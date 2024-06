Las protestas a favor de Hamas demuestran que hemos sido subvertidos

Un avión Alaska SkyWest Embraer E175 sobrevuela el tráfico en la Interestatal 5 en dirección sur a medida que se acerca al Aeropuerto Internacional de San Diego (Kevin Carter a través de Getty Images)

Si se preguntan por qué yo (una mujer de color, africana, ex musulmana, ex solicitante de asilo e inmigrante) miro las travesuras de los manifestantes antiisraelíes y antiestadounidenses de hoy con tanto miedo y temblor, permítanme explicar.

Nací en Somalia en 1969. El país había logrado la independencia nueve años antes. Pero menos de un mes antes de que yo naciera (el 21 de octubre de 1969), un joven miembro de las flamantes fuerzas armadas somalíes tomó el poder con la ayuda de la Unión Soviética. Las dos primeras décadas de mi vida estuvieron marcadas por la agitación que siguió a ese golpe.

La Somalia que obtuvo su independencia era una sociedad joven, optimista y llena de orgullo nacional. Teníamos muchas esperanzas de crecimiento, estabilidad política, prosperidad y paz. Pero, en una historia tristemente familiar para muchos de mis compatriotas africanos, esas esperanzas se desvanecieron.

Lo que siguió fue una pesadilla.

Para mí, todo está capturado en los primeros recuerdos de mi juventud: estatuas de Mohamed Siad Barre, nuestro dictador, erigidas en todo Mogadiscio, flanqueadas por un trío de serafines oscuros: Marx, Lenin y Engels. Este experimento comunista en particular sumió a Somalia en un derramamiento de sangre, una hambruna masiva y un período de 20 años de tiranía asfixiante. Recuerdo que mi abuela y mi madre metían comida de contrabando en nuestra casa. También recuerdo los rumores: sentíamos que el Estado era omnipresente. Se podía oír todo.

Mi padre fue encarcelado. Sus amigos (esos otros pioneros en la búsqueda de una democracia inspirada en Estados Unidos) fueron encarcelados como él o, en muchos casos, ejecutados.

Cuando tenía ocho años, mi familia sabía que necesitábamos escapar. Nos marchamos en 1977. Para 1990, el país había caído en una guerra civil de la que nunca se recuperó por completo.

Nunca dejé de anhelar el tipo de libertad que me había enseñado mi padre. Y a los 22 años huí a Países Bajos en busca de ello. Allí (y más tarde, en Estados Unidos) descubrí lo que hemos llegado a llamar valores “occidentales”.

La herencia de Occidente surge de una peculiar confluencia de hábitos y costumbres que se habían practicado durante siglos antes de que alguien los calificara de “ideas”. Pero son principios, radicales, que nos han dado las sociedades más tolerantes, libres y florecientes de toda la historia de la humanidad.

Entre estos principios se encuentran el estado de derecho, una tradición de libertad, responsabilidad personal, un sistema de gobierno representativo, la tolerancia de la diferencia y el compromiso con el pluralismo. Cada una de estas ideas podría haberse extinguido en su infancia si no fuera por la gracia de Dios y la fuerza de su atractivo.

Quizás sea porque nací en una parte del mundo donde estos principios no existían que siento un amor particular por ellos y un instinto para saber cuándo están en peligro.

En este momento, muchas naciones occidentales están bajo grave amenaza por las fuerzas gemelas del marxismo cultural y un Islam político expansionista que conozco desde mi juventud.

Durante un tiempo, muchos se negaron a creer que algo estuviera realmente mal. La marea de populismo fue, insistieron, una manifestación momentánea de frustración. El declive de cada una de nuestras instituciones se consideró de forma aislada, como un problema de liderazgo mal seleccionado, que podría corregirse después de las próximas elecciones o con un cambio de guardia. La sensación de desesperanza que sentía la gente se explicó como la consecuencia temporal de la rápida transición fuera del industrialismo y el inicio de la era digital.

En este sentido, aunque había problemas, eran distintos entre sí y se corregirían a tiempo.

¿Puede alguna persona seria creer esto ahora?

