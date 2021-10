Mario Carhuapoma: “No hay ninguna motivación o argumento para renunciar a la presidencia de EsSalud”

Mario Carhuapoma. (Foto: Andina)

El presidente del Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud), Mario Carhuapoma, a través de una conferencia de prensa, negó que vaya a renunciar al cargo. Ello luego de los cuestionamientos en torno a su gestión frente al organismo.

Durante conferencia de prensa, en donde brindó explicaciones sobre las acusaciones que pesan sobre él, señaló que no hay justificaciones para dar un paso al costado. “No hay ninguna motivación o argumento para renunciar”, dijo.

Mario Carhuapoma se refirió además a las declaraciones de la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, quien expresó que su despacho debatirá sobre su permanencia en el cargo.

“Estoy sometido a permanente evaluación de eficiencia de gestión pública”, indicó. También dijo que este 22 de octubre se reunirá con ella para tocar diversos temas. “No he tenido ninguna comunicación oficial, más bien, el día de mañana me reuniré personalmente con ella. Mal haría en tener una información que no sea oficial”, agregó.

Mario Carhuapoma ha sido cuestionado por la designación de funcionarios que incumplían los requisitos para ocupar altos cargos y por haber percibido doble sueldo por parte de EsSalud y por desempeñarse como docente de DE en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Precisó también que sí dio la suspensión para que no se le otorgue el sueldo mediante un documento y solicitó una licencia con goce de haber para dejar de lado su pago. “Actualmente, solo percibo mi pago de EsSalud”, dijo.

CASO ESSALUD Y DOCENCIA DE LA UNMSM

Carhuapoma, habría percibido que se realizaba un pago de doble sueldo desde que asumió el cargo. Punto Final, sacó a la luz un reportaje donde el funcionario recibió en agosto y setiembre el pago de más de S/22.000 como docente de Dedicación Exclusiva (DE) de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Según el reportaje de Punto Final, Carhuapoma es docente de DE en la Universidad Mayor de San Marcos desde diciembre 2018 y percibe un sueldo básico de S/7.557.32. Al asumir la presidencia ejecutiva del Seguro Social de Salud, Carhuapoma debió solicitar licencia sin goce de haber a la universidad para solo recibir los S/15.600 de parte de Essalud. Cabe resaltar que el reglamento de la Decana de América establece que los profesores de DE solamente pueden recibir por remuneración la que ganan en la universidad.

Según los documentos presentados en el dominical de la constancia de haberes y retenciones por renta de quinta categoría, se podía apreciar que el presidente ejecutivo de Essalud habría percibido en agosto pasado por parte de la universidad un total de S/11.335.98 que corresponden a S/7.557.32 de remuneración total y S/3.778.66 de subvención. Monto similar que también recibió en setiembre.

Además, en lo que va del año, Carhuapoma ha percibido como profesor de San Marcos S/91.387, remuneraciones que no están consignadas, en su declaración jurada de bienes, ingresos y rentas que presentó siendo autoridad de Essalud.

DOBLE SUELDO EN EL 2020

Se reveló que Carhuapoma habría percibido doble sueldo entre entre abril y julio de 2020, cuando fue contratado por el Gobierno Regional de Ayacucho para coordinar el traslado humanitario de personas a la región. Actualmente, él está investigado por la Fiscalía por este hecho y por lo que cobró S/25.000, pese a ser docente de San Marcos.

ESSALUD SE PRONUNCIA

Essalud detalló mediante una carta dirigida a la rectora de la San Marcos que el 30 de setiembre, Carhuapoma solicitó la suspensión retroactiva del pago de sus haberes desde el mes de agosto, así como la continuidad de sus labores como docente e investigador universitario de manera ad honorem, es decir, sin recibir ningún tipo de sueldo, en tanto ejerza como presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud.





