Mascotas: enséñale a tu cachorro a reconocer su nombre y a pasear con su correa de forma segura

Tener un cachorro en el hogar sin duda es una de las cosas más bonitas que te puede pasar, pero también debes de recordar que su cuidado demanda responsabilidad. Para evitar que el pequeño integrante de tu hogar se pierda es necesario que reconozca su nombre cuanto antes y también que aprenda a caminar con la correa canina.

Debes de comenzar por el nombre.

1. Elige un nombre corto. Esto te ayudará a que lo llames en un mismo tono de voz y a manejarlo cuando interactúe con otros perros.

Aplica la técnica: Cuando tu mascota te mire, debes agacharte mientras repites su nombre, sin hacerle silbidos y ni intentar atraerlo. Solo repite su nombre con un tono de voz preciso y una orden como “ven”. Cuando este se dirija hacia ti sigue pronunciando su nombre y esta vez sí debes ofrecerle un premio. Solo muéstralo mientras lo llamas y se acerca. Al acercarse por completo, felicítalo y dale el premio que ofreciste.

2. Utiliza la correa. La correa te servirá no solo para pasear a tu mascota, sino también para adiestrarlo y así tener el control sobre el cachorro e ir educándolo. No olvides que el paseo debe ser divertido y desestresante para el can, pero también seguro.

Aplica la técnica: Debes iniciar pidiéndole a tu cachorrito que se siente, la orden debe ser exacta “siéntate” o “sit”. Una vez sentado podrás tener más control sobre él. Cuando esté sentado colócale el collar de adiestramiento y la correa. Cuando esté listo sujétalo y quédate parado. Tu mascota se emocionará pensando que saldrán de inmediato e incluso te jaloneará. No interactúes con él, ni le hagas caso hasta que se tranquilice. Para que suceda esto pueden pasar varios minutos, pero llegará el momento en que el engreído se tranquilizará y se sentará. Apenas lo haga dale un premio (cariño o snack). Es necesario que repitas este ejercicio para que tu mascota recuerde y no olvide que si se porta bien, recibirá un premio.

ADIESTRAMIENTO CANINO EN CASA

Si quieres seguir reforzando el adiestramiento para tu cachorro es necesario hacerlo dentro de casa y para ello tu perro debe aprender la diferencia entre un espacio en el hogar y un espacio a campo abierto como el parque. Todo puede y debe aprenderlo desde pequeño.

1. Utiliza las horas de comida. Este es un buen momento para entrenar al can de forma rápida y sencilla para ambos. Sostén el plato con la comida y dale la orden para que se siente “siéntate” o “sit” y puedes darle el plato.

Ahora si quieres aumentar el nivel de entrenamiento, haz lo mismo y cuando se siente acerca el plato pero sin quitar las manos de encima y ordenando en un mismo tono “espera”. El perrito querrá comer pero tendrá que esperar tu orden para hacerlo. Observa su comportamiento, cuando veas que su atención está concentrada a tu orden , aguanta unos segundo más y libera el plato dándole la orden para que coma. En la mente del cachorro quedará en claro que eres tú quien manda.

2. Durante las salidas al parque. La actividad que más les gusta a los cachorros es la de buscar. Aprovecha este interés innato y lánzale una pelota junto con la orden de buscar. El animal aprenderá que debe de correr hacia el objeto, recuperarlo y devolverlo a su dueño. Cuando regrese hacia ti, felicítalo por traer la pelota, esto lo estimulará a realizar de nuevo la actividad. Evita quitarle la pelota de la boca, es preferible que te la entregue o se caiga y recién tomarla.

