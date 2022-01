COVID-19: ¿Dónde es más facil contagiarse de coronavirus?

| Foto: EFE/Paolo Aguilar

Desde que inició la pandemia, diversos especialistas han estado señalando los principales focos de contagio de la COVID-19. Ahora, un estudio compartido por La Razón de España señala que la humedad también es un factor de contagio.

La investigación fue realizada por la Universidad de Bristol, en Reino Unido, y señala que las posibilidades de contagio varían dependiendo del ambiente y temperatura del espacio en el que te encuentres.

Señalaron que en un entorno con una humedad del 40% y buena ventilación, como una oficina, el virus pierde la mitad de su infecciosidad en tan solo 10 segundos. Bajo niveles de humedad fueran bajos, las gotas infectadas de COVID-19 se secaban rápidamente y la transmisión del virus caía de forma drástica.

Por otro lado, en lugares con alta humedad, las partículas del virus se mantienen más tiempo en el aire. En espacios como un baño, luego que alguien haya tomado una ducha, la humedad se sitúa alrededor de un 90% y las partículas se mantienen en el ambiente hasta por 5 minutos. Incluso luego de 20 minutos, alrededor del 10% del virus sigue siendo infeccioso.

“Dentro de los pulmones, la atmósfera es cálida, húmeda y rica en dióxido de carbono, a diferencia del ambiente del aire”, aseguran los investigadores ingleses.

“La gente se ha centrado en espacios mal ventilados y pensando en la transmisión aérea a través de metros o a través de una habitación. No digo que eso no suceda, pero creo que el mayor riesgo de exposición es cuando estás cerca de alguien”, asegura Jonathan Reid, autor principal del estudio y director del Centro de Investigación de Aerosoles de Bristol.

“Cuando te alejas, no solo se diluye el aerosol, sino que también hay menos virus infeccioso porque el virus ha perdido infectividad como resultado del paso del tiempo (...). Si me reúno con amigos para almorzar en un pub, es probable que el riesgo principal sea que yo se lo transmita a mis amigos, o que mis amigos me lo transmitan a mí, en lugar de que alguien al otro lado de la habitación nos lo transmita”, agregó.

Los investigadores llegaron a estas conclusiones luego de levitar partículas del coronavirus entre dos anillos eléctricos durante cinco segundos y 20 minutos, elaborando un sistema nuevo. Aseguran que estas pruebas son más fiables, al comparar la infecciosidad del virus en ambientes y climas diferentes.

LA PANDEMIA EN EL PERÚ NO ESTÁ TERMINANDO

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, descartó ayer que la pandemia de la COVID-19 esté entrando a su recta final.

“No, ojalá el Ómicron fuera el inicio del fin de la pandemia. No olvidemos que tenemos continentes enteros como África que recién está en el 30% de la población vacunada y el virus circula libremente, esto facilita las mutaciones, entonces puede salir un nuevo virus que nos complique todavía”, indicó a Canal N.

“No ha habido una democracia de la vacuna en todo el mundo, el Perú es uno de los pocos países afortunados que hemos logrado esto por distintas razones”, añadió.

Así, ante la gran cantidad de casos positivos al nuevo coronavirus en la tercera ola que azota al Perú, el titular del Minsa exhortó a la población a no bajar la guardia y completar su esquema de vacunación con las tres dosis.

“No hay que confiarse, hay que seguir cuidándose, nos hemos vacunados en un porcentaje muy importante, pero no podemos bajar la guardia. Hay que cuidarnos porque el volumen de contagios por el Ómicron no puede hacer colapsar incluso si no nos seguimos vacunando”, comentó.

