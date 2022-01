Adoptó un perro chihuahua que solo entiende órdenes en español y su historia es viral en TikTok

Adoptó perro que solo entiende el español. Composición Infobae.

Lo encontró en un refugio de animales en Indiana, Estados Unidos. Ella buscaba una compañía para sus otras mascotas, pero no contaba con un detalle. “No tengo a quién contarle sobre esto que me parece tan chistoso”, dijo Kalee McGee (@kaleemcgee) en un video que subió a su cuenta oficial y está siendo viral en TikTok: su perro solo entiende órdenes en español. ¿Cómo se formó esta historia?

El video, a pesar de ser de noviembre del 2021, sigue siendo popular con más de cinco millones de visitas, más de 1 millón de me gusta, y más de 19 mil comentarios.

“Sé que no tienen mucho tiempo, pero no tengo a quién contarle sobre esto que me parece tan chistoso. Adoptamos un perro hace dos, tres semanas, un pequeño chihuahua de cuatro años del refugio, no hay información sobre él, absolutamente adorable, súper genial. Parece que tiene algo de entrenamiento pero no nos escucha”, informó la chica en el video.

Ella mostró gestos de sorpresa por lo que había ocurrido ya que no se esperaba que un perrito no entendiera sus órdenes. Explicó el descubrimiento chistoso que había realizado, cuando fue al refugio se encontró con el perro de raza chihuahua de 4 años y lo adoptó.

Pero la razón es porque el chihuahua ignoraba todas sus señales cuando se le hablaban para darle algo, pedirle que se acerque o que se siente. Eso fue un motivo para tenerlo en casa y compartirlo en su red social de TikTok. Como prueba, grabó el momento de cuando el chihuahua ignora el inglés cuando Kalee habla en ese idioma.

Ella explicó que el chihuahua no entendía el inglés, no respondía. Pero cuando hablaba en español la chica, el perrito si reaccionaba rápido.

En consecuencia, se comprobó que la mujer tuvo que aprender algunas palabras en español para que su nueva mascota pueda sentirse más cómoda. “Buen chico”, “ven aquí” y “siéntate”, son algunas de las expresiones que tuvo que memorizar para darle órdenes al canino . Hasta el momento sigue generando reacciones y debate en TikTok por esta historia curiosa.

Adoptó un perrito para sentir compañía, pero no entiende sus órdenes en inglés, solo en español. Video: TikTok/@kaleemcgee.

Investigadores de la Universidad de Dalhousie en Canadá descubrieron que el perro promedio parece saber alrededor de 89 palabras y frases. Sin embargo, los canes muy inteligentes pueden responder a más de 200 términos expresados por sus cuidadores.

“Nuestro objetivo era desarrollar un inventario completo de las palabras informadas por las personas a que creen que sus perros responden de manera diferente y consistente”, indicaron las especialistas Catherine Reeve y Sophie Jacques en la investigación publicada en la revista Applied Animal Behavior Science.

El estudio encontró que las indicaciones comunes se encuentran entre las palabras más probables que un perro reconocerá. Estos incluyen: “siéntate”, “ven”, “abajo”, “quédate”, “espera”, “no”, “está bien” y “déjalo”. Sin embargo, los investigadores señalan que los perros responden con mayor frecuencia a sus propios nombres.

“Con investigación adicional, nuestra herramienta podría convertirse en un instrumento de investigación eficiente, efectivo y económico para mapear algunas de las competencias de los perros y quizás ayudar a predecir temprano el potencial de perros individuales para diversas profesiones”, concluyó Reeve.

SEGUIR LEYENDO