“UN Watch” nombró a Diego Arria para liderar dicha iniciativa. Legendario político y diplomático, ex Representante Permanente de Venezuela en la ONU y ex Presidente del Consejo de Seguridad, autor de la célebre “Fórmula Arria”, mecanismo para la discusión informal de problemas en el marco del Consejo de Seguridad, no podrían haber escogido mejor persona para hacerse cargo de esta tarea.