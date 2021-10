Facebook, WhatsApp e Instagram sufren caída mundial y genera alarma entre sus millones de usuarios

(Foto:Internet)

Gran alarma ha generado la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram. Millones de usuarios reportaron en Twitter esta avería en las principales redes sociales. Hasta el momento, solo la red de mensajería ha emitido un comunicado indicando que “estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible”

“Somos conscientes de que algunas personas están experimentando problemas con WhatsApp en este momento. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y enviaremos una actualización aquí lo antes posible”, dice la cuenta oficial en Twitter.

(Foto:Captura)

En el caso de Whatsapp, los usuarios hasta ahora no han podido enviar mensajes y tampoco recibirlos, así como también no se pueden visualizar las historias de sus contactos.

En Instagram la situación es similar, no se puede actualizar los feeds de las cuentas, ni ver las historias, tampoco comentar fotografías o videos del reel.

Lo mismo sucede con la red social de Facebook.

Si sufriste de esta caída no te alarmes, esto no afectará a los datos que tenías guardados. Si quieres seguir comunicándote con tus amigos para no dejar las redes sociales te recomendamos utilizar Twitter, que es la plataforma que menos caídas ha sufrido hasta el momento. Además, que cuentas con otras herramientas de comunicación:

- Zoom

- Meet

- Telegram

- Twitter

La caída de los servicios de Facebook está siendo habitual en lo que va del año 2021. Solo el pasado miércoles 9 de junio usuarios de todo el mundo reportaron la caída de los servicios de la red social, incluidos su red social homónima, WhatsApp, Messenger e Instagram.

La red social principal se encontraba en un apagón total, con problemas en los feeds o muros de publicaciones.

España fue uno de los primeros países en percibir la caída, según reportan medios locales del país europeo. Al parecer hubo una ligera diferencia en el caso de Latinoamérica, quienes se dieron cuenta de la falla posteriormente.

En lo que respecta a WhatsApp, la herramienta no está siendo capaz de conectar, por lo que, en estos momentos, para muchos usuarios, es completamente inservible: no permite enviar ni recibir mensajes. Lo mismo ha ocurrido con Instagram y con Facebook, que según los reportes, no cargan nuevas publicaciones ni permiten compartir contenido.

MEMES

Los usuarios se volcaron a Twitter e inmediatamente viralizaron memes frente a esta caída y aquí te traemos los mejores.

(Foto: Captura)

(Foto:Captura)

(Foto:Captura)

(Foto:Captura)

(Imagen: Twitter)

CÓMO SABER CUÁNDO FALLA WHATSAPP

El problema es que no siempre sabemos si de verdad se ha caído WhatsApp o si es nuestro móvil el que funciona mal, sobre todo porque no hay mecanismos oficiales que indiquen que efectivamente hay un problema. Para situaciones como la actual, esto es lo que puedes hacer para comprobar si algo está fallando.

Puedes ingresar a IsTheServiceDown o Outage.Report para verificar si es que hay problemas en la red social o si te genera alarma el no funcionamiento de la herramienta.

TELEGRAM

Telegram Messenger es un servicio de mensajería instantánea desarrollado desde 2013 por los hermanos Nikolai y Pavel Durov. Inicialmente, su intención era la de ofrecer una alternativa a WhatsApp con la posibilidad de ofrecer mensajes privados, pero con el paso del tiempo ha ido evolucionando tomándole la delantera a WhatsApp en varios aspectos.

En esencia ambas herramientas hacen prácticamente lo mismo, sirven para enviar mensajes a través de tu móvil. Para ello ambas permiten enviar mensajes de texto o te voz con confirmación de envío y lectura, hacer chats grupales o realizar llamadas de voz.

Además, si sabes utilizar WhatsApp sabrás utilizar Telegram inmediatamente y viceversa, sobre todo en momentos de emergencia como la actual, donde la popular red de Mark Zuckerberg . Sin embargo la herramienta del teléfono verde sigue teniendo muchos más usuarios.

Ambas aplicaciones van más allá del móvil. Las dos tienen para los principales sistemas operativos móviles, pero hay diferencias a la hora de enfocar el escritorio. Mientras Telegram tiene aplicaciones completas de código abierto, WhatsApp se conforma con aplicaciones web para el navegador o instalables en Windows y Mac.