La gente se enfrenta a nuestra crisis actual de diferentes maneras, aunque sigue siendo difícil encontrar una explicación convincente, y mucho menos una solución. Me acuerdo de la parábola budista de los ciegos y el elefante. La historia cuenta que un grupo de hombres ciegos, que nunca antes se habían encontrado con un elefante, se enteran de que han traído uno a su ciudad. Van a tocar al elefante para descubrir cómo se vería. Un hombre toca la trompa del elefante y piensa que debe ser como una serpiente grande. Otro le toca la pierna y lo compara con un árbol. Un tercero que agarra la cola del elefante dice que la siente como una cuerda. Un cuarto presiona sus costados y, cuando no se mueve, lo compara con una pared. El quinto toca su colmillo y piensa que es como una lanza.

Cada uno de los ciegos toca el mismo elefante y propone una interpretación diferente. Aunque hay verdad en cada una de sus valoraciones, ninguna es capaz de comprender plenamente al elefante en su totalidad. Aquellos que sienten el declive de la sociedad occidental son como estos ciegos, que se topan con el elefante a su manera y se aferran a explicaciones en la penumbra del crepúsculo.

Cuando estalló la pandemia de Covid-19 y los controles draconianos que impusieron los gobiernos, y los disturbios de George Floyd, la mayoría de nosotros despertamos de nuestro letargo y nos comportamos como ciegos, haciendo ping-pong en torno a teorías, con la charla trémula (a veces furiosa) que presagia el cambio de época.

Como uno de esos ciegos (y seguramente yo también me encuentro sólo con una parte del elefante), mi percepción es que somos una sociedad subvertida. Con esto no quiero decir que estemos subvertidos en el sentido de que unos pocos espías y saboteadores estén llevando a cabo operaciones encubiertas, volando un puente o un aeródromo. Quiero decir que estamos subvertidos de una manera más sistemática y totalizadora.

Antes de explicar quién podría estar subvirtiendo y por qué razón, permítanme explicar primero qué quiero decir con eso. La mejor descripción proviene de Yuri Bezmenov, quien dice que esta forma de subversión es muy gradual, pero en última instancia transformadora.

Bezmenov había sido un agente de la KGB que promovía la subversión extranjera cuando se desilusionó del sistema soviético. En 1970 desertó hacia Occidente: a Grecia y luego a Canadá. El resto de su vida lo dedicó a exponer el aparato secreto de subversión soviético en Occidente.

Viviendo en Occidente en 1983, Bezmenov dio una conferencia en la que explicó “La guerra psicológica, la subversión y el control de la sociedad”. Comienza:

La subversión se refiere a un proceso mediante el cual los valores y principios de un sistema establecido se contradicen o revierten en un intento de sabotear el orden social existente y sus estructuras de poder, autoridad, tradición, jerarquía y normas sociales. Implica un intento sistemático de derrocar o socavar un gobierno o sistema político, a menudo llevado a cabo por personas que trabajan en secreto desde dentro. La subversión se utiliza como herramienta para lograr objetivos políticos porque generalmente conlleva menos riesgos, costos y dificultades que la beligerancia abierta. El acto de subversión puede conducir a la destrucción o daño de un sistema o gobierno establecido. En el contexto de la subversión ideológica, la subversión tiene como objetivo cambiar gradualmente la percepción y los valores de una sociedad, lo que en última instancia lleva a socavar sus sistemas y creencias existentes.

Este tipo de subversión me resulta familiar debido a mis antecedentes. Somalia no fue el único país africano subvertido por la URSS. Y aquellos que fueron deformados por la infiltración soviética, como Etiopía y Angola, llevan las cicatrices hasta el día de hoy.

Una de las ideas clave que expresa Bezmenov sobre una sociedad subvertida es que, durante un tiempo, sólo hay una sensación pasajera de que algo anda mal. Es un estado de ánimo, una vibra. Creo que eso es lo que muchos de nosotros hemos estado presenciando durante varios años, tal vez incluso durante una década o dos.

La presión hace que la sociedad retumbe como un volcán, en silencio un minuto y en llamas al siguiente. Entonces, finalmente, y aparentemente de repente, la revolución aparece a la vista.

Cuando, el 8 de octubre, estallaron protestas en todo el mundo occidental en apoyo a Hamas (y no a la democracia que había sido invadida por los terroristas), vi la revolución. Cuando miro el espectáculo reciente en Columbia, Yale, UCLA, Harvard o Stanford: estudiantes derribando banderas estadounidenses e izando banderas palestinas; o cantar en árabe “del río al mar, Palestina será libre”; es difícil no ver el fruto de este largo proceso. Oigo lo mismo cuando, semana tras semana, las calles de Londres, Ámsterdam, Bruselas y Hamburgo resuenan con gritos de “intifada” o demandas abiertas de un califato o la ley Sharia en el corazón de Europa.

