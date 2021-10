Star Plus: así puedes acceder al ‘Pase Libre’ en el fin de semana

Star+ es gratis durante los días 22, 23 y 24 de octubre. (foto: Gizmodo)

Si no tienes ningún plan para este fin de semana, pues te traemos la solución perfecta. El servicio de streaming de Star Plus presenta ‘Star Plus Pase Libre’, una promoción que permite a cualquier persona tener acceso gratuito a todo el contenido general de entretenimiento y deportes en la plataforma.

La oferta arranca este viernes 22 de octubre y se prolongará hasta el domingo 24. El público tendrá así acceso ilimitado y gratuito a la retransmisión de partidos de fútbol, como el ‘Derbi de Italia’ Inter de Milán vs. Juventus y Roma vs. Napoli por la Serie A italiana.

Inter de Milán vs Juventus en el Derbi de Italia, por Star+. (foto: RedGol)

También podrán ver encuentros de la Premier League, como el Arsenal vs. Aston Villa, o Clásico de Inglaterra Manchester United vs. Liverpool.

Manchester United vs Liverpool por Star+. (foto: Fútbol Peruano)

¿CÓMO PUEDO ACCEDER AL PASE LIBRE DE STAR+?

Quienes opten por ‘Star+ Pase Libre’ deberán suscribirse al servicio de ‘streaming’ entre el 22 de octubre a las 12 a.m. y el 24 de octubre a las 11:59 p.m.

A partir del 25 de octubre, una vez finalizado el periodo de la promoción, se cobrará el monto correspondiente a la suscripción mensual de Star+ a quienes no hayan optado por la cancelación anticipada.

¿CUÁL ES EL CATÁLOGO QUE ME OFRECE ‘STAR+ PASE LIBRE’?

La plataforma también exhibirá el derby español entre Barcelona vs. Real Madrid y el sorprendente Rayo Vallecano de Falcao visitando al Betis.

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo 24 de octubre en el Campo Nou. (Foto: LaLiga).

Y, para completar todo un domingo, el GP de Estados Unidos de la F1, que podría ser la clave para dar forma al próximo campeón. Además, los suscriptores de Star ese fin de semana podrán disfrutar del estreno de la película ‘The Empty Man’, que se une a la extensa lista de películas de estreno y éxito de taquilla de la plataforma.

Además del estreno del episodio final de la décima temporada de ‘American Horror Story’, que se une a todos los episodios disponibles de ‘Only Murders In The Building’, y las temporadas finales de ‘The Walking Dead’ y ‘Grey’s Anatomy’.

Al final del día del 24 de octubre se cobrará el importe correspondiente a la suscripción mensual de Star a quienes hayan iniciado sesión en ‘Star Plus Pase Libre’ y no hayan optado por la cancelación anticipada.

¿PELÍCULAS DE TERROR PARA VER ANTES DE HALLOWEEN EN STAR PLUS?

1. El sexto Sentido (1999)

Película Sexto Sentido en Star Plus. (foto: JustWatch)

No podemos ignorar este clásico del reconocido director M. Night Shyamalan, El sexto sentido, protagonizado por Bruce Willis. Para mucha gente el final ya no es un misterio, pero se puede decir que esta película tiene una de las mejores tramas de la historia del cine.

Sinopsis: Malcolm Crowe es un psicólogo infantil obsesionado con el recuerdo de un joven incapaz de ayudar. Cuando conoce a Cole, un niño de ocho años aterrorizado y confundido, ve la oportunidad de redimirse haciendo todo lo posible para ayudar. Sin embargo, el médico no estaba preparado para descubrir la terrible verdad sobre el niño: fue visitado por espíritus atormentados que lo asustaron.

2. Exterminio (2003)

Película Exterminio (2003). (foto: Filmakersmovie)

¿Alguien dijo virus? En esta película dirigida por Danny Boyle, un pequeño grupo de supervivientes intenta escapar de unos asesinos infectados con una poderosa variante del virus de la rabia. Las personas infectadas han salido a las calles, por lo que es casi imposible escapar. Exterminio tuvo una gran acogida por parte del público y de la crítica, por si no quieres perderlo ni volver a verlo.

Sinopsis: Un grupo de activistas asalta un laboratorio donde experimentan con primates y los liberan. Lo que los activistas no sabían es que los animales estaban infectados con una fuerte variante del virus de la rabia, que se transmite a través de la sangre o la saliva, y sus efectos son devastadores e inmediatos, provocando que el individuo se contagie. furia asesina. En menos de un mes, todo el Reino Unido quedó infectado.

3. Lazos Perversos (2013)

Película Lazos Perversos (2013). (foto: Don Guidoncho)

Los dramas familiares siempre serán la excusa perfecta para crear pánico y terror, por eso el director ChanWook Park, protagonizado por Nicole Kidman y Mia Wasikowska, en ‘Perverse Ties’ nos introdujo en la historia de India, quien pierde a su padre y se enamora de su tío, cuyas intenciones son algo perverso.

Sinopsis: El mundo de India Stoker se desmorona cuando su padre muere en un accidente automovilístico. La situación emocional de la joven se deteriora ante la inesperada aparición de Charlie, un tío al que ni siquiera conoce. Charlie se muda con India y su inestable madre, y pronto India comienza a sospechar que este hombre encantador y misterioso tiene malas intenciones. Sin embargo, en lugar de preocuparse, India lo ama profundamente.

4. La Profecía (2006)

Película La Profecía (2006). (foto: Elmundo.es)

Mia Farrow es parte de esta adaptación cinematográfica del mismo nombre, pero salió a mediados de la década de 1970. La profecía gira en torno a una pareja adinerada que adopta a un niño y vive felizmente juntos hasta que se dan cuenta. que el recién llegado podría ser el hijo de Satanás.

Sinopsis: El destino del mundo está en manos de Damien, un niño con rostro de ángel que es, de hecho, la encarnación del Anticristo.

5. Revelaciones (2000)

El director de ‘Volver al futuro’, Robert Zemeckis, dejó el Deolearan estacionado un momento para sumergirse en el género de terror y suspenso. Para hacer esto, llamó a una estrella de la pantalla grande, Harrison Ford, para protagonizar Revelaciones, donde un científico y su esposa investigan un asesinato mientras los eventos sobrenaturales comienzan a rodearlos.

Sinopsis: La existencia pacífica de un matrimonio aparentemente perfecto se ve alterada por la presencia de un fantasma.

