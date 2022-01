Ana Estrada busca ante la Corte Suprema se le reconozca su derecho a tener una muerte digna

"Soy libre. Mi lucha siempre fue la defensa por el derecho a elegir. Hoy lo he conseguido gracias a las personas que difundieron mi voz: aquellas que se tomaron el tiempo para leerme y comprender desde enero de 2019", escribió Estrada en la red social Twitter. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Ana Estrada se presentó esta mañana en lo que sería la audiencia final ante la Corte Suprema que resolverá su pedido de acceder a una muerte digna tras luchar por más de 12 años contra una polimiositis incurable y progresiva que la ha llevado a sufrir dolores y estar postrada en cama.

Durante su intervención, Estrada describió ante los magistrados el por qué de su lucha por una muerte digna y su derecho a mantenerse firme en esta lucha.

“No se trata de rendirse. No es que yo haya dejado de valorar la vida, al contrario. Esta lucha que yo emprendí hace cuatro años por el derecho a la muerte digna lo hice en principio por el compromiso y respeto a la vida que había vivido hasta ese entonces, antes de entrar a UCI y sigo manteniéndome firme en ese compromiso y la defensa de mis derechos por la vida y la libertad, por la autonomía, por el derecho a decidir hasta cuándo puedo yo tolerar sufrir. No me estoy rindiendo, no se trata de querer morir y lo dije desde el primer día que yo hice pública mi solicitud a través de mis redes”, sostuvo Ana.

Agregó que “quiero y solicito es tomar el control de mis decisiones para poder hablar ahorita he tenido que descansar. Me he tenido que tapar la tráquea y por momentos me la destapo cuando ustedes intervienen, pero esto no lo voy a poder hacer de acá a un tiempo, por eso es que solicito y quiero reiterar que yo no estoy pidiendo morir o que me dejen morir, lo que estoy pidiendo es tomar el control, mi voluntad de mi autonomía y decisiones”

“No se trata del dolor físico, se trata de un derecho, de mí derecho a la autonomía, de que yo tenga el control de mi tiempo de mis decisiones. No solo se trata de cuánto los cuidados paliativos me pueden ayudar en mi enfermedad, se trata de la conciencia que yo tenga con respecto a mi vida”, recalcó.

Ante las preguntas de los magistrados de la Corte Suprema sobre el derecho a la vida, Ana Estrada indicó que “la vida no solo es la biológica, es biográfica y por eso es que yo hago esta campaña por mi historia, no estoy haciendo ni se ha querido nunca hacer una apología o que esto se expanda a otros ámbitos”.

“Cuento con todos los cuidados paliativos, por eso puede sonar contradictorio que estoy luchando por tener una muerte digna y a la vez tenga ganas de vivir, porque de eso se trata la vida, de vivir en libertad”, sostuvo.

ENFERMEDAD DEGENERATIVA

En otro momento, Ana Estrada indicó cómo es su día a día con la enfermedad que padece. “Actualmente estoy bajo el cuidado de personal de salud. Estoy la mayor parte del día conectada al respirador. Si bien estos 30 años de enfermedad han sido duros, lo que ha quedado íntegro ha sido la lucidez y mi conciencia mental y emocional. Creo que no hubiera tenido la fuerza suficiente si no fuera consciente de lo que me espera. Mi enfermedad no es una enfermedad terminal como un cáncer, por eso tomé la decisión de tomar el control y mi derecho a elegir”.

En tanto, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, expresó que confía en que en esta instancia se reafirme la posición de la primera sentencia, la cual dio luz verde a que Ana Estrada pueda recibir la eutanasia.

“Confío en que la Corte Suprema va a resolver la posición reafirmante de la sentencia en primera instancia tomando los hechos, sino que también la argumentación jurídica que se recoge en la sentencia y en la demanda”, dijo en Ampliación de Noticias.