¿Cómo ha ocurrido?

Bezmenov describió el proceso de subversión como un modelo complejo con cuatro etapas sucesivas, cuyo diagrama he proporcionado. Estas son, en orden: desmoralización, desestabilización , crisis y, finalmente, normalización.

Imagen de cómo sería el proceso subversivo.

La desmoralización

Considerada la primera etapa, requiere la mayor inversión de tiempo y recursos por parte de los subvertidores. Bezmenov afirma que el proceso de desmoralización puede durar entre 10 y 30 años, porque ese es el tiempo que lleva educar a una nueva generación.

El proceso de desmoralización apunta a tres áreas de la sociedad: sus ideas, sus estructuras y sus instituciones sociales. Las instituciones objetivo incluyen la religión, la educación, los medios de comunicación y la cultura. En cada ámbito, las viejas formas de pensar, los viejos héroes, están desacreditados. Quienes creían en ellos llegan a dudar de sí mismos y de su capacidad para discernir la realidad misma.

Piénsese en el cinismo y en la manera selectiva de decir la verdad que los jóvenes estadounidenses encuentran en la mayoría de las aulas. Sabes que Jefferson tenía esclavos, ¿verdad? ¿Sabes que Colón mató a millones? Una vez más, no importa que Jefferson nos encaminara hacia la emancipación, o que Colón no supiera nada de epidemiología. Un poco de aprendizaje, como dice el refrán, es algo peligroso.

Una vez dentro, es muy difícil escapar del mosh pit del autodesprecio por la civilización. Tal vez puedas llegar a la cima por un tiempo siendo la persona blanca que odia más a los blancos, o la persona heterosexual que va a los desfiles más libertinos. Pero la mayoría de la gente se da por vencida.

El resultado final previsto es que los afectados adopten voluntariamente conductas e ideas autodestructivas. Por lo tanto, se pueden evitar todas las limitaciones morales en la búsqueda de causas “justas” y “virtuosas”.

¿Qué otra cosa puede explicar las manifestaciones diarias de ataques de pánico moral disfrazados de activismo justo, desde la destrucción de obras de arte hasta la autoinmolación? A medida que la vida humana deja de parecer inviolable, también podríamos esperar que medidas como la eutanasia ganen fuerza, no sólo para ayudar a poner fin a la angustia terminal sino a todo tipo de dificultades no debilitantes. No sorprende, entonces, que estemos viendo movimientos acelerados a favor de la “muerte asistida” en Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Canadá, Francia, Irlanda y el resto de Occidente.

A continuación, se atacan las estructuras fundamentales de la sociedad, como el Estado de derecho y las relaciones sociales. Por ejemplo, la desmoralización en el Estado de derecho implicaría socavar nuestra confianza en las instituciones legales y erosionar la base de la autoridad legal. Esto podría lograrse presentando el sistema de justicia como corrupto o ilegítimo y sembrando desconfianza en los mecanismos de aplicación de la ley. Pensemos en los movimientos para “desfinanciar a la policía” debido al “racismo sistémico”. O la condena la semana pasada del candidato presidencial favorito por 34 cargos políticos obvios.

Como consecuencia, los ciudadanos pierden confianza en la administración de justicia, lo que allana el camino para indecibles desórdenes sociales, incluido el nihilismo legal, donde la gente ignora la ley en masa.

En Estados Unidos, en 2019, la policía disparó contra 14 hombres negros desarmados, la mayoría, aparentemente, en defensa propia. Y, sin embargo, cuando fueron encuestados, la mayoría de los estadounidenses que se describieron a sí mismos como “muy liberales” estimaron que el número era de 1.000 o más. Un quinto pensó que 10.000 o más. ¿Fueron entonces los disturbios de BLM una sorpresa?

Sin duda, este no es sólo un problema progresivo. Los republicanos también demonizaron al Departamento de Justicia, al FBI y a los miembros del poder judicial cuando les convenía. Los conservadores también están perdiendo su confianza en la aplicación de la ley, en parte debido a lo que consideran una aplicación laxa de la ley aplicada a grupos como Antifa, Black Lives Matter y manifestantes pro-Hamas.

La subversión aquí parece estar funcionando, y ambas partes están de acuerdo: hay un sistema policial y de justicia de dos niveles, un conjunto de reglas para mí y otro para ti.

