Dengue: Declaran en emergencia sanitaria a 51 regiones del Perú tras rebrote de la enfermedad incluyendo Lima

Es necesario seguir las pautas que brinda el Minsa para evitar contagios

Este viernes 01 de octubre iniciamos un nuevo mes y con ello una nueva alerta tras el inminente riesgo que el Dengue puede causar, sobre todo el diversas regiones del Perú. Es por ello que el Ministerio de Salud , acaba de declarar en emergencia sanitaria, por el plazo de 90 días calendario, a 51 distritos de 15 regiones del país, entre las que figuran Lima.

Para ello, el Minsa pide a la ciudadanía tomar las medidas necesarias para evitar este rebrote que justo se genera en estos meses del año por las diversas lluvias en la zona Selva y primavera en la costa.

Según el Decreto Supremo 029-2021-SA, publicado hoy, viernes 1 de octubre, en la Separata de Normas Legales de El Peruano, indica que las jurisdicciones donde aplicará esta medida son: Piura, San Martín, Loreto, Huánuco, Junín, Cajamarca, Cusco, Madre de Dios, Ayacucho, Lima, Amazonas, Ucayali, Pasco, Tumbes e Ica, tal como se ha detallado en el plan de acción y emergencia sanitaria por brote del dengue.

La norma menciona que la declaratoria de emergencia sanitaria se sustenta en informes elaborados por la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa donde se reveló unos 23.702 casos de dengue, que representa 67,7% del total de casos a nivel nacional.

A comparación a al año anterior existe un incremento de 113,9% de casos registrados por lo que la alerta es inmediata, ya que los casos pueden dispararse y tener cifras fatales.

Asimismo, explica que el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) ya había emitido una opinión favorable a la declaratoria de emergencia sanitaria solicitada, basándose en resultados del análisis de la semana epidemiológica 30-2021.

A ESTAR ALERTAS

El pasado 15 de septiembre, el Ministerio de Salud (Minsa), por intermedio del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), anunció y alertó sobre el aumento de casos de dengue en diez regiones del país, las cuales figuran: Piura, Huánuco, Ucayali, Pasco, San Martín, Loreto, Amazonas, Tumbes, Junín y Lambayeque.

En ese sentido, el organismo del Minsa resaltó que este aumento se produce, tal como se dio durante los dos años anteriores, a poco del inicio de la temporada de lluvias en la selva y de la primavera en la costa.

Zancudo vector de la enfermedad del dengue. (Foto: Difusión Minsa)

¿CÓMO EVITAR EL DENGUE?

Como parte de las recomendaciones que menciona el Minsa, es importante no tener en casa o cerca a ella, botellas, llantas, baldes, o algún accesorio donde empoce el gua. Asimismo, si es posible usar repelente tres veces al día. En horas de la noche tratar de usar mosquiteros para evitar que los zancudos puedan picar.

Si en caso vas al cementerio es mejor llevar un florero con arena húmeda y así evitar aguas empozadas.

¿CÓMO SE CONTAGIA EL DENGUE?

Los virus del dengue se transmite a las personas por medio de las picaduras de mosquitos de la especie Aedes infectados. Quiere decir que esto no es contagioso, solo se transmite por picaduras, a través del zancudo vector.

Por eso es importante mantener nuestro recinto o lugar de trabajo, cuartos, etc, alejados de los zancudos.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL DENGUE?

Uno de los síntomas característicos del Dengue es la fiebre y sudoración, escalofríos y mucho dolor muscular. Recordemos que no existe algún medicamente ni vacuna directamente contra esta enfermedad, todos son paliativos. En algunos casos también se presentan vómitos y náuseas. Recuerda que ante algún síntoma particular, no dejes de acudir al centro de salud.

Si en casa tienes algún paciente con Dengue es necesario fortalecer su sistema inmunológico con comida nutritivas y ligeras al mismo tiempo. Dejarlo descansar y estar pendientes de su estado de salud.

