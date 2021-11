Karla Tarazona defiende a Luciana Fuster tras ampay con Patricio Parodi: “puede salir con quien quiera”

La presentadora de televisión defendió a Luciana Fuster luego de revelarse las imágenes donde besaba a Patricio Parodi. (Foto: Instagram)

La presentadora de televisión, Karla Tarazona, estuvo en el programa Mujeres al Mando y no dudó en comentar sobre las últimas imágenes donde se ve a su compañera de radio besarse con Patricio Parodi.

La conductora Giovanna Valcárcel le pidió a la empresaria que opine sobre el ampay de Luciana Fuster y el guerrero. Tarazona señaló que la influencer puede salir con quien desee y pidió al público que no la critiquen.

“Es mi compañera de radio, es una chica joven soltera, por qué ser machistas, tiene derecho a salir con quien quiere”, indicó durante la transmisión del programa.

Sin embargo, la ex de Christian Domínguez no estuvo de acuerdo con la conducta de la chica reality. “a mí no me parece una conducta correcta, pero también por qué la vamos a sepultar si es una chica joven que tiene derecho a salir con quien quiera, siempre y cuando esté soltera”.

Asimismo, se comentó sobre los códigos de los que en su momento habló Flavia Laos meses atrás. Tarazona expresó la mala suerte que tiene la influencer. “Por coincidencias de la vida, que siempre termina con gente que en algún momento han sido patas del alma o mejores amigos”.

Recordemos que durante los últimos meses, tras el fin de la relación entre Flavia Laos y Patricio Parodi, se iniciaron rumores de un posible romance entre Luciana Fuster y el capitán de los guerreros pero cada uno se encargó de desmentirlo.

Cabe resaltar que la integrante de Esto es Guerra ha mantenido relaciones sentimentales con Austin Palao y Emilio Jaime. Ambos, fueron participantes del reality de América TV y compañeros de Patricio Parodi.

PATRICIO PARODI SE PRONUNCIA TRAS SU AMPAY

Luego que Amor y Fuego difundiera una imágenes donde se ve a Patricio Parodi en un mismo ambiente con Luciana Fuster y las cámaras de Magaly Medina mostrarán un ampay donde ambos fueron captados besándose en un departamento en Paracas.

El guerrero levantó su voz de protesta y usó su cuenta de Instagram para expresar su fastidio, señalando que no hay respeto a la privacidad.

“¿En qué momento se perdió el derecho a la privacidad? Que vulneren ese pequeño espacio y lo pasen a nivel nacional ya me parece un exceso, ¿no se supone que hay un ente que regule esto? Ya no puedo cambiarme en mi propio cuarto porque me graban y esas imágenes las usan en televisión?”, se puede leer en la primera parte de su publicación.

Patricio Parodi se pronuncia tras ampay. (Foto: Instagram)

LUCIANA FUSTER DENUNCIA “REGLAJE”

Luego de la difusión de las imágenes donde aparece Luciana Fuster besando apasionadamente a Patricio Parodi, la modelo utilizó su cuenta de Instagram para denunciar que era víctima de ‘reglaje’, pues un carro con más de dos personas adentro la seguían a todos lados.

“Ayer (15 de noviembre) este carro me estuvo persiguiendo toda la tarde, desde la radio hasta casi la puerta de mi casa. Habían más de dos personas dentro”, manifestó en su popular red social.

“Podría ser prensa, que me parece una locura... ¿Es acoso o reglaje? La verdad me pone muy nerviosa porque se cruzan, adelantan, se mueven entre carriles, etc. y pueden causar un accidente”, aseveró la modelo.

Luciana Fuster denuncia posible reglaje. (Foto: Instagram)