La tercera área, que Bezmenov llamó “vida”, incluye instituciones sociales fundamentales como la familia, la salud, la raza, la población y el trabajo. La desmoralización de la familia probablemente sea un concepto familiar para todos nosotros. Implica promover ideas que debilitan los vínculos entre los miembros de la familia, promover el individualismo narcisista por encima de la unidad familiar, crear factores de estrés financiero que desalienten la formación de familias, la acritud entre los sexos y el reemplazo de la autoridad paterna por el Estado.

Así, la práctica retrógrada de la poligamia pasa a denominarse poliamor. El impulso humano natural de crear y nutrir una nueva vida humana es tratado con burla por los “DINKS” con un poco más de dinero para el café con leche o, más seriamente, como una elección irresponsable y egoísta debido al cambio climático. Mientras tanto, a los padres se les dice en todo momento que no saben lo que están haciendo y que, en cambio, deben ceder la tarea a los expertos.

El resultado es que los individuos no sólo sienten menos apego a la familia, unidad fundamental de una civilización sana, sino que incluso terminan desvinculados de la sociedad misma. Como sabemos ahora, la ruptura de la familia está fuertemente correlacionada con la epidemia de crisis de salud mental y el aumento explosivo de los delitos violentos: el 85% de los jóvenes estadounidenses en prisión provienen de hogares sin padre.

El objetivo de la desmoralización es degradar gradualmente los cimientos de una sociedad sana en todos los ámbitos borrando líneas morales y explotando los descontentos preexistentes. Lo que una sociedad solía llamar anormal y patológico, la subversión lo normaliza. Basta considerar, por ejemplo, la actitud de nuestra cultura hacia los pedófilos, ahora rebautizados como “personas atraídas por menores“. Al secuestrar el legado y el lenguaje del movimiento de derechos civiles, casi cualquier grupo “marginado” tiene un vehículo para tratar de “integrar” el comportamiento desviado. Consideremos el hecho de que en todas las sociedades civilizadas no sólo es “equivocado” decir que un hombre no puede convertirse en mujer. Se cree que es cruel . Tan cruel que los escoceses lo han ilegalizado.

Lo sorprendente del proceso de desmoralización es que la ley no suele cambiar, al menos no inicialmente. La subversión abusa de la tolerancia de una cultura abierta, obligando a la sociedad anfitriona a lograr sus objetivos como un virus se adhiere a un anfitrión.

En el caso soviético, según Bezmenov, un subvertidor exitoso podría llegar a ser empleado de una universidad importante e impartir una clase sobre comunismo. Cuando profesores, donantes y estudiantes sorprenden, son etiquetados como chiflados o retrógrados. El subvertidor responde: “¿Quién eres tú para decidir qué no se puede enseñar?”. Mientras tanto, el subvertidor trabaja para adoctrinar mentes más jóvenes e impresionables y para asegurar posiciones para aliados o ideólogos útiles. Si usted se opone a esto, le preguntan: “¿Qué tiene usted en contra de la diversidad intelectual?.” O “¿Te opones al libre pensamiento?”. Así, los disidentes son silenciados.

Con el tiempo, a medida que los subvertidores llegan a dominar una institución, aplican presión institucional. Inevitablemente, esto sigue restricciones a la libertad académica, el plan de estudios y modificaciones al proceso de contratación. Pensemos en los novedosos instrumentos para imponer la uniformidad de pensamiento entre los académicos: las declaraciones DEI, ahora un requisito en las universidades de todo Estados Unidos. Repetir hasta el infinito.

Incluso en los casos en los que la actividad subversiva es claramente ilegal, como en la destrucción y la violencia durante los disturbios de 2020 y en muchas protestas antiisraelíes de hoy, los crímenes cometidos al servicio de algún objetivo más amplio, como la “descolonización”, se presentan como justos. Descolonización es una palabra que se ha vuelto tan común hoy en día como justicia social. Pero, ¿Qué significa? Gal Beckerman de The Atlantic ha escrito sobre los orígenes marxistas de este concepto y uno de sus principales defensores, Frantz Fanon. Fanon, escribe Beckerman, es “el santo patrón de la violencia política” y sus “conceptos han proporcionado lastre intelectual y justificación moral para acciones que la mayoría de la gente simplemente describiría como terror”. Escuchemos al propio Fanon: “Cualquiera que sean los títulos utilizados o las nuevas fórmulas introducidas, la descolonización es siempre un fenómeno violento”.

