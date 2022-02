SMP: abuelo en silla de ruedas sufrió robo de su celular tras ser amenazado con arma de fuego

Hombre en silla de ruedas sufre robo en San Martín de Porres a plena luz del día. Captura de imagen: Latina Noticias.

Una situación de indignación ocurrió en el distrito de San Martín de Porres, en un nuevo caso de delincuencia en la capital. Un señor con discapacidad y en silla de ruedas, se encontraba cerca un parque de la zona cuando al otro lado unos delincuentes llegaron con una moto. Uno de ellos bajó y decidió ir directo al hombre para amenazarlo con un arma de fuego para quitarle el teléfono móvil.

Las cámaras de seguridad difundidas por Latina Noticias enfocan el momento donde el sujeto que llevaba un caso pasó por la calle a horas de la mañana para cometer el asalto. Luego, empieza a correr y el señor intenta perseguirlo moviendo con esfuerzo su silla de ruedas. Sin embargo, no fue suficiente y el delincuente subió a la moto para fugar con su cómplice a rumbo desconocido.

“Son venezolanos. Primero se acerca a mi, estaba armado y tenía una pistola, no revólver. Yo me lo quedo mirando en ‘cómo le voy a entregar’ y se me avienta encima para jalarme el celular y corre para acá. Se sube a la moto. Yo grité pero este sitio es solitario” , contó Carlos Fernández de 72 años. Él contó que salió de su casa porque en una vivienda contigua se estaban realizando labores de construcción, para tomar aire.

“Me siento impotente. ¿Qué prefiere usted? Yo prefiero que se lleve al aparato que mi vida. A cada rato arrastran a una joven a una señora. Si no se preocupan en que pase un patrullero por acá, un serenazgo”, agregó. Vecinos comentaron a Latina Noticias que los robos suceden todos los días. “Acá es horrible, mejor nos escondemos porque nos disparan ya que están armados” , mencionó una vecina.

Afirmaron que no hay personal de serenazgo del distrito de San Martín de Porres y que no hay presencia policial de la comisaría de Sol de Oro. Los robos en moto lineal se han vuelto frecuentes.

Roban a señor en silla de ruedas en horas de la mañana en San Martín de Porres. Intentó perseguirlos, pero ellos fugaron en una moto lineal. Video: Latina Noticias.

PROYECTO DE LEY PARA PROHIBIR DOS PERSONAS EN MOTO LINEAL

La noche del miércoles, en conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, indicó que “pronto” presentarán al Congreso de la República un proyecto de ley que prohibirá que más de dos personas transiten a bordo de una moto lineal. Señaló que la inseguridad ciudadana es “un problema sumamente grave en el país, que nos afecta a todos”. En esa línea, señaló que prohibir que un conductor de moto vaya acompañado de su copiloto podría originar que la ola delincuencial en el Perú disminuya.

“Desde el punto de vista legislativo, ya hemos presentado proyectos de ley y vamos a seguir presentando de acuerdo a nuestra realidad social. Pronto presentaremos un proyecto de ley sobre las motos lineales”, comentó el exministro de Justicia.

“No podrán transitar en una moto lineal más de dos personas, pues sabemos que con las motos lineales se cometían frecuentemente el delito de arrebato de celulares. Ahora no lo hacen con una sola moto lineal, sino que, con dos, con tres, con cuatro”, agregó.

