Ya en enero de 1994 el presidente Bill Clinton había explicado en Bruselas en su primera participación en una cumbre de la alianza que “ya no es cuestión de saber si la OTAN tendrá o no nuevos miembros, sino de saber cuándo y cómo eso sucederá”. Meses más tarde, durante una visita a Varsovia reiteró que la cuestión de la ampliación de la OTAN era solo una cuestión de tiempo. La administración Clinton -cuya primera embajadora ante las Naciones Unidas y luego secretaria de Estado Madeleine Albright era checa- buscaba garantizar que los sufridos países de Europa central y oriental no cayeran bajo el yugo ruso, o repetir lo que Milan Kundera puso en palabras: la idea de que Praga, Budapest o Varsovia habían sido fracciones de Occidente “secuestradas” detrás de la cortina de hierro. (Milan Kundera, The Tragedy of Central Europe, New York Review of Books, 1984).