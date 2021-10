Congresista Bermejo tras defensa de Maraví: “Presenten su censura y nosotros la cuestión de confianza”

El parlamentario Guillermo Bermejo, marcó su posición frente a la interpelación que viene recibiendo el Ministro de Trabajo, Iber Maraví. Durante sesión del pleno, el legislador que pertenece a la bancada de Perú Libre, manifestó que la censura contra el titular de la cartera de Trabajo no tiene lugar.

En ese sentido, el congresista no dudó en retar a la oposición a que “intenten censurar al funcionario y el gobierno presentará cuestión de confianza”.

“No corresponde el tema de la censura. No se está acusando al ministro Maraví por sus actos en su gestión, sino por supuestos de atestados que fueron sacados con violencia […] Tengan la valentía, presenten su censura y nosotros la cuestión de confianza”, sostuvo Bermejo Rojas.

Cabe señalar que esta posición de Bermejo se da un día después de que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, dijera en conferencia de prensa que el Ejecutivo podría presentar cuestión de confianza por la permanencia del ministro Maraví.

“Voy a acompañarlo y de ser necesario vamos a pedir cuestión de confianza, como tiene que ser un Consejo de Ministros donde existe a solidaridad plena porque esto responde a un tema político eminentemente. No hay ningún tema que tenga sustento esta interpelación que están planteando a nuestro ministro. Es un acuerdo para tomar las acciones que corresponden”, remarcó Bellido Ugarte.

¿QUÉ DIJO LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL CONGRESO TRAS LAS DECLARACIONES DE GUIDO BELLIDO?

Tras las declaraciones del premier Guido Bellido, la Junta de Portavoces del Congreso se reunió con carácter de urgencia para abordar el tema con el jefe de Estado. Tras varias horas, los voceros de las bancadas, junto a la presidenta del Congreso, abrieron el diálogo con el presidente Castillo, en Palacio de Gobierno.

En esa misma línea, la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, señaló que el mandatario le aseguró que no está en agenda una posible cuestión de confianza.

“Pedro Castillo nos dijo que no está en la agenda del Gobierno plantear una cuestión de confianza y le tomaremos la palabra. El gobierno no presentará cuestión de confianza y, de hacerlo, la palabra del presidente Castillo no tendría ninguna validez y el Congreso tendría que asumir su responsabilidad”, aseguró Alva Prieto, tras reunirse con Castillo en horas de la noche.

¿CUÁLES FUERON LAS 7 PREGUNTAS QUE RESPONDIÓ IVER MARAVÍ DURANTE SU INTERPELACIÓN?

1. Para que aclare sobre sus relaciones con el Sutep Conare, ala más radical del magisterio que tendría vínculos con organizaciones subversivas como Movadef.

2. Para que aclare sobre sus relaciones con los terroristas Arturo Morote, Hildebrando Pérez Huarancca y Edith Lagos y su participación en actos delictivos según el atestado policial N°12-SE-JDp, que consigna hechos comprendidos desde junio de 1980 a mayo de 1981 en Ayacucho.

3. Para que aclare sobre los sucesos ocurridos entre junio de 1980 y octubre de 1981, de acuerdo con el atestado policial N° 001-SE-JDp, del 5 de febrero de 1982, que incluyen la comisión del presunto delito de homicidio y lesiones graves con arma de fuego, además de otros actos ilegales mencionados.

4. Para que aclare en qué circunstancias se le sentenció a cuatro años de prisión suspendida en el año 2009 por disturbios contra la propiedad del Estado y daño agravado, que corresponden a actos vandálicos contra la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y establecimientos particulares sucedidos en el 2004.

5. Para que aclare si es cierto que en algún momento ha actuado como Secretario de Juventudes o ha tenido cargo dirigencial o algún tipo de liderazgo en el Movadef.

6. ¿Cuál fue su participación en la protesta magisterial de 2004, en Huamanga Ayacucho, donde según informes periodísticos y atestados policiales habría actuado como instigador y generando zozobra”?

7. Para que aclare cuál fue su vínculo con el señor Hildebrando Pérez Huarancca, uno de los perpetradores de la masacre de Lucanamarca en Ayacucho que acabó con la vida de 70 campesinos.