Cuando los jóvenes dicen que “la resistencia está justificada”, muchos (si no la mayoría) creen que simplemente están defendiendo a los oprimidos. Pero las implicaciones más profundas de esa afirmación tienen que ver con la justificación de lo moralmente reprobable. ¿De qué otra manera explicar que en nuestros campus universitarios más prestigiosos se pueda encontrar a estudiantes glorificando a los terroristas de Hamas y alabando abiertamente a Corea del Norte?

Por lo que yo sé, vamos camino de quedar considerablemente desmoralizados. Si nos fijamos en los últimos años, los estándares han disminuido y el contenido subversivo, como el de Fanon, llena los medios de comunicación y los planes de estudio de nuestros hijos desde el jardín de infantes hasta el grado 12 hasta la universidad y más allá. Por más allá me refiero incluso a las Girl Scouts: aquí hay un capítulo de St. Louis que aprende a animar “la intifada”.

¿La mayoría de los profesores de primaria realmente quieren estratificar racialmente a los alumnos de cuarto grado? No. Creo que no les gusta el racismo del pasado y quieren hacer todo lo posible para solucionarlo. Dado que sus superiores en la universidad les dijeron que la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) es el camino a seguir, bueno, que así sea. Del mismo modo, no creo que el profesor de historia de tu escuela secundaria local quiera provocar una revolución bolchevique. Simplemente le han dicho que reemplace el enfoque en 1776 con algo del Proyecto 1619. Así que se adapta a los tiempos. Y sigue y sigue y sigue.

También hemos llegado a un punto en el que es difícil para cualquiera disentir por temor a provocar la ira de los partidarios, conscientes o no, de la subversión. Así que la gente sigue el ejemplo, mantiene la cabeza gacha y trata de no armar escándalo.

La desestabilización

Esta es la siguiente fase. Este proceso es considerablemente más corto y demora entre cinco meses y dos años. Ahora que la desmoralización está alcanzando su plena madurez, la sociedad está cada vez más paralizada por una dura agitación interna en todos los sectores. La política democrática adquiere el carácter de una lucha feroz por el poder. El faccionalismo se afianza. Las relaciones económicas se degradan y colapsan, destruyendo la base para la negociación. El tejido social se deshilacha, lo que lleva al gobierno de las masas. La sociedad se vuelve hacia adentro, lo que genera miedo, aislacionismo y el declive del propio Estado-nación, lo que conduce a la crisis .

Es importante comprender que, en esta etapa, el proceso de subversión es en gran medida autopropulsado. Lo que alguna vez requirió la participación activa por parte de un subvertidor ahora ha echado raíces y crece orgánicamente. Luego, la sociedad se estalla de repente en una serie continua de crisis a medida que se manifiesta toda la extensión del cáncer.

La normalización

Finalmente, dice Bezmenov, una sociedad subvertida entra en la última etapa, que es cuando el régimen subversivo toma el poder, instalando su ideología como la ley del país. Para entonces, el enemigo ha conquistado totalmente la sociedad objetivo, sin siquiera disparar un tiro.

La pregunta, por supuesto, es quién está subvirtiendo. ¿Quién está tratando de desintegrar a Estados Unidos y Occidente?

Nuevamente siento sólo mi parte del elefante, pero puedo discernir al menos tres fuerzas.

Los primeros: los marxistas estadounidenses. Esta categoría incluye a viejos comunistas con carnet, socialistas de pañales rojos, anarquistas antifa y muchos de los que ahora llamamos despertados. Aunque la Unión Soviética colapsó hace décadas, la visión del mundo soviética ha encontrado defensores familiares: los jóvenes estadounidenses y sus profesores. Ya no avanzan su causa simplemente a través de la lucha de clases, sino mediante la fusión de luchas raciales, de clases y anticoloniales. El suyo es ahora un comunismo cultural; lideran la subversión a través de las instituciones con el objetivo final de derrocar a Occidente.

Los atronadores socialistas del pasado (pensemos en el pobre Bernie) parecían preocuparse seriamente por la clase trabajadora. Quizás lo hicieron ingenuamente, pero al menos amaban a los pobres. ¿Tiene AOC? ¿Rashida Tlaib? ¿Mi ex compatriota, Ilhan Omar?

