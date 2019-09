"The truth is worth it" ("La verdad vale la pena"), decía uno de los más recientes slogans del Times, parte de una serie de la campaña que denominó "The truth is hard" ("La verdad es dura"), llamada a mostrar que el periodismo serio e independiente requiere fuentes, tiempo y compromiso. El primero fue publicado después de que el periódico revelara por primera vez cómo los hijos de migrantes eran separados de sus padres en la frontera con México. El segundo se refería a la dedicación, el rigor y tiempo de los reporteros que durante 18 meses investigaron el oscuro pasado impositivo de Trump y su familia a través de cientos de entrevistas, excavaciones de archivos y verificaciones de expertos independientes para revelar las manipulaciones que la familia presidencial había realizado para esconder o derivar ingresos y evitar así pagos tributarios. El resultado de la investigación se publicó primero en partes en el diario y luego en un suplemento especial que se regaló como coleccionable a los suscriptores. Un trabajo magistral que en abril pasado se adjudicó el premio Pulitzer.