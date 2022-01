Bandas criminales en el Callao: Cómo operan, quiénes son y cuáles son los delitos que más cometen

La madrugada de este lunes, se conoció de un enfrentamiento entre bandas criminales en el Callao, en donde diversos líderes y cabecillas delincuenciales se reunieron en una fiesta denominada el “Makinón”, la cual tuvo como escenario la cuadra 1 del jirón Arica.

Entre tragos, drogas y diversión, se desató una matanza dentro de este clandestino local, donde se supo, como primera información, el asesinato de un joven menor de edad y 5 heridos de gravedad.

Tras este hecho sangriento, los heridos fueron trasladados al hospital Carrión para ser atendidos. Sin embargo, se conoció al pasar las horas, que poco a poco iban muriendo más personas, ya que la mayoría de los impactos de bala estaban alojados en la cabeza.

Según los asistentes, aseguraron que la banda ‘La Siberia’, fue quien abrió fuego dentro del local, los mismos que salieron huyendo a bordo de una camioneta sin rumbo conocido.

Hasta el momento van 3 tres muertos tras la balacera que se realizó dentro de una fiesta ocasionada por bandas en el Callao.

Pero, ¿qué sucedió para que se inicie este hecho sangriento? Infobae Perú conversó con César Ortiz Anderson, Analista de Seguridad y Presidente de Aprosec, el cual, según su experiencia, detalló cómo es que estas bandas operan, lideran y porqué es necesario para ellos ganar territorio en nuestro suelo peruano.

Es importante saber que en la Provincia Constitucional del Callao, solamente en el 2021 de enero a noviembre, hubieron 265 asesinatos, de los cuales 215 fueron por la modalidad de sicariato, cifra bastante alta para una provincia en donde tiene 7 distritos y la cantidad de habitantes no es mucha.

“En el Callao hace 7 años atrás, existen delitos muy comunes que lo divido en tres: la primera por la presencia de drogas en el Primer Puerto, la segunda por los temas de extorsión, sobre todo entre la gente de construcción civil y la tercera por enfrentamiento entre pandillas por ganar territorio en sus calles”, expresó.

“En la actualidad, hay grupos de jóvenes delincuentes que territorialmente quieren ganar espacio para vender drogas, para extorsionar o ir ganando liderazgo en los distritos. Es por eso, que existen enfrentamientos entre bandas rivales, la mayoría de ellos cuentan con buen armamento que compran en el mercado negro y no tienen límites ni miedo al momento de matar a personas. Tengamos en cuenta que muchos de ellos empieza en el sicariato desde temprana edad. Podemos ver que adolescentes de 13 años en adelante, forman parte de estos grupos”, agregó.

Al consultarle sobre cómo es que operan estas bandas delincuenciales y cómo se han convertido en el terror del Primer Puerto, el especialista manifestó que ahora estos grupos son más especializados, más metódicos, no actúan solos. Incluso, cuentan con equipos muy sofisticados para hacer sus seguimientos, porque antes de cometer algún atraco, ellos previo ya han estudiado a su víctima.

“Lo que ahora estamos viendo es que la delincuencia dejó de operar sola. Ahora se unen en grupos, incluso lamentablemente por la corrupción, vemos que se coluden con malos elementos policiales para tener acceso en operativos, tener accesos a información personal, etc. Es necesario saber que este tipo de bandas no roban una cartera, un celular, una laptop. Estos delincuentes matan, secuestran, roban camiones, comercializan toneladas de drogas. Es por ello, su lucha para liderar y ganar terreno en los distritos”, analizó Ortiz Anderson.

“Existen en Perú tres tipos de delincuencia: la propia, la extranjera y la mixta, quiere decir; que peruanos y extranjeros se unen para delinquir. Por eso la policía lejos de crear más unidades, deben planificar y desarticular estas bandas que muchas veces están dentro de las autoridades. Las bandas extranjeras, buscan liderar en zonas calientes, buscan ser cabecillas porque saben que si los extraditan del Perú, a los días volverán a ingresar sin problemas”, acotó.

Sobre la presencia de ciudadanos extranjeros que conforman estas bandas, César Ortiz sostuvo para Infobae Perú, que estas personas son más sanguinarias y su hambre de poder es más alto.

“Recordemos el caso de San Martín de Porres, en donde dos hombres, un peruano y un venezolano fueron descuartizados por una ajuste de cuentas, ya que estas personas habían acusado y revelado secretos . Ahí, con ese mensaje nos dijeron que no le temen a nada, menos matar a alguien y descuartizarlo como si nada”, aseguró.

“Venezolanos, colombianos y ecuatorianos, están llegando al país para formar parte de estas bandas y ellos llegan con otra manera de delinquir: más sanguinaria, más rebelde, porque saben que en Perú, las leyes no son tan rígidas como en otros países, por eso el suelo peruano cada día está más debilitado”.

Tras esta problemática, el especialista asegura que se debe poner mano dura en Migraciones, ser más estrictos y no dejar entrar a cualquiera, sobre todo fortalecer nuestras fronteras, ya que existen asesinos que salen y entrar al Perú sin ningún impedimento.

“Algo que también se debe de trabajar es en el tema de Migración, justamente hablando de este caso de los descuartizados, este sicario ya había sido expulsado del país, sin embargo, días después ingresó sin problema alguno nuevamente al territorio peruano. Lamentablemente no hay un control severo. Hay mucha corrupción en migraciones, este caso demostró que cualquier delincuente, sicario, asesino, pude ingresar al país sin ningún problema”, aseveró.

Recordemos que durante una entrevista, el ministro del Interior, Avelino Guillén, indicó que tiene como estrategia la creación de un nuevo GEIN (Grupo Especial de Inteligencia del Perú), con la finalidad de desarticular estas bandas criminales en el Perú, tras esta medida, el especialista en Seguridad Ciudadana, aseguró que es mejor planificar que dejar temas en un papel.

“Actualmente se carece de efectivos policiales, lo que realmente se debe hacer es planificar y ejecutar, ya que en estos 6 meses de Gobierno de Pedro Castillo se han cambiado tres veces de ministro del Interior y eso hace que se siga debilitando este sector y sacando partida la delincuencia. El presidente debe avalar y junto a su ministro trabajar para frenar esta ola de caos y violencia que se presenta a diario en el país que gestiona”, finalizó.

Antes de culminar, César Ortiz Anderson, recomendó a los ciudadanos de a pie, organizarse en familia, saber a qué lugares ir, horarios y sobre todo cuidar las pertenencias y frente un acto delincuencial, lo mejor es no poner resistencia, ya que la vida no tiene precio y estos delincuentes no le temen a jalar del gatillo.

“Recuerden que el delincuente roba lo que ve. Es importante estar atentos cuando se sale a la calle, no se trata de vivir con miedo, sino de ser precavido. Si en caso irás por zonas alejadas, es mejor ir acompañado. Si en caso harás transacciones en los bancos, es mejor hacerlo todo de manera digital sin trasladar grandes sumas de dinero. Tener cuidado con el uso de las tarjetas de crédito”, puntualizó.