La segunda fuerza son los islamistas radicales, que están llegando al poder apoyándose en los faldones de los comunistas. Un buen ejemplo son los Hermanos Musulmanes y sus numerosos tentáculos. De estos tentáculos, algunos son abiertamente religiosos, como el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas y la Asociación de Estudiantes Musulmanes, cada uno con capítulos en casi todas las universidades estadounidenses. Otras organizaciones se ponen una máscara secular, como los llamados Estudiantes por la Justicia en Palestina. Estos grupos se han vuelto cada vez más confiados en los últimos meses. Candidatos musulmanes antiisraelíes ganaron recientemente escaños electos en países como Inglaterra, donde los imanes hablan abiertamente de restablecer el califato en Europa.

La tercera fuerza es el Partido Comunista Chino. Las vías más obvias a través de las cuales el PCC ha extendido la subversión en Estados Unidos son sus numerosos Institutos Confucio. Estas organizaciones han sido vehículos para el espionaje chino dentro de las principales instituciones académicas estadounidenses. Luego está TikTok, una adictiva aplicación de redes sociales controlada por el PCC, que presenta a los niños chinos contenido educativo saludable mientras causa estragos en los niños estadounidenses, polarizándolos y alimentándolos con propaganda antiestadounidense.

Creo que Vladimir Putin está librando actualmente su propia campaña de subversión apoyando y haciendo avanzar a las otras tres fuerzas. Por eso no lo ubico en una categoría particular.

¿Qué une a estos enemigos? En la superficie, tienen poco en común. Todos sabemos lo que les sucede a los “Queers por Palestina” en los territorios palestinos. O los musulmanes en China. Todos sabemos lo que piensan los mandarines del PCC sobre los activistas de Black Lives Matter. O mejor dicho, lo que pensarían si se dignaran hacerlo.

Pero han elegido sabiamente al mismo enemigo común: Occidente.

No digo que la formulación de Bezmenov explique todo lo que estamos viendo. Está claro que no aborda todos los problemas de Occidente. Pero una vez que me sumergí en su formulación, muchos de los acontecimientos al revés en nuestras instituciones encajaron.

La adquisición generalizada de títulos inútiles y agresivamente ideológicos en género y raza, o las afirmaciones de la posibilidad de un número ilimitado de géneros, o la racialización y “descolonización” total de nuestro discurso político, o las demandas de desfinanciar a la policía, el derrocamiento de estatuas, la desfiguración del arte, las protestas “espontáneas” para desmantelar nuestras estructuras y mucho más, ahora lo entiendo como actos de subversión en lugar de meras expresiones de descontento o energía juvenil descontrolada.

Es importante señalar que no todo activismo es subversivo. Mi vida no sería posible sin el activismo justo de quienes lucharon por los derechos de las mujeres y los derechos civiles. Entonces, ¿cómo distinguir el activismo bueno del malo?

Lamento decirles que no existe un camino fácil. Una cosa a la que debes prestar atención es a tu instinto. Otra es tu mente: sé exigente y escéptico con las personas que te reclutan para su causa. ¿Su causa exige tolerancia hacia usted o requiere un discurso obligado? ¿Te están reclutando para luchar por una causa de la que no sabes nada? ¿Es esa causa maximalista e intransigente? ¿Glorifica la violencia?

Independientemente de si está de acuerdo con mi interpretación de los acontecimientos, la subversión es un riesgo para todas las sociedades abiertas. Como dice Bezmenov, la subversión es una vía de doble sentido. Una sociedad cerrada es inmune a la subversión porque simplemente les dice a los subvertidores potenciales que se vayan. Las sociedades libres y abiertas no pueden confiar en esta defensa.

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos pudo prevenir la subversión porque sus instituciones y su pueblo tenían los anticuerpos necesarios para rechazar las ideas subversivas. Hacerlo es más fácil cuando tienes un compañero visible como enemigo. Pero cuando la Guerra Fría llegó a su fin y declaramos la victoria, pensamos erróneamente que nuestros enemigos depusieron las armas y que la historia había terminado, así que bajamos la guardia.

Orwell dijo que “para ver lo que tenemos delante de nuestras narices se necesita una lucha constante”. Todos los que tienen ojos para ver ahora se esfuerzan por hacer precisamente eso.

¿Qué está en juego en nuestra capacidad de ver con claridad? Todo. Lo que está en juego es nada menos que la preservación de nuestro modo de vida.

Ahora es el momento de que todos los buscadores ciegos nos unamos. Restaurar lo que hemos perdido será el trabajo de nuestras vidas. ¿Puede haber un proyecto más importante?

Ayaan Hirsi Ali es autora de varios libros, incluido el más reciente, Prey: Immigration, Islam, and the Erosion of Women’s Rights .