control. Ante esta polémica, Jorge Casales, dirigente de la AUF, consideró que este caso solo se trata de ‘oferta y demanda’ y que no cambiarán los precios.

A pesar de que el mismo Alonso dio a entender que el mandamás de la FPF no puso oposición a dichos montos, Antonio García Pye, Gerente de Selecciones Nacionales de la misma entidad entendió a sus pares uruguayos, pero que de igual forma tratarán de ayudar a los hinchas que buscarán dejar el aliento para motivar a la ‘bicolor’ en este trascendental partido.

No cabe duda de que estas dos fechas venideras que la ‘bicolor’ jugará ante ‘La Celeste’ en Montevideo y los ‘guaraníes’ en Lima, se jugarán a la más alta intensidad. Cada detalle cuenta y el apoyo de los fanáticos puede ser ese factor diferencial que ponga a cualquier selección en la Copa del Mundo . En poco más de un mes se definirán los cuatro clasificados y medio que representarán a Sudamérica en Qatar.

