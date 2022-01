SJL: Abuela que sufre parálisis acusa a su nieto de robarle 14 mil soles para su tratamiento

La anciana necesita el dinero para sus tratar sus problemas al corazón. | Imagen: 24 Horas

“¡Devuélveme mi plata, la necesito para mi tratamiento!”. Con lágrimas en los ojos, una anciana de 70 años denunció que su nieto, de 17 años, se apoderó de más de 14 mil soles de su cuenta en el banco y desapareció.

Pilar Ontón Mendoza, quien viven en el distrito de San Juan de Lurigancho, refirió que como tenía confianza con su nieto, a quien cuidó y vio crecer desde los seis años, le dio su clave de su cuenta en el Banco de Crédito del Perú para que haga las operaciones que ella no podía realizar debido a su estado de salud y para no contagiarse del coronavirus.

“Por favor, quiero mi plata. Acuérdate de los momentos que hemos sido felices los dos. Siempre me decía mamita, no me decía abuelita porque le he criado desde pequeño”, contó Pilar al noticiero 24 Horas.

“Yo le había dado justo mi clave para que él movilice la plata porque está sano. Yo confiaba en él íntegramente”, añadió.

La anciana indicó el dinero que tenía en su cuenta provenía de sus ahorros, la venta de un terreno y de los depósitos que le habían hecho sus hermanos para su manutención, además del bono Yanapay que otorgó hace unos meses el Estado a nivel nacional a personas mayores de edad en situación de pobreza o vulnerabilidad.

“Todo se ha llevado, hasta el bono que he recibido”, manifestó.

Pilar además relató que, tras volver del hospital, ya no encontró a su nieto, quien se habría ido con su padre a Trujillo, según la versión de la anciana. Indicó que, además de los 14 mil soles, tenía 3 mil dólares de la venta del terreno que también desaparecieron.

Además, Pilar aseguró haber sido maltratada constantemente por su propio nieto, quien, según dijo, estaría bajo la influencia de su padre.

SIN DINERO DE MEDICAMENTOS

Parte del dinero que tenía en el banco era para cubrir tratamientos de salud y comprar costosos medicamentos; ya que, a sus 70 años, Pilar sufre de parálisis y problemas al corazón.

“Yo lo he criado desde los seis años. No es justo que me paguen así, de esta manera. Ahora que me siento mal, quiero ir al doctor. Estoy mal de corazón y por eso tengo parálisis en la mitad del cuerpo. No puedo mover el brazo”, comentó.

Desde el día en que desapareció el dinero de la cuenta de Pilar, su nieto desapareció y no se ha vuelto a comunicar con ella ni contesta el teléfono.

“Yo no le hice ningún daño. El daño que hice fue criarlo y proteger su salud. Yo lo llevaba al colegio y lo iba a recoger. Siempre me decía ‘serás mi mamita’. ¿Ahora qué soy?”, expresó desconsolada.

Ahora, Pilar Ontón pide a su nieto que recapacite y que le devuelva el dinero. Mientras tanto, brindó un número para que personas que puedan apoyarla con atención médica u otro tipo de ayuda. El número es 942 264 685.